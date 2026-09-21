Đà Nẵng và Hàn Quốc: Hướng tới hợp tác kinh tế sâu rộng

Tọa đàm với chủ đề: “Hợp tác tương lai Đà Nẵng - Hàn Quốc 2026” diễn ra vào chiều ngày 19/9 tại Seoul đã nhận được sự quan tâm và tham dự của nhiều đại diện cấp cao đến từ hai bên, nhằm thảo luận về các giải pháp nhằm đưa mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc phát triển đi vào chiều sâu.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng Đà Nẵng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ xem Đà Nẵng là điểm đến đầu tư mà còn là đối tác phát triển lâu dài. Đà Nẵng cam kết cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai và mở rộng hoạt động tại đây.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Vũ Hồ, cho rằng quan hệ Đà Nẵng - Hàn Quốc cần được thúc đẩy theo hướng đi vào chiều sâu, mở rộng từ giao lưu, du lịch sang đầu tư công nghệ và đào tạo nhân lực. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực, đồng thời tăng cường đối thoại với cộng đồng Hàn Quốc tại Đà Nẵng.
Tại tọa đàm, các đại diện từ Korea Advanced Institute for Technology Evaluation và Công ty Winwoo Partners đã giới thiệu kế hoạch kinh doanh và đầu tư tại Đà Nẵng. Những trao đổi này góp phần làm rõ hơn hướng hợp tác tiềm năng và tạo cơ sở để các bên tiếp tục nghiên cứu và triển khai các cơ hội đầu tư cụ thể.
Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, đã giới thiệu những thay đổi về quy mô và không gian phát triển của Đà Nẵng. Bà Tâm cho biết đến hết tháng 8/2026, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã có 314 dự án đầu tư tại Đà Nẵng với tổng vốn gần 1,66 tỷ USD. Hàn Quốc cũng là thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố, với hơn 1,4 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng trong 8 tháng đầu năm 2026.
Đà Nẵng đã giới thiệu 5 không gian hợp tác chiến lược, bao gồm: Khu thương mại tự do, trục logistics cảng Liên Chiểu - Chu Lai, lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, Trung tâm tài chính quốc tế, cùng thị trường khách Hàn Quốc và hệ sinh thái dịch vụ Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Thành phố đang nghiên cứu mở rộng Khu thương mại tự do từ hơn 1.880 ha lên khoảng 4.476 ha.
Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng ưu tiên phát triển các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như vi mạch – bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, IoT, robot và tự động hóa. Thành phố hiện có 3 khu công nghệ số tập trung và đang xúc tiến các trung tâm dữ liệu quy mô khu vực.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) với các đối tác Hàn Quốc. Các thỏa thuận này mở rộng kết nối giữa các cơ quan, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
Chuyến công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại Hàn Quốc đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đưa quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc đi vào chiều sâu. Với những cam kết và thỏa thuận đạt được, Đà Nẵng đang mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế và công nghệ, hứa hẹn mang lại những kết quả thiết thực trong tương lai gần.
Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí minh, nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Sáng 21/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.
Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất và xác định giá đất đối với 42 dự án, với tổng số tiền sử dụng đất dự kiến hơn 14.218 tỷ đồng. Hiện hai dự án có nguy cơ chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng...
Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Lạng Sơn không chỉ tạo điểm nhấn cho du lịch đêm, mà còn mở rộng hợp tác du lịch biên giới với Quảng Tây (Trung Quốc), hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và thu hút dòng khách hai chiều...
Quảng Trị đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng logistics tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, với việc triển khai Khu cảng cạn Vsico và nghiên cứu đầu tư Trung tâm logistics thông minh. Các dự án được kỳ vọng nâng năng lực thông quan, giảm thời gian chờ và tăng hiệu quả khai thác lợi thế cửa khẩu trên Hành lang kinh tế Đông - Tây...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhu cầu làm mát đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Để giải bài toán bảo vệ tầng ô-dôn và giảm phát thải, Việt Nam đang thúc đẩy các chiến lược làm mát bền vững nhân kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...