Đưa AI vào “lõi” vận hành, thúc đẩy chuyển đổi quản trị ngành gỗ

Ngành Gỗ và Nội thất Việt Nam đang đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực quản trị khi mở rộng xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, kết nối dữ liệu, tối ưu vận hành và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành những yếu tố quan trọng, song bài toán về chi phí, thời gian triển khai và đặc thù sản xuất vẫn là những vấn đề doanh nghiệp cần giải quyết…

Chuyển đổi số, Cloud ERP và Business AI đang mở ra hướng tiếp cận mới, song doanh nghiệp vẫn đối mặt với bài toán về chi phí, thời gian triển khai, nguồn lực và tính phù hợp với đặc thù sản xuất. Trong bối cảnh đó, FPT phối hợp cùng SAP tổ chức sự kiện “Transforming Wood Manufacturing with SAP GROW & SAP Business AI” thuộc chuỗi THE NEXT ERP Series by FPT × SAP nhằm chia sẻ xu hướng, đồng hành với các mối quan tâm cho bài toán quản trị và giới thiệu SAP GROW – giải pháp với định hướng triển khai nhanh, tối ưu chi phí và sẵn sàng ứng dụng Business AI.

BÀI TOÁN QUẢN TRỊ TRƯỚC SỨC ÉP TĂNG TRƯỞNG

Ngành Gỗ và Nội thất Việt Nam đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực quản trị để mở rộng xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện nay, doanh nghiệp ngành gỗ đang phải xử lý nhiều “bài toán” quản trị xuyên suốt chuỗi giá trị. Đặc thù sản xuất theo đơn đặt hàng, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu khiến yêu cầu về chứng từ, thủ tục hải quan, chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu ngày càng phức tạp.

Nguồn nguyên liệu thiếu ổn định, giá biến động, trong khi tồn kho khó dự báo do chủng loại, cấp độ, độ ẩm và quy cách đa dạng. Doanh nghiệp đồng thời phải kiểm soát hao hụt và truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn, chứng chỉ như VNTLAS, FSC/PEFC và EUDR.

Ông Hồ Thanh Long, Trưởng phòng IT, Công ty Cổ phần Gỗ Minh Dương chia sẻ thực trạng các doanh nghiệp trong ngành trước các yêu cầu về việc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Hồ Thanh Long, Trưởng phòng IT, Công ty Cổ phần Gỗ Minh Dương, cho biết các doanh nghiệp xuất khẩu hiện phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế mới, cùng các tiêu chuẩn tương đương từ những thị trường khác nhau. Việc chứng minh tính minh bạch về nguồn gốc xuất xứ và quản lý chuỗi cung ứng nguyên liệu trong bối cảnh khó khăn tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu đáp ứng các tiêu chuẩn cho mỗi thị trường là những thử thách không nhỏ.

Mặt khác, ông Nguyễn Văn Trọn, IT Manager, Vietnam Furniture Resources, cho rằng quản lý vật tư và kiểm soát chất lượng đang là hai thách thức lớn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải mua đúng chủng loại, đủ số lượng, hạn chế dư thừa và tối ưu chi phí tồn kho. Khi xảy ra lỗi sản phẩm, hệ thống cũng cần hỗ trợ truy xuất nguyên nhân để có biện pháp khắc phục và tránh lặp lại.

Ông Nguyễn Văn Trọn - IT Manager, Vietnam Furniture Resources cho rằng quản lý vật tư và kiểm soát chất lượng có thể ứng dụng AI để tối ưu hoạt động vận hành và ra quyết định.

Dù vậy, ông Trọn cho rằng đây cũng là những khâu công việc có thể ứng dụng AI để giảm khối lượng công việc thủ công và hỗ trợ ra quyết định. Chẳng hạn, dựa trên dữ liệu về tiến độ sản xuất, hệ thống có thể đề xuất loại vật tư, thời điểm và số lượng cần mua. Với những mã hàng phục vụ nhiều thị trường có tiêu chuẩn vật liệu khác nhau, hệ thống cũng có thể hỗ trợ nhận diện yêu cầu tương ứng, thay vì phụ thuộc vào việc nhân sự ghi nhớ và tra cứu thủ công.

Thực tế, một số doanh nghiệp trong ngành đã sớm ứng dụng ERP (Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) và tập trung hóa dữ liệu. Tuy nhiên, dữ liệu vẫn phân tán, khiến việc đánh giá toàn diện về tài chính và “sức khỏe” doanh nghiệp chưa thực sự rõ ràng.

