Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương làm Phó Bí thư tỉnh Quảng Trị

Ông Phương đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2030.
Cũng theo quyết định, ông Bùi Hoàng Phương thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định và chúc mừng ông Bùi Hoàng Phương.
Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê Ninh Bình; có trình độ cao cấp lý luận chính trị, đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, thạc sĩ công nghệ thông tin và thạc sĩ quản trị kinh doanh.
Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Từ tháng 11/2023, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; tháng 2/2025 được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Trong khi đó, mới đây, hàng ngũ lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã đón tân Thứ trưởng. Đó là ông Trần Trung Tính, Giám đốc Đại học Cần Thơ. Ông được điều động, bổ nhiệm theo Quyết định số 1715/QĐ-TTg.
Thứ trưởng Trần Trung Tính, quê Tây Ninh, là tiến sĩ Kỹ thuật điện. Ông tốt nghiệp Đại học Cần Thơ năm 1997, sau đó tham gia chương trình tu nghiệp tại Hà Lan; học sau đại học và lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ vào các năm 2004 và 2007 tại Đại học Quốc gia Gyeongsang, Hàn Quốc. Năm 2013, ông được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư.
Như vậy, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nay gồm Bộ trưởng Vũ Hải Quân và 4 Thứ trưởng gồm Lê Xuân Định, Phạm Đức Long, Hoàng Minh và Trần Trung Tính.
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