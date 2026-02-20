Biển Vũng Tàu thu hút đông khách du xuân dịp Tết Nguyên đán

Những ngày đầu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du khách đổ về các điểm du lịch biển tại TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh, riêng phường Vũng Tàu đón gần 39.000 lượt khách trong ngày mùng 3 Tết...

Ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), lượng du khách tiếp tục đổ dồn về khu vực TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt tại phường Vũng Tàu và các điểm du lịch biển như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải, khiến nhiều tuyến giao thông trở nên đông đúc.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm mùng 3 Tết, các tuyến đường trung tâm tại phường Vũng Tàu rơi vào tình trạng quá tải khi lượng xe cộ và du khách tăng mạnh. Khu vực bãi biển cùng các điểm vui chơi giải trí ken đặc người dân và du khách đến tham quan, tắm biển, vui xuân.

Báo cáo nhanh của Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết, tính đến chiều mùng 3 Tết, địa phương đã đón gần 39.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 6.000 lượt so với ngày mùng 2 Tết.

Trước đó, ngày 18/2 (mùng 2 Tết), phường Vũng Tàu đã ghi nhận khoảng 33.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Từ trưa đến chiều tối cùng ngày, tại một số nút giao dẫn vào bãi Sau đã xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ. Các tuyến đường ven biển như Hoàng Hoa Thám, Thùy Vân, Quang Trung và Hạ Long ghi nhận dòng phương tiện kéo dài.

Lũy kế trong ba ngày đầu kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, tổng lượng khách đến du xuân tại Vũng Tàu đạt khoảng 80.000 lượt, cho thấy sức hút lớn của khu vực du lịch biển này trong dịp cao điểm đầu năm.

Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

Không chỉ lượng khách tăng cao, nhiều hoạt động văn hóa - giải trí diễn ra trước Tết cũng góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong các ngày 16 và 17/2, phường Vũng Tàu tổ chức nhiều sự kiện lớn như Ngày hội Lân - Sư - Rồng và các chương trình ca múa nhạc mừng Đảng, mừng Xuân, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia, tạo không khí lễ hội sôi động ngay từ đầu kỳ nghỉ.

Song song với việc phục vụ du khách, lực lượng chức năng địa phương tăng cường công tác đảm bảo an toàn và trật tự tại các khu vực công cộng. Trong ba ngày Tết, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu vớt và đưa vào bờ an toàn các trường hợp bị lọt vào ao xoáy khi tắm biển. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho khoảng 4.000 lượt người dân và du khách tham quan, viếng lễ tại di tích Hòn Bà.

Các hoạt động quản lý trật tự đô thị cũng được triển khai thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh, chính quyền địa phương cũng chú trọng kiểm soát an toàn thực phẩm trong dịp cao điểm. Những ngày qua, phường Vũng Tàu đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tập trung vào điều kiện sản xuất, chế biến và kinh doanh; chất lượng thực phẩm; nguồn gốc xuất xứ; việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm; ghi nhãn và quảng cáo theo quy định.

Năm nay, các khu du lịch phía Đông TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng đón lượng khách kỷ lục nhờ nhiều công trình hạ tầng phục vụ du lịch đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Trong đó, Công viên Thùy Vân - Bãi Sau với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng cùng các điểm nhấn cảnh quan như tượng cá Ông, tháp Tam Thắng, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Dịch vụ bay dù lượn trên núi Chứa Chan. Ảnh: Nguyễn An.

Tại Đồng Nai, không khí du xuân đầu năm cũng diễn ra sôi động. Đại diện Ban quản lý Di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia núi Chứa Chan (xã Xuân Lộc) cho biết tính từ chiều mùng 1 đến trưa mùng 3 Tết (17 - 19/2/2026), khu di tích đã đón hơn 10.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, lễ chùa. Núi Chứa Chan cao 837 m so với mực nước biển, được xem là “nóc nhà” của tỉnh Đồng Nai và là “đệ nhị thiên sơn” - ngọn núi cao thứ hai khu vực Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen (Tây Ninh).