Kinh tế sáng tạo "rộng cửa" cho nhân lực Việt

Kinh tế sáng tạo sẽ mở ra cơ hội cho các quốc gia có dân số trẻ và năng lực công nghệ cao...

Kinh tế số toàn cầu đang tăng tốc mạnh mẽ, khiến cấu trúc thị trường lao động cũng thay đổi với tốc độ chưa từng có.

Báo cáo Future of Jobs 2025 của World Economic Forum dự báo khoảng 39% kỹ năng hiện nay sẽ thay đổi trong giai đoạn 2025–2030, 59% lực lượng lao động cần được đào tạo lại hoặc nâng cao kỹ năng để thích ứng với AI và tự động hóa.

Nghiên cứu của PwC ước tính AI có thể đóng góp tới 15,7 nghìn tỷ USD cho kinh tế toàn cầu vào năm 2030, đồng thời tạo ra nhiều nhóm công việc mới đòi hỏi sự giao thoa giữa công nghệ và sáng tạo.

Trong khi đó, theo UNESCO, kinh tế sáng tạo hiện đóng góp hơn 3% GDP toàn cầu và tiếp tục tăng trưởng mạnh tại các quốc gia có dân số trẻ và năng lực công nghệ cao.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường cũng đồng nghĩa với nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, đặc biệt ở các lĩnh vực sáng tạo nội dung số, phân tích dữ liệu, thiết kế sản phẩm số và vận hành nền tảng công nghệ. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kỹ năng được đào tạo và kỹ năng doanh nghiệp cần vẫn là bài toán chưa dễ giải.

Trong bối cảnh đó, xu hướng liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp được thúc đẩy như một giải pháp nhằm rút ngắn độ trễ giữa đào tạo và thực tiễn.

Ngày 4/3, Học viện Kstudy, Học viện Đào tạo Hoạt hình Quốc tế SCONNECT, Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix và Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ & Dịch vụ SCONNECT Việt Nam đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo nhân lực Digital và Animation. Theo đó, mô hình hợp tác hướng tới đào tạo bám sát nhu cầu thị trường, gắn chuẩn đầu ra với yêu cầu doanh nghiệp, tăng thời lượng thực hành và mở rộng cơ hội thực tập, tuyển dụng.

Các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Với kinh nghiệm dẫn dắt doanh nghiệp đạt hàng tỷ lượt xem ở mảng nội dung hoạt hình và từng bước đưa sản phẩm Việt vươn ra thị trường quốc tế, ông Tạ Mạnh Hoàng, Tổng Giám đốc Sconnect Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh nội dung số xuyên biên giới bùng nổ, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu nếu sở hữu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đó, ông Hoàng cho rằng sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để người trẻ sớm bước vào môi trường thực tiễn, phát huy tối đa lợi thế sáng tạo của mình.

Trong khi đó, cùng với tác động nhanh chóng của AI, bà Trần Diệu Thúy, Giám đốc điều hành Học viện Kstudy, cũng nhấn mạnh AI không làm giảm nhu cầu nhân sự lĩnh vực công nghệ số, mà đang tái cấu trúc hệ kỹ năng, buộc người lao động phải biết kết hợp công cụ, dữ liệu và tư duy sáng tạo. “Việc tích hợp yếu tố công nghệ, dữ liệu và tư duy thực hành vào chương trình đào tạo là hướng đi tất yếu đối với các đơn vị đào tạo”, bà Thuý nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng đặc biệt chỉ ra trong kỷ nguyên chuyển đổi số, những ngành “công nghiệp không khói”, đặc biệt là các lĩnh vực sáng tạo, sẽ có thêm nhiều dư địa tăng trưởng, từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người lao động.