Từ những yêu cầu thực tế này, “bài toán” không chỉ dừng ở việc số hóa từng công đoạn, mà là kết nối dữ liệu trên một nền tảng thống nhất để có thể tiếp tục khai thác AI trong quản trị. Đây là một cuộc chuyển đổi mang tính công nghệ và tư duy – thay đổi cả cách thức tổ chức vận hành quy trình, nhưng cần theo hướng tối ưu đầu tư, triển khai nhanh chóng để doanh nghiệp không bị chính sức cản từ việc đầu tư công nghệ tạo thêm áp lực.

Ông Chu Mạnh Hướng - FPT chia sẻ một hệ thống ERP cần giải quyết đồng thời ba bài toán lớn của doanh nghiệp.

Đó cũng là trăn trở của đơn vị tiên phong trên thị trường trong tư vấn, triển khai các hệ thống quản trị doanh nghiệp trong nhiều năm qua như FPT. Theo ông Chu Mạnh Hướng, Giám đốc Tư vấn Khối Doanh nghiệp, FPT IS, Tập đoàn FPT, các mô hình triển khai ERP mới đang mở ra các cơ hội và cách tiếp cận linh hoạt, dễ dàng cho các doanh nghiệp để giải quyết toàn diện các vấn đề quản trị mà doanh nghiệp quan tâm.

Ông Hướng phân tích, tình trạng dữ liệu phân tán đang tác động trực tiếp đến khả năng điều hành. Khi dữ liệu giữa các bộ phận không được kết nối, ban lãnh đạo thiếu một bức tranh toàn cảnh để ra quyết định kịp thời.

Việc chậm thông tin có thể ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, kế hoạch mua nguyên vật liệu, sản xuất, bố trí máy móc và nhân sự, thậm chí làm tăng nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.

Ông Hướng cho biết, một hệ thống ERP cần giải quyết đồng thời ba bài toán: tập trung dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và kết nối các hoạt động trong doanh nghiệp. Với ngành gỗ, điều này càng quan trọng khi các khâu từ bán hàng, cung ứng, sản xuất đến xuất khẩu có mối liên hệ chặt chẽ.

Nếu thiếu kết nối, mỗi bộ phận vận hành theo một nguồn dữ liệu riêng sẽ khiến quy trình phân mảnh và kéo dài thời gian xử lý. Khi dữ liệu được kết nối trên cùng một hệ thống, doanh nghiệp có thể theo dõi toàn bộ quá trình từ kế hoạch nguyên vật liệu, tồn kho, sản xuất đến giao hàng và doanh thu, thay vì phải tổng hợp từ nhiều phần mềm hoặc hệ thống khác nhau.

CLOUD ERP HIỆN ĐẠI VÀ AI HỖ TRỢ KẾT NỐI DỮ LIỆU, TỐI ƯU VẬN HÀNH

Trong bối cảnh đó, SAP GROW được giới thiệu với định hướng giúp doanh nghiệp sản xuất nói chung và ngành Gỗ nói riêng rút ngắn thời gian triển khai, tối ưu chi phí và từng bước khai thác SAP Business AI trong quản trị.

SAP GROW thực chất là một mô hình triển khai SAP S/4HANA Cloud được đóng gói sẵn, mô hình này hướng tới các doanh nghiệp vừa, nhỏ và nhóm doanh nghiệp quy mô trung bình đang tìm kiếm một nền tảng ERP có thể triển khai nhanh, ít rủi ro và có khả năng mở rộng.

Theo ông Chu Mạnh Hướng, cách tiếp cận của SAP GROW có thể hình dung theo mô hình “start-up” với 3 nguyên tắc: Thứ nhất bắt đầu từ quy mô nhỏ, đưa các quy trình thiết yếu vào vận hành, sau đó tiếp tục mở rộng theo nhu cầu. Thứ hai, ưu tiên theo hướng “chuẩn hóa trước, tùy chỉnh sau”, hạn chế tùy chỉnh sâu vào lõi hệ thống và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc cập nhật công nghệ. Thứ ba, triển khai theo phương pháp Fit-to-Standard. Với bộ gần 100 quy trình chuẩn của SAP đã được xây dựng riêng cho ngành gỗ, doanh nghiệp không cần áp dụng toàn bộ mà lựa chọn phần phù hợp. Phương pháp workshop Fit-to-Standard giúp đối chiếu trực tiếp: quy trình chuẩn của hệ thống với thực tế vận hành của doanh nghiệp, xác định điểm tương đồng, khoanh vùng điểm khác biệt, và từ đó xác định doanh nghiệp cần điều chỉnh gì để phù hợp.

Đối với ngành Gỗ, SAP GROW kết nối xuyên suốt các khâu từ báo giá, đơn hàng, định mức nguyên vật liệu, sản xuất, kho vận đến tài chính - kế toán. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể kiểm soát chi phí theo từng đơn hàng, theo dõi mức tiêu hao và hiệu quả sản xuất, đồng thời có dữ liệu kịp thời để tăng tốc ra quyết định kinh doanh. Việc quản lý tập trung dữ liệu nguyên liệu và quá trình sản xuất cũng tạo cơ sở để doanh nghiệp minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp và đáp ứng các yêu cầu quốc tế như EUDR.

