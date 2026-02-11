Nhộn nhịp tàu thuyền du xuân trên vịnh Hạ Long

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ liên tục đón các chuyến tàu biển hạng sang với hàng ngàn du khách quốc tế, khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch tàu biển thế giới…

Từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 9 Tết (tức từ 16 - 25/2), vịnh Hạ Long sẽ chào đón liên tiếp 6 chuyến tàu biển cao cấp với hàng ngàn du khách đến từ châu Âu và Hồng Kông (Trung Quốc). Điểm nhấn là vào đúng mùng 1 Tết (17/2), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chủ trì lễ đón những vị khách quốc tế đầu tiên cập bến trong năm mới.

Cụ thể, tàu Adora Mediterranea (quốc tịch Bahamas) ghé Quảng Ninh ba đợt vào các ngày 29 Tết, mùng 4 và mùng 9 Tết, mỗi đợt đưa khoảng 2.000 khách châu Âu đến tham quan. Hai tàu Seabourn Encore và Piano Land dự kiến cập cảng đúng mùng 1 Tết, với khoảng 2.600 du khách từ châu Âu và Hồng Kông. Tàu Le Jacques Cartier đón khoảng 300 khách châu Âu vào mùng 3 Tết, trong khi tàu Silver Nova dự kiến cập bến vào mùng 8 Tết...

Sự nhộn nhịp này tiếp nối đà khởi sắc từ chuyến tàu "xông đất" của tàu Celebrity Solstice với hơn 3.000 khách quốc tế đến Quảng Ninh trong ngày đầu tiên năm 2026. Dự kiến trong năm 2026, tỉnh sẽ đón từ 70 - 90 chuyến tàu biển với lượng khách ước đạt 100.000 - 150.000 lượt.

Vịnh Hạ Long sẽ chào đón liên tiếp 6 chuyến tàu biển cao cấp với hàng ngàn du khách ngay trong dịp Tết.

Xác định du lịch tàu biển là hướng phát triển trọng điểm, Quảng Ninh đã tập trung làm mới các sản phẩm dịch vụ để phù hợp với dòng khách có mức chi tiêu cao. Các tour tham quan ngắn ngày được thiết kế linh hoạt như: City tour Hạ Long, thăm Bảo tàng - Thư viện tỉnh, trải nghiệm ẩm thực địa phương và các điểm văn hóa - tâm linh...

Tỉnh đẩy mạnh liên kết các điểm đến như Tuần Châu, Vân Đồn và các khu nghỉ dưỡng 5 sao để hình thành chuỗi sản phẩm trọn gói, đa tầng trải nghiệm. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng cảng biển và chuẩn hóa quy trình đón tiếp chuyên nghiệp là yếu tố then chốt giúp Quảng Ninh trở thành "điểm neo" hấp dẫn trên hải trình quốc tế.

Để làm đẹp thêm khung cảnh thiên nhiên di sản và làm phong phú loại hình phương tiện tham quan vịnh Hạ Long, ba chiếc thuyền buồm màu đỏ dài hơn 10 m - gợi nhớ đến những hình vẽ vịnh di sản từng xuất hiện trên sách giáo khoa trước đây - đã xuất hiện tại khu vực đường bao biển từ cầu Bài Thơ đến sau bảo tàng Quảng Ninh từ đầu tháng 2/2026.

Sau Tết Nguyên đán, 10 chiếc thuyền sẽ được đưa vào hoạt động. Sản phẩm do nghệ nhân nổi tiếng của tỉnh đóng, thiết kế dựa trên nguyên mẫu thuyền cổ vùng Quảng Yên, được người dân địa phương gọi là "thuyền ba vách". Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, thuyền ba vách là loại phương tiện đánh bắt và vận tải đặc trưng, gắn liền với lịch sử của cư dân vùng đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên cũ.

Những chiếc thuyền buồm màu đỏ thu hút sự chú ý trên vịnh Hạ Long.

