Đường Võ Văn Kiệt nối dài đưa LA Home bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Thứ Sáu, 16/01/2026
An Mai
16/01/2026, 08:00
Tọa lạc trên đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, LA Home đón đầu cơ hội bứt phá nhờ tuyến Võ Văn Kiệt nối dài sắp khởi công, giúp rút ngắn thời gian về trung tâm TP.HCM và mở rộng không gian phát triển khu vực.
Trong danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026–2030, TP.HCM sẽ dồn lực cho 9 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với tỉnh Tây Ninh. Nổi bật trong số đó là dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài, dự kiến khởi công trong quý 1/2026.
Suốt gần hai thập kỷ qua, đường Võ Văn Kiệt được xem là tuyến huyết mạch thông suốt từ trung tâm ra cửa ngõ phía Tây, góp phần thay đổi bộ mặt giao thông TP. HCM khi thông xe năm 2009. Được quy hoạch là trục chính đô thị, tuyến đường sẽ được nối dài thêm 14,6 km, bắt đầu từ điểm giao với cầu vượt Quốc lộ 1, điểm cuối giáp ranh của tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), trùng với điểm đầu dự án ĐT.823D. Trên toàn tuyến sẽ xây dựng 6 cây cầu vượt sông (như An Hạ, Láng Le, Bàu Cò…) cùng nút giao khác mức với đường vành đai 3, gồm cầu vượt, hầm chui và hệ thống nhánh rẽ.
Ý nghĩa quan trọng của tuyến đường này nằm ở khả năng kết nối trực tiếp vào đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Bến Lức về trung tâm TP.HCM còn khoảng 15 phút. Đây là yếu tố then chốt rút ngắn khoảng cách địa lý, đưa các đô thị vệ tinh tại khu Tây TP.HCM trở thành một phần không thể tách rời của không gian sống Sài Gòn.
Ở quy mô vùng, vị thế của cửa ngõ phía Tây TP.HCM được nâng tầm mạnh mẽ nhờ hai đại dự án quốc gia sắp về đích trong năm 2026. Đầu tiên là vành đai 3 kết nối xuyên suốt 4 cực kinh tế trọng điểm, hiện đã đạt 70% khối lượng. Song song đó là cao tốc Bến Lức – Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện, kết nối trực tiếp miền Tây với khu Đông và Sân bay Long Thành.
Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh, LA Home đấu nối trực tiếp với ba mạch máu giao thông: Võ Văn Kiệt nối dài, Vành đai 3, Vành đai 4 và Cao tốc Bến Lức – Long Thành. Vị trí này giúp cư dân chỉ mất 5 phút để về TP.HCM, biến khu đô thị thành cửa ngõ đón dòng giao thương và chuyên gia, tạo đà tăng trưởng bền vững cho bất động sản.
Hưởng trọn lợi thế từ mạng lưới hạ tầng khu vực, Khu đô thị sinh thái LA Home (quy mô 100ha) dần khẳng định vị thế của một đô thị vệ tinh “sát vách” Sài Gòn. Không cần chờ đợi tương lai xa, cư dân tại đây đã thụ hưởng đặc quyền một bước chạm nhịp sống sôi động của trung tâm nhờ hạ tầng kết nối xuyên suốt, một bước trở về miền xanh an yên với 7 dòng kênh tự nhiên bao quanh không gian sống.
Hiện tại, dự án đang bứt tốc về đích. Toàn dự án đã hoàn tất 100% hạ tầng, trung tâm thể dục thể thao đa năng quy mô 1ha đã đi vào hoạt động, các căn nhà thấp tầng phân khu đầu tiên đang khẩn trương thi công để có thể bàn giao cho cư dân vào quý 4/2026, công viên trung tâm 2,2ha đang thi công và dự kiến hoàn thiện trong tháng 6 năm nay,. Song song đó, chung cư Nhà ở Xã hội cũng đã xây lên đến tầng 3, dự kiến bàn giao quý 4/2026, hoàn thiện vòng khép kín giữa công nghiệp – đô thị – đời sống, đóng góp động lực phát triển bền vững cho kinh tế xã hội địa phương
Cộng hưởng cùng sức nóng hạ tầng và tiến độ dự án, phân khu River Park – “trái tim” của LA Home (khởi công tháng 11/2025) đang trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền. Với vốn ban đầu chỉ từ 596 triệu dễ dàng sở hữu ngay một sản phẩm nhà phố liền kề - thiết kế tinh tế, hiện đại cùng không gian sân thượng xanh mát, đáp ứng xu hướng sống cân bằng giữa thiên nhiên của các cá nhân và gia đình trẻ hiện đại.
Đặc biệt, giá trị đầu tư của River Park được bảo chứng vững chắc nhờ có vị trí tâm điểm các tiện ích lớn của khu đô thị LA Home và đối diện Khu công nghiệp sinh thái Prodezi quy mô 400ha. Dự kiến đi vào vận hành từ năm 2026, khu công nghiệp Prodezi sẽ thu hút hàng ngàn chuyên gia và nhân sự chất lượng cao, tạo ra nguồn cầu lớn về nhà ở và dịch vụ thương mại, đảm bảo dòng tiền khai thác cho thuê và kinh doanh ổn định cho chủ sở hữu
Sự hội tụ của ba trụ cột: Tiến độ hạ tầng giao thông đột phá, động lực kinh tế thực từ khu công nghiệp và tốc độ hoàn thiện chuẩn chỉnh của dự án đã đưa LA Home thành điểm sáng đầu tư tại cửa ngõ phía Tây. Trong bối cảnh đường Võ Văn Kiệt nối dài chuẩn bị khởi công và các tuyến vành đai sắp khép kín, việc sở hữu sản phẩm tại LA Home thời điểm này chính là bước đi đón đầu thông minh trước khi thị trường thiết lập mặt bằng giá mới.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: