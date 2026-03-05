Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Kinh tế sáng tạo "rộng cửa" cho nhân lực Việt

Hạ Chi

05/03/2026, 07:00

Kinh tế sáng tạo sẽ mở ra cơ hội cho các quốc gia có dân số trẻ và năng lực công nghệ cao...

Đội ngũ sản xuất phim hoạt hình của Việt Nam - Ảnh: Hạ Chi.
Đội ngũ sản xuất phim hoạt hình của Việt Nam - Ảnh: Hạ Chi.

Kinh tế số toàn cầu đang tăng tốc mạnh mẽ, khiến cấu trúc thị trường lao động cũng thay đổi với tốc độ chưa từng có.

Báo cáo Future of Jobs 2025 của World Economic Forum dự báo khoảng 39% kỹ năng hiện nay sẽ thay đổi trong giai đoạn 2025–2030, 59% lực lượng lao động cần được đào tạo lại hoặc nâng cao kỹ năng để thích ứng với AI và tự động hóa.

Nghiên cứu của PwC ước tính AI có thể đóng góp tới 15,7 nghìn tỷ USD cho kinh tế toàn cầu vào năm 2030, đồng thời tạo ra nhiều nhóm công việc mới đòi hỏi sự giao thoa giữa công nghệ và sáng tạo.

Trong khi đó, theo UNESCO, kinh tế sáng tạo hiện đóng góp hơn 3% GDP toàn cầu và tiếp tục tăng trưởng mạnh tại các quốc gia có dân số trẻ và năng lực công nghệ cao.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường cũng đồng nghĩa với nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, đặc biệt ở các lĩnh vực sáng tạo nội dung số, phân tích dữ liệu, thiết kế sản phẩm số và vận hành nền tảng công nghệ. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kỹ năng được đào tạo và kỹ năng doanh nghiệp cần vẫn là bài toán chưa dễ giải.

Trong bối cảnh đó, xu hướng liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp được thúc đẩy như một giải pháp nhằm rút ngắn độ trễ giữa đào tạo và thực tiễn.

Ngày 4/3, Học viện Kstudy, Học viện Đào tạo Hoạt hình Quốc tế SCONNECT, Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix và Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ & Dịch vụ SCONNECT Việt Nam đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo nhân lực Digital và Animation. Theo đó, mô hình hợp tác hướng tới đào tạo bám sát nhu cầu thị trường, gắn chuẩn đầu ra với yêu cầu doanh nghiệp, tăng thời lượng thực hành và mở rộng cơ hội thực tập, tuyển dụng.

Các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. 
Các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. 

Với kinh nghiệm dẫn dắt doanh nghiệp đạt hàng tỷ lượt xem ở mảng nội dung hoạt hình và từng bước đưa sản phẩm Việt vươn ra thị trường quốc tế, ông Tạ Mạnh Hoàng, Tổng Giám đốc Sconnect Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh nội dung số xuyên biên giới bùng nổ, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu nếu sở hữu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đó, ông Hoàng cho rằng sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để người trẻ sớm bước vào môi trường thực tiễn, phát huy tối đa lợi thế sáng tạo của mình. 

Trong khi đó, cùng với tác động nhanh chóng của AI, bà Trần Diệu Thúy, Giám đốc điều hành Học viện Kstudy, cũng nhấn mạnh AI không làm giảm nhu cầu nhân sự lĩnh vực công nghệ số, mà đang tái cấu trúc hệ kỹ năng, buộc người lao động phải biết kết hợp công cụ, dữ liệu và tư duy sáng tạo. “Việc tích hợp yếu tố công nghệ, dữ liệu và tư duy thực hành vào chương trình đào tạo là hướng đi tất yếu đối với các đơn vị đào tạo”, bà Thuý nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng đặc biệt chỉ ra trong kỷ nguyên chuyển đổi số, những ngành “công nghiệp không khói”, đặc biệt là các lĩnh vực sáng tạo, sẽ có thêm nhiều dư địa tăng trưởng, từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người lao động.

Kiến tạo hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao

07:53, 19/02/2026

Kiến tạo hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao

Đổi mới sáng tạo và nhân lực - “cầu nối” đưa Việt Nam vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu

10:56, 02/02/2026

Đổi mới sáng tạo và nhân lực - “cầu nối” đưa Việt Nam vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu

Khu công nghệ số tập trung phải có tối thiểu 2.000 nhân lực số làm việc

09:17, 03/01/2026

Khu công nghệ số tập trung phải có tối thiểu 2.000 nhân lực số làm việc

Từ khóa:

AI công nghệ doanh nghiệp dữ liệu kinh tế kinh tế số

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Doanh nghiệp trước bài toán “nợ công nghệ” khi ứng dụng AI

Doanh nghiệp trước bài toán “nợ công nghệ” khi ứng dụng AI

Làn sóng AI đang lan rộng trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, mang lại cải thiện về doanh thu và hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, việc triển khai nhanh cũng đặt ra yêu cầu về chiến lược và cơ chế quản trị rõ ràng để đảm bảo AI tạo ra giá trị thực...

Trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu quân sự mới của Iran

Trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu quân sự mới của Iran

Nhiều dịch vụ dành cho doanh nghiệp và người dùng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bị gián đoạn vào đầu tuần này, sau khi máy bay không người lái của Iran tấn công vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) tại đây...

Phụ nữ có nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên AI

Phụ nữ có nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên AI

Sự bùng nổ của AI đang định hình lại phương thức làm việc và tạo ra hàng chục triệu việc làm mới, song lực lượng lao động nữ lại đang đứng trước nguy cơ tụt hậu lớn do sự tự động hóa và thiếu vắng sự hiện diện ở các vị trí cốt lõi…

“Ông lớn” pin Hàn Quốc rót 250 triệu USD, chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tiên

“Ông lớn” pin Hàn Quốc rót 250 triệu USD, chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tiên

Doanh nghiệp này đánh giá so với Hàn Quốc, Việt Nam được đánh giá có lợi thế về chi phí sản xuất, bao gồm chi phí đầu tư, điện năng, nhân công và logistics...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

3

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

4

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

5

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy