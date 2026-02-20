Biển Vũng Tàu thu hút đông khách du xuân dịp Tết Nguyên đán
Mộc Đình
20/02/2026, 22:13
Những ngày đầu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du khách đổ về các điểm du lịch biển tại TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh, riêng phường Vũng Tàu đón gần 39.000 lượt khách trong ngày mùng 3 Tết...
Ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), lượng du khách tiếp tục
đổ dồn về khu vực TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt tại phường Vũng Tàu và
các điểm du lịch biển như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải, khiến nhiều tuyến giao
thông trở nên đông đúc.
Theo ghi nhận, từ sáng sớm mùng 3 Tết, các tuyến đường trung tâm tại phường
Vũng Tàu rơi vào tình trạng quá tải khi lượng xe cộ và du khách tăng mạnh. Khu
vực bãi biển cùng các điểm vui chơi giải trí ken đặc người dân và du khách đến
tham quan, tắm biển, vui xuân.
Báo cáo nhanh của Trung tâm cung ứng dịch vụ
công phường Vũng Tàu cho biết, tính đến chiều mùng 3 Tết, địa phương đã đón gần
39.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 6.000 lượt so với ngày mùng 2 Tết.
Trước đó, ngày 18/2 (mùng 2 Tết), phường Vũng
Tàu đã ghi nhận khoảng 33.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Từ trưa đến
chiều tối cùng ngày, tại một số nút giao dẫn vào bãi Sau đã xuất hiện tình
trạng ùn ứ cục bộ. Các tuyến đường ven biển như Hoàng Hoa Thám, Thùy Vân, Quang
Trung và Hạ Long ghi nhận dòng phương tiện kéo dài.
Lũy kế trong ba ngày đầu kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, tổng lượng khách đến du xuân tại Vũng Tàu đạt khoảng 80.000 lượt, cho thấy sức hút lớn của khu vực du lịch biển này trong dịp cao điểm đầu năm.
Không chỉ lượng khách tăng cao, nhiều hoạt
động văn hóa - giải trí diễn ra trước Tết cũng góp phần thu hút đông đảo người
dân và du khách. Trong các ngày 16 và 17/2, phường Vũng Tàu tổ chức nhiều sự
kiện lớn như Ngày hội Lân - Sư - Rồng và các chương trình ca múa nhạc mừng
Đảng, mừng Xuân, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia, tạo không khí lễ
hội sôi động ngay từ đầu kỳ nghỉ.
Song song với việc phục vụ du khách, lực lượng
chức năng địa phương tăng cường công tác đảm bảo an toàn và trật tự tại các khu
vực công cộng. Trong ba ngày Tết, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu vớt và đưa
vào bờ an toàn các trường hợp bị lọt vào ao xoáy khi tắm biển. Đồng thời, đảm
bảo an toàn cho khoảng 4.000 lượt người dân và du khách tham quan, viếng lễ tại
di tích Hòn Bà.
Các hoạt động quản lý trật tự đô thị cũng được
triển khai thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh, chính quyền địa phương cũng chú trọng
kiểm soát an toàn thực phẩm trong dịp cao điểm. Những ngày qua, phường Vũng Tàu
đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tập
trung vào điều kiện sản xuất, chế biến và kinh doanh; chất lượng thực phẩm;
nguồn gốc xuất xứ; việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm; ghi nhãn
và quảng cáo theo quy định.
Năm nay, các khu du lịch phía Đông TP. Hồ Chí
Minh kỳ vọng đón lượng khách kỷ lục nhờ nhiều công trình hạ tầng phục vụ du
lịch đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Trong đó, Công viên Thùy Vân - Bãi
Sau với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng cùng các điểm nhấn cảnh quan như
tượng cá Ông, tháp Tam Thắng, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.
Tại
Đồng Nai, không khí du xuân đầu năm cũng diễn ra sôi động. Đại diện Ban quản lý
Di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia núi Chứa Chan (xã Xuân Lộc) cho biết tính từ chiều mùng 1 đến trưa mùng 3 Tết (17 - 19/2/2026), khu di tích đã đón hơn 10.000 lượt
khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, lễ chùa. Núi Chứa Chan cao 837 m so
với mực nước biển, được xem là “nóc nhà” của tỉnh Đồng Nai và là “đệ nhị thiên
sơn” - ngọn núi cao thứ hai khu vực Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen (Tây Ninh).
Để du lịch thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế
08:00, 18/02/2026
Giúp Vũng Tàu trở thành “trái tim” du lịch của TP.HCM
10:09, 09/09/2025
Quỳnh Sơn - làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025
Ninh Bình hút khách Ấn Độ, châu Âu trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, du lịch Ninh Bình ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với hơn 1,36 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 2.040 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế từ Ấn Độ và châu Âu tăng mạnh, góp phần khẳng định sức hút của vùng đất di sản trên bản đồ du lịch quốc tế.
Phiên chợ cuối năm
Sáng 29 tháng chạp, khi nhịp thời gian như dồn dập hơn thường lệ, chợ Song, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hoá đông nghịt người. Phiên chợ cuối cùng của năm không chỉ là cuộc mua bán vội vã, mà còn là nơi người dân gửi gắm bao mong chờ, lo toan và niềm vui bình dị trước thềm năm mới.
Hành trình 30 năm tâm huyết của “Vua nút áo” Việt
Ngành thời trang thay đổi “gu” chừng 10% mỗi năm, xu hướng mùa mốt là một trò chơi đủ làm cho cả thế giới đảo điên. Riêng phụ kiện nút áo, tính dịch chuyển về “thẩm mỹ” tuy không nhiều nhưng luôn thử thách cả đôi tay lẫn khối óc người sản xuất.
Cà phê Ê Đê - Tình yêu với những giọt hương
Từ tình yêu cà phê và khát vọng giúp buôn làng thoát nghèo, anh Y Pốt Niê, nhà sáng lập Ê Đê Café, đã chọn con đường khởi nghiệp gắn với nông sản bản địa. Không chỉ làm cà phê như một sản phẩm thương mại, anh đã theo đuổi mục tiêu xây dựng giá trị bền vững dựa trên văn hóa, chất lượng và sinh kế của đồng bào vùng đất nơi anh đang sống.
Nhà nhiệt đới cho gia đình nhiều thế hệ
Ở những vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam, kiến trúc và nội thất nhà ở không chỉ là câu chuyện tường, mái và không gian. Mà đó là cuộc đối thoại với ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nhịp điệu tự nhiên…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: