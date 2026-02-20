Thứ Bảy, 21/02/2026

Biển Vũng Tàu thu hút đông khách du xuân dịp Tết Nguyên đán

Mộc Đình

20/02/2026, 22:13

Những ngày đầu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du khách đổ về các điểm du lịch biển tại TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh, riêng phường Vũng Tàu đón gần 39.000 lượt khách trong ngày mùng 3 Tết...

Du khách tắm biển bãi Sau Vũng Tàu chiều 18/2 - Ảnh: Báo Nhân dân.
Du khách tắm biển bãi Sau Vũng Tàu chiều 18/2 - Ảnh: Báo Nhân dân.

Ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), lượng du khách tiếp tục đổ dồn về khu vực TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt tại phường Vũng Tàu và các điểm du lịch biển như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải, khiến nhiều tuyến giao thông trở nên đông đúc.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm mùng 3 Tết, các tuyến đường trung tâm tại phường Vũng Tàu rơi vào tình trạng quá tải khi lượng xe cộ và du khách tăng mạnh. Khu vực bãi biển cùng các điểm vui chơi giải trí ken đặc người dân và du khách đến tham quan, tắm biển, vui xuân.

Báo cáo nhanh của Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết, tính đến chiều mùng 3 Tết, địa phương đã đón gần 39.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 6.000 lượt so với ngày mùng 2 Tết.

Trước đó, ngày 18/2 (mùng 2 Tết), phường Vũng Tàu đã ghi nhận khoảng 33.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Từ trưa đến chiều tối cùng ngày, tại một số nút giao dẫn vào bãi Sau đã xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ. Các tuyến đường ven biển như Hoàng Hoa Thám, Thùy Vân, Quang Trung và Hạ Long ghi nhận dòng phương tiện kéo dài.

Lũy kế trong ba ngày đầu kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, tổng lượng khách đến du xuân tại Vũng Tàu đạt khoảng 80.000 lượt, cho thấy sức hút lớn của khu vực du lịch biển này trong dịp cao điểm đầu năm.

Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

Không chỉ lượng khách tăng cao, nhiều hoạt động văn hóa - giải trí diễn ra trước Tết cũng góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong các ngày 16 và 17/2, phường Vũng Tàu tổ chức nhiều sự kiện lớn như Ngày hội Lân - Sư - Rồng và các chương trình ca múa nhạc mừng Đảng, mừng Xuân, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia, tạo không khí lễ hội sôi động ngay từ đầu kỳ nghỉ.

Song song với việc phục vụ du khách, lực lượng chức năng địa phương tăng cường công tác đảm bảo an toàn và trật tự tại các khu vực công cộng. Trong ba ngày Tết, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu vớt và đưa vào bờ an toàn các trường hợp bị lọt vào ao xoáy khi tắm biển. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho khoảng 4.000 lượt người dân và du khách tham quan, viếng lễ tại di tích Hòn Bà.

Các hoạt động quản lý trật tự đô thị cũng được triển khai thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh, chính quyền địa phương cũng chú trọng kiểm soát an toàn thực phẩm trong dịp cao điểm. Những ngày qua, phường Vũng Tàu đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tập trung vào điều kiện sản xuất, chế biến và kinh doanh; chất lượng thực phẩm; nguồn gốc xuất xứ; việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm; ghi nhãn và quảng cáo theo quy định.

Năm nay, các khu du lịch phía Đông TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng đón lượng khách kỷ lục nhờ nhiều công trình hạ tầng phục vụ du lịch đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Trong đó, Công viên Thùy Vân - Bãi Sau với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng cùng các điểm nhấn cảnh quan như tượng cá Ông, tháp Tam Thắng, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Dịch vụ bay dù lượn trên núi Chứa Chan. Ảnh: Nguyễn An.
Dịch vụ bay dù lượn trên núi Chứa Chan. Ảnh: Nguyễn An.

Tại Đồng Nai, không khí du xuân đầu năm cũng diễn ra sôi động. Đại diện Ban quản lý Di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia núi Chứa Chan (xã Xuân Lộc) cho biết tính từ chiều mùng 1 đến trưa mùng 3 Tết (17 - 19/2/2026), khu di tích đã đón hơn 10.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, lễ chùa. Núi Chứa Chan cao 837 m so với mực nước biển, được xem là “nóc nhà” của tỉnh Đồng Nai và là “đệ nhị thiên sơn” - ngọn núi cao thứ hai khu vực Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen (Tây Ninh).

Để du lịch thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế

Từ khóa:

du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 TP. Hồ Chí Minh vũng tàu

Ninh Bình hút khách Ấn Độ, châu Âu trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ

Ninh Bình hút khách Ấn Độ, châu Âu trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, du lịch Ninh Bình ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với hơn 1,36 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 2.040 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế từ Ấn Độ và châu Âu tăng mạnh, góp phần khẳng định sức hút của vùng đất di sản trên bản đồ du lịch quốc tế.

Phiên chợ cuối năm

Phiên chợ cuối năm

Sáng 29 tháng chạp, khi nhịp thời gian như dồn dập hơn thường lệ, chợ Song, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hoá đông nghịt người. Phiên chợ cuối cùng của năm không chỉ là cuộc mua bán vội vã, mà còn là nơi người dân gửi gắm bao mong chờ, lo toan và niềm vui bình dị trước thềm năm mới.

Hành trình 30 năm tâm huyết của “Vua nút áo” Việt

Hành trình 30 năm tâm huyết của “Vua nút áo” Việt

Ngành thời trang thay đổi “gu” chừng 10% mỗi năm, xu hướng mùa mốt là một trò chơi đủ làm cho cả thế giới đảo điên. Riêng phụ kiện nút áo, tính dịch chuyển về “thẩm mỹ” tuy không nhiều nhưng luôn thử thách cả đôi tay lẫn khối óc người sản xuất.

Cà phê Ê Đê - Tình yêu với những giọt hương

Cà phê Ê Đê - Tình yêu với những giọt hương

Từ tình yêu cà phê và khát vọng giúp buôn làng thoát nghèo, anh Y Pốt Niê, nhà sáng lập Ê Đê Café, đã chọn con đường khởi nghiệp gắn với nông sản bản địa. Không chỉ làm cà phê như một sản phẩm thương mại, anh đã theo đuổi mục tiêu xây dựng giá trị bền vững dựa trên văn hóa, chất lượng và sinh kế của đồng bào vùng đất nơi anh đang sống.

Nhà nhiệt đới cho gia đình nhiều thế hệ

Nhà nhiệt đới cho gia đình nhiều thế hệ

Ở những vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam, kiến trúc và nội thất nhà ở không chỉ là câu chuyện tường, mái và không gian. Mà đó là cuộc đối thoại với ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nhịp điệu tự nhiên…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

VnEconomy