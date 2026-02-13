Elon Musk muốn xây dựng nhà máy vệ tinh AI trên Mặt trăng

Một hệ thống phóng khổng lồ dự kiến mang tên “trình điều khiển hàng loạt” sẽ trở thành một phần của tổ hợp trên Mặt trăng của xAI. Đây là nơi sản xuất các vệ tinh nhằm cung cấp năng lực tính toán cho hệ thống trí tuệ nhân tạo của công ty...

Trong cuộc họp với nhân sự xAI mới đây, tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết doanh nghiệp cần xây dựng nhà máy trên Mặt trăng để chế tạo vệ tinh AI. Theo ông, hệ thống “trình điều khiển hàng loạt” sẽ đóng vai trò trung tâm trong cơ sở giả tưởng này, giúp sản xuất và triển khai các vệ tinh cung cấp sức mạnh xử lý cho các mô hình AI.

Ông cho rằng kế hoạch này có thể giúp xAI khai thác nguồn năng lực tính toán vượt trội so với các đối thủ khi phát triển trí tuệ nhân tạo.

“Thật khó hình dung một trí tuệ ở quy mô đó sẽ suy nghĩ thế nào, nhưng sẽ vô cùng thú vị khi chứng kiến điều ấy xảy ra”, tỷ phú Elon Musk nói.

Tuần trước, ông đã tiết lộ đang hợp nhất xAI với doanh nghiệp tên lửa SpaceX nhằm tạo thuận lợi cho tham vọng xây dựng các trung tâm dữ liệu AI trong không gian.

Tầm nhìn nay được mở rộng sang cả một cơ sở sản xuất trên Mặt trăng, dù trong bài phát biểu kéo dài khoảng một giờ có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao, ông chưa giải thích chi tiết cách hiện thực hóa kế hoạch này.

Hai mảng kinh doanh lớn trong hệ sinh thái của tỷ phú Elon Musk đang tiến gần hơn tới việc hợp nhất. Trong đó, SpaceX được cho là đang chuẩn bị cho một đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, có thể diễn ra sớm nhất vào tháng Sáu.

Mối quan tâm của vị tỷ phú này đối với Mặt trăng được xem là tương đối mới. Từ khi thành lập SpaceX năm 2002, ông nhiều lần nhấn mạnh sứ mệnh đưa nhân loại sinh sống đa hành tinh, trước hết trên sao Hỏa. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, ông liên tục cho thấy chuyển hướng chiến lược mới, với trọng tâm ngày càng nghiêng về Mặt trăng.

Trong bài phát biểu trong cùng cuộc họp, Elon Musk mô tả Mặt trăng như một bước đệm hướng tới sao Hỏa. Theo ông, trước hết công ty sẽ xây dựng “một thành phố tự duy trì trên Mặt trăng”, sau đó tiến tới sao Hỏa và xa hơn nữa là khám phá các hệ sao nhằm tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất.

Vị tỷ phú này dù vốn nổi tiếng với những kế hoạch táo bạo, song bên cạnh những thành công không tưởng, thì đôi khi còn chưa chính xác về thời điểm hoàn thành mục tiêu. Chẳng hạn, năm 2016 ông từng tuyên bố SpaceX sẽ đưa chuyến hàng đầu tiên lên sao Hỏa vào năm 2018. Tuy nhiên, mục tiêu đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Dẫu vậy, Elon Musk cho biết ông kỳ vọng xAI sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh, ngay cả khi thừa nhận khả năng tái cấu trúc tổ chức và sự rời đi của một số nhân sự giai đoạn đầu.

“xAI đang tiến nhanh hơn mọi công ty khác, thậm chí chưa ai theo kịp. Khi đạt đến một quy mô nhất định, chúng tôi buộc phải tổ chức lại để vận hành hiệu quả hơn. Thực tế là sẽ có những người phù hợp với giai đoạn khởi đầu, nhưng không còn phù hợp khi công ty bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo”, tỷ phú này nói.

Mới đây, hai đồng sáng lập của xAI là Jimmy Ba và Tony Wu đã lần lượt rời công ty chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ. Theo đánh giá của Bloomberg, những xáo trộn nhân sự gần đây tại xAI có thể liên quan đến định hướng chiến lược của Elon Musk chưa nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ một số đồng sáng lập.

xAI ban đầu được thành lập với 12 lãnh đạo cấp cao là các chuyên gia trí tuệ nhân tạo, từng làm việc tại Google, Microsoft và Tesla.

Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy ba năm, khoảng một nửa nhân sự cấp cao đã rời đi.

Trong đó, Kyle Kosic chuyển sang OpenAI vào giữa năm 2024. Christian Szegedy nghỉ việc tháng 2/2025. Tiếp đến Igor Babuschkin từ chức vào tháng 8 cùng năm để thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm riêng. Và gần đây nhất, Greg Yang cũng rời vị trí vì lý do sức khỏe.