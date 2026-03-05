Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Kinh tế số

Chuyên gia cảnh báo “bẫy tăng giá” khi Bitcoin chạm mốc 73.000 USD

Bạch Dương

05/03/2026, 11:12

Hồi tháng 1 năm nay, Bitcoin từng leo lên gần mốc 98.000 USD, nhưng chỉ khoảng hai tuần sau đó, giá đã lao dốc xuống quanh 60.000 USD, kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bitcoin vừa vượt ngưỡng 73.000 USD vào khoảng 23 giờ đêm qua theo giờ Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên quay lại vùng giá này kể từ cuối tháng 1. Tuy nhiên, bất chấp cú bứt phá, nhiều nhà giao dịch vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng duy trì đà tăng. 

Theo CoinMarketCap, áp lực chốt lời đang gia tăng quanh vùng giá hiện tại. Vùng 72.000 – 76.000 USD có thể trở thành khu vực tập trung lực bán, thay vì thu hút dòng tiền mua mới, qua đó hạn chế dư địa tăng thêm của Bitcoin trong ngắn hạn.

Một số nhà phân tích cho rằng đây có thể là một nhịp tăng mang tính kỹ thuật, đi ngược với xu hướng chung của thị trường. Động thái này vừa gây sức ép lớn lên những nhà đầu tư đặt cược vào kịch bản giá giảm, vừa tiềm ẩn nguy cơ trở thành một “bẫy tăng giá” đối với những người kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục đi lên.

Trong các chu kỳ trước, Bitcoin thường biến động mạnh theo cách khiến cả bên mua lẫn bên bán đều có thể chịu thiệt hại nếu dự đoán sai thời điểm. Hiện tại, giá Bitcoin đã tăng hơn 6%, cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái biến động mạnh và khó lường.

Đợt tăng giá hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước vào một chu kỳ tăng bền vững mới. Thay vào đó, đây có thể chỉ là một nhịp phục hồi trong bối cảnh xu hướng lớn của thị trường vẫn chưa được xác lập rõ ràng.

Biểu đồ cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm của King of the Charts - The Michael Burry of Bitcoin. 
Biểu đồ cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm của King of the Charts - The Michael Burry of Bitcoin. 

Lo ngại này cũng xuất phát từ tiền lệ đầu năm nay. Vào tháng 1, giá Bitcoin cũng từng bứt phá mạnh trước khi đảo chiều đột ngột. Chỉ trong khoảng hai tuần, giá đã giảm từ gần 98.000 USD xuống quanh 60.000 USD, kéo theo làn sóng thanh lý khổng lồ. 

Tuy nhiên, việc quá nhiều nhà đầu tư cùng nghiêng về một kịch bản giảm giá cũng có thể tạo ra rủi ro ngược lại đối với bên bán khống.

Trong trường hợp thị trường tiếp tục đi lên, các vị thế bán khống có thể tạm dừng, từ đó hình thành hiện tượng “siết bán khống” (short squeeze). Khi đó, giá có thể tăng nhanh hơn so với kỳ vọng. Nói cách khác, số lượng vị thế giảm giá tăng cũng có thể vô tình trở thành xúc tác cho một nhịp tăng mới.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, bối cảnh vĩ mô cũng ngày càng bất định. Căng thẳng địa chính trị gần đây đẩy giá vàng đi lên và làm gia tăng kỳ vọng giá dầu tăng, trong khi một số thị trường chứng khoán châu Á phát tín hiệu kém tích cực.

Ông Radu Tunaru, Giáo sư tài chính và quản trị rủi ro tại Henley Business School, cho rằng trong lịch sử, các cú sốc địa chính trị thường góp phần kích hoạt các đợt bán tháo lớn trên thị trường tài chính, qua đó làm gia tăng biến động trên nhiều loại tài sản.

Theo giới phân tích kỹ thuật, để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững, Bitcoin cần vượt trở lại mốc 98.000 USD. Khi đó, mô hình “đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước” hình thành từ cú bứt phá thất bại hồi tháng 1 mới bị phá vỡ. Trước khi điều này xảy ra, đà tăng hiện tại vẫn được xem là nằm trong xu hướng giá giảm, đồng nghĩa rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu.

bitcoin công nghệ kinh tế số tài sản mã hoá tài sản số tiền điện tử