Theo đại diện Sở Du lịch, thuyền đã được cải biên một số chi tiết để phù hợp với việc phục vụ khách du lịch, đảm bảo khác biệt so với thuyền đánh cá hay thuyền vận tải trước đây. Khi đưa vào hoạt động, thuyền sẽ không đi sâu vào vùng lõi, chỉ phục vụ khách tham quan ven bờ trong hải trình khoảng 40 phút, nhằm tạo không gian cho du khách check in, ngắm cảnh và trải nghiệm một phần văn hóa làng chài địa phương.

Theo đề án, lộ trình tuyến dài khoảng 12km, trong đó vị trí xuất phát tại điểm đón, trả khách khu vực bến vận tải Công ty CP Vận tải khách thủy (khu vực chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai), đi qua khu vực bãi tắm Cột 5 (phường Hạ Long), rồi vòng về khu vực bến vận tải Công ty CP Vận tải khách thủy.

Dù chưa chính thức hoạt động, đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh nói sản phẩm đã nhận được sự quan tâm và đánh giá rất cao từ các công ty lữ hành, hứa hẹn hút khách châu Âu và khách du lịch trẻ. Dự kiến, doanh nghiệp sẽ lắp đặt 1 ki-ốt tại khu vực vườn hoa Vincom để cung cấp thông tin du lịch, dịch vụ, lộ trình tuyến, danh sách điểm dừng tuyến kết nối, giá vé hành khách, thời gian xuất bến của tất cả các lượt tàu trong ngày…

Mỗi thuyền, mỗi lượt chở tối đa 12 khách và 2 thuyền viên. Theo đề án, doanh nghiệp sẽ ưu tiên lao động là người địa phương nhằm chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp từ đánh bắt cá ven bờ sang làm dịch vụ du lịch. Nhân sự mặc trang phục truyền thống nâu sồng, áo ngũ thân, mũ lá...

Hạ Long có thêm một du thuyền sẵn sàng cho hải trình mới.

Trước đó, Công ty TNHH Sen Hoàng Gia cũng đã tổ chức hạ thủy thành công du thuyền 5 sao Orient Legacy. Không chỉ là một con tàu vỏ thép có chiều dài gần 80m, rộng 15,5m Orient Legacy chọn cho mình lối đi riêng khi tái hiện không gian văn hóa Đông Dương (Indochine) thập niên 1930 đầy hoài niệm.

Trong số 43 phòng nghỉ trên tàu, điểm nhấn "độc bản" của du thuyền chính là phòng Saigon Legacy Suite rộng 120m2 với tầm nhìn Panorama 180 độ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng xa xỉ chưa từng có với chuỗi hải trình Hạ Long – Lan Hạ.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết dự kiến sẽ có thêm tàu du lịch hoạt động trên tuyến đường thủy từ Hà Nội đi qua các tỉnh, thành đến vịnh Hạ Long và ngược lại. Tour đường thủy sông Hồng - vịnh Hạ Long, do Công ty TNHH Pandaw Việt Nam khai thác, kéo dài khoảng 11 ngày, với lộ trình đi qua các con sông thuộc Hà Nội, Hải Dương cũ, Hải Phòng, Nam Định cũ, Ninh Bình, Việt Trì… và vịnh Hạ Long.

Trên du thuyền, du khách có thể khám phá những điểm đến tiêu biểu của miền Bắc Việt Nam bằng hành trình đường sông, xuôi theo vùng châu thổ sông Hồng và các nhánh chính, kết nối kỳ quan vịnh Hạ Long với nhịp sống sôi động của trung tâm Hà Nội, rồi tiếp tục tiến sâu vào nội địa - những vùng đất còn rất ít dấu chân khách du lịch. Giá tour này lên tới hàng nghìn USD/khách.

Sẽ có thêm tàu du lịch hoạt động trên tuyến đường thủy từ Hà Nội đi qua các tỉnh, thành đến vịnh Hạ Long.

Đây là sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đời sống sông nước sinh động và đầy thú vị, cùng trải nghiệm khám phá những dòng sông hầu như chưa có tàu du lịch hoạt động. Theo đại diện Cảng vụ đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, hiện có thêm một số đơn vị nghiên cứu, khảo sát để đưa thêm tàu du lịch vào khai thác tour đường thủy đặc biệt này.