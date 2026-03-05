Việt Nam là đối tác quan trọng trong hợp tác AI của Hàn Quốc

Học hỏi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế được Bộ Khoa học và Công nghệ xác định là yếu tố quan trọng để thúc đẩy hệ sinh thái AI...

Tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây, ông Park Yunkyu, Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ Thông tin quốc gia Hàn Quốc (NIPA), cho biết Hàn Quốc không theo đuổi chiến lược độc quyền công nghệ mà hướng tới hợp tác quốc tế theo nguyên tắc cùng có lợi, trong đó Việt Nam được xem là một đối tác quan trọng trong các chương trình hợp tác AI.

Ông Park chia sẻ chiến lược phát triển AI hiện được nước này xác định trở thành nền tảng định hình tương lai kinh tế, công nghiệp và an ninh.

Hệ sinh thái AI nước này được xây dựng trên 4 trụ cột gồm hạ tầng AI, mô hình AI, bán dẫn AI và ứng dụng AI. Trong đó, Chính phủ tập trung đầu tư mạnh vào hai yếu tố cốt lõi là hạ tầng tính toán và phát triển mô hình AI nền tảng.

Đáng chú ý, riêng năm 2025, nước này đã mua 13.000 GPU của NVIDIA phục vụ nghiên cứu và phát triển AI. Nguồn lực này được phân bổ theo tỷ lệ 50% cho các dự án quốc gia, 30% cho doanh nghiệp và 20% cho các trường đại học, viện nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc thúc đẩy phát triển các mô hình AI nền tảng thông qua hình thức liên minh giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu. Các liên minh được hỗ trợ về GPU, dữ liệu và nhân lực, đồng thời phải trải qua các vòng đánh giá định kỳ sáu tháng để lựa chọn những đơn vị có năng lực công nghệ tốt nhất.

Theo ông Park Yunkyu, cách tiếp cận này tạo ra môi trường cạnh tranh liên tục giữa các nhóm nghiên cứu, qua đó thúc đẩy hình thành các mô hình AI nền tảng có khả năng phục vụ rộng rãi cho xã hội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đánh giá cao kinh nghiệm phát triển AI của Hàn Quốc, đặc biệt là vai trò dẫn dắt của Chính phủ trong đầu tư hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ.

Việt Nam hiện đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, trong đó AI là lĩnh vực ưu tiên. Bộ Khoa học và Công nghệ đang được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến phát triển AI, bao gồm xây dựng khung pháp lý thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ này.

Cùng với đó, Bộ đang xây dựng chiến lược quốc gia về AI, bao gồm kế hoạch phát triển hạ tầng tính toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ. Vì vậy, việc học hỏi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế được xem là yếu tố quan trọng để thúc đẩy hệ sinh thái AI tại Việt Nam.

Một lĩnh vực được đặc biệt quan tâm là đào tạo nhân lực bán dẫn và AI. Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, với sự tham gia của hơn 160 trường đại học.

Tuy vậy, Việt Nam hiện vẫn thiếu môi trường thực hành từ phòng thí nghiệm đến nhà máy để đào tạo đội ngũ kỹ sư bán dẫn có kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy, phía Việt Nam đề xuất tăng cường các chương trình thực tập và đào tạo tại doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu của Hàn Quốc.

Các đơn vị của Bộ cũng đề xuất hợp tác với NIPA trong việc xây dựng mô hình liên minh doanh nghiệp và viện nghiên cứu phát triển AI tại Việt Nam, tương tự mô hình consortium mà Hàn Quốc đang triển khai.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên môn, tổ chức các hội thảo và chương trình đào tạo chung, đồng thời thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể nhằm phát triển hệ sinh thái AI giữa Việt Nam và Hàn Quốc.