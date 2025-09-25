ePass phối hợp Viettel Money tháo gỡ vướng mắc khi chuyển đổi tài khoản giao thông

Trước 1/10/2025, chủ xe ô tô cần chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP. Dù thông tin đã được tuyên truyền cao điểm gần hai tháng qua trên phương tiện đại chúng, nhưng không ít người dân vẫn gặp vướng mắc.

Những vấn đề nổi cộm được đề cập trên mạng xã hội, các diễn đàn giao thông có thể kể đến như: “Vì sao phải mở thêm Viettel Money?”, “Tôi muốn trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng được không?”, hay “Chuyển rồi thì có cần nạp tiền nữa không?”. Một số khác lại ngần ngại vì thấy liên kết mới “phức tạp hơn trước”, trong khi đang dùng VETC hoặc ePass vẫn có thao tác nạp tiền tương tự.

Trong bối cảnh đó, ePass đã phối hợp chặt chẽ với Viettel Money - ứng dụng tài chính số thuộc hệ sinh thái Viettel nhằm xây dựng phương thức thanh toán đạt chuẩn và đồng bộ trải nghiệm khách hàng. Việc liên thông giữa hai nền tảng cùng thuộc Tập đoàn Viettel giúp tối ưu hiệu suất vận hành và tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện chuyển đổi tài khoản giao thông đúng hạn.

CÂU CHUYỆN PHƯƠNG THỨC LIÊN KẾT: VÌ SAO CHƯA THỂ KẾT NỐI TRỰC TIẾP VỚI NGÂN HÀNG?

Theo đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, tài khoản giao thông là tài khoản định danh của chủ phương tiện, có thể kết nối trực tiếp với ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. So với tài khoản thu phí trước đây (vốn chỉ là tài khoản nội bộ do nhà cung cấp ETC quản lý) thì tài khoản giao thông giúp xử lý giao dịch nhanh hơn, giảm lỗi nạp nhầm, xác thực chính chủ, và cho phép rút/nạp tiền linh hoạt bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên, không phải phương thức thanh toán nào cũng sẵn sàng cho chuyển đổi. Theo TCCS 44:2022/TCĐBVN và Quyết định 2255/QĐ-BGTVT, mỗi giao dịch thu phí không dừng (ETC) cần được xử lý dưới 200 mili-giây, để đảm bảo phương tiện qua trạm không bị gián đoạn.

Hiện tại, Viettel Money là một trong ba phương thức đầu tiên đáp ứng được yêu cầu này, cùng với Thẻ tín dụng quốc tế và ví VETC. Trong khi đó, phần lớn ngân hàng và các ví điện tử khác vẫn đang nâng cấp hạ tầng để sớm đạt chuẩn xử lý tốc độ giao dịch này.

ePass vẫn đang tích cực mở rộng hợp tác với các trung gian thanh toán khác nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng.

Theo bà Nguyễn Thùy Anh, Phó trưởng phòng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tốc độ xử lý giao dịch của tài khoản ngân hàng hiện mới chỉ đạt khoảng 50% yêu cầu về mặt hiệu suất. Vì vậy, các đơn vị trung gian như Viettel Money đang đóng vai trò là cầu nối hiệu quả, bảo đảm cả tốc độ và độ tin cậy của hệ thống.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi này cũng mở rộng các dịch vụ thanh toán của khách hàng. Nếu trước đây, tiền trong tài khoản thu phí ePass/VETC chỉ có thể thanh toán phí không dừng, giờ đây, tài khoản giao thông sẽ mở rộng thanh toán cho nhiều dịch vụ giao thông khác như đỗ xe, trạm xăng, sân bay, đăng kiểm… Việc này cũng nhằm "trao quyền" cho người dân chủ động quản lý và kiểm soát tiền trong tài khoản của mình.

CÁCH EPASS VÀ VIETTEL MONEY ĐANG GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỔI

Hiện tại, trên ePass, khách hàng có thể lựa chọn liên kết tài khoản giao thông với Viettel Money hoặc Thẻ tín dụng quốc tế (Visa/MasterCard/JCB/Amex). Đây là hai phương thức thanh toán đã được Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước công nhận đạt chuẩn kỹ thuật.

Khi xe qua trạm, hệ thống sẽ tự động nhận diện và trừ tiền tức thời từ Viettel Money, mà không cần người dùng thao tác thủ công hay lo bị chậm trễ. Bên cạnh đó, Viettel Money miễn phí toàn bộ các bước liên kết, nạp tiền và giao dịch qua trạm. Người dùng có thể nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ATM của hơn 40 ngân hàng trong nước. Việc sử dụng Viettel Money cũng được đảm bảo an toàn nhờ công nghệ eKYC đạt chuẩn ISO quốc tế, hệ thống bảo mật dữ liệu tuân thủ nghiêm ngặt Luật An ninh mạng và Quyết định 1813/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài chức năng thanh toán ETC, Viettel Money còn tích hợp hơn 350 dịch vụ tiện ích - từ thanh toán điện, nước, truyền hình đến nạp điện thoại, tiết kiệm, đầu tư, mua bảo hiểm số.

Đáng chú ý, Viettel Money cũng cung cấp tính năng Ví trả sau, cho phép người dùng ePass được “đi trước - trả sau” theo đúng định hướng từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Điều này giúp giảm áp lực cho khách hàng, hỗ trợ tốt hơn cho các tình huống phát sinh như quên nạp tiền tài khoản hoặc không đủ số dư.

Để hỗ trợ người dân không am hiểu công nghệ, ePass đã triển khai hơn 1.400 điểm hỗ trợ trực tiếp trên cả nước, gồm các trạm thu phí, siêu thị, cửa hàng Viettel. Hệ thống tổng đài 1900.9080 cũng hoạt động 24/7 để hướng dẫn thao tác, giải đáp vướng mắc trong quá trình chuyển đổi. Video trực quan hướng dẫn liên kết ePass với Viettel Money để chuyển đổi tài khoản giao thông với thao tác chỉ dưới 5 phút, xem tại:

https://www.youtube.com/embed/aM23kCnu_Os