FPT cùng SAP đúc kết phát triển giải pháp The Next AI ERP - kết hợp hiệu quả know-how bài toán ngành, bộ giải pháp lõi SAP GROW với hệ sinh thái Made by FPT, giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng quản trị hiện đại, tăng tốc ra quyết định kinh doanh.

Giải pháp được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây SAP S/4HANA Cloud Public Edition với ba nguyên tắc vận hành thế hệ mới:

Clean Core (Giữ lõi nguyên bản): Giữ lõi hệ thống nguyên bản và chỉ mở rộng qua các công cụ chuẩn. Nguyên tắc này giúp doanh nghiệp cập nhật và nâng cấp công nghệ liên tục mà không gặp xung đột dữ liệu, giảm thiểu chi phí sở hữu hệ thống (TCO) về lâu dài.

Suite-First (Ưu tiên bộ ứng dụng hợp nhất): Đảm bảo mọi quy trình từ tài chính, mua sắm đến sản xuất được liên thông hoàn toàn trên một nền tảng dùng chung.

AI-First (Tích hợp AI sẵn có): Với hệ thống nhúng sẵn trợ lý AI hội thoại Joule giúp giảm khoảng 25-35% thời gian cho các tác vụ tra cứu và báo cáo lặp lại. Đồng thời, tích hợp các kịch bản AI thực tế như tự động kiểm tra chứng từ, giải thích chênh lệch giá thành, hỗ trợ đề xuất kế hoạch mua vật tư dựa trên tiến độ sản xuất.

Bà Hoàng Thu Quỳnh - Giám đốc Kinh doanh SAP Vietnam chia sẻ nhấn mạnh tầm nhìn của SAP dưa AI tích hợp vào các quy trình nghiệp vụ trên nền tảng ERP, hướng tới mô hình “Autonomous Enterprise” (doanh nghiệp tự hành).

Tầm nhìn của SAP không chỉ sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ bên ngoài mà được tích hợp vào các quy trình nghiệp vụ trên nền tảng ERP, hướng tới mô hình “Autonomous Enterprise” (doanh nghiệp tự hành). Theo đó, thay vì nhân sự phải chủ động tìm kiếm dữ liệu, phân tích và xử lý từng vấn đề, hệ thống có thể chủ động đưa ra cảnh báo, gợi ý hoặc thực hiện một số tác vụ. Vai trò của con người từ đó chuyển dần sang kiểm soát, đánh giá và phê duyệt các đề xuất của hệ thống.

Tại Việt Nam, giải pháp này còn được gia tăng sức mạnh nhờ sự cộng hưởng từ năng lực làm chủ công nghệ, kinh nghiệm triển khai, quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp ở nhiều ngành, quy mô khác nhau từ FPT. Cùng với đó là hệ sinh thái các giải pháp "Made by FPT" cho từng bài toán nghiệp vụ như tối ưu hóa vận hành, số hóa chuỗi cung ứng, trải nghiệm khách hàng vượt trội… Đơn cử như với giải pháp quản lý phê duyệt tập trung, chuyên gia FPT nhấn mạnh việc số hóa các luồng phê duyệt giúp doanh nghiệp tạo ra nguồn dữ liệu đúng, đủ, sạch và cập nhật theo thời gian thực, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát vận hành và rút ngắn thời gian xử lý công việc, giúp doanh nghiệp từng bước hoàn thiện năng lực quản trị toàn diện trên cùng một kiến trúc chuyển đổi số thống nhất.

“Với 20 năm là đối tác triển khai chiến lược của SAP tại Việt Nam và kinh nghiệm thực tế với nhiều doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt ngành gỗ, từ ván sàn, nội thất đến các dự án công trình đặc thù, FPT cùng SAP đúc kết phát triển giải pháp The Next AI ERP - kết hợp hiệu quả know-how bài toán ngành, bộ giải pháp lõi SAP GROW với hệ sinh thái Made by FPT, giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng quản trị hiện đại, làm chủ dữ liệu theo thời gian thực và tăng tốc ra quyết định kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh”, đại diện FPT khẳng định.

Nhanh, chắc chắn, thông minh, dễ dàng mở rộng chính là sự kỳ vọng của các doanh nghiệp khi triển khai hệ thống quản trị hiện nay và với những bước tiến công nghệ và sự hợp lực từ những đơn vị đi đầu, những kỳ vọng này sẽ nhanh chóng được chuyển biến thành hành động và kết quả thực tế.