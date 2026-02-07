Các "tay chơi" AI của Mỹ trả lương sáu con số cho người đứng đầu bộ phận truyền thông

Các tập đoàn công nghệ càng mạnh tay đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), dư luận Mỹ lại càng trở nên dè dặt với công nghệ này…

Dù phần lớn người dân Mỹ cho biết đã từng sử dụng AI, song 50% những người tham gia khảo sát cho biết họ lo ngại nhiều hơn là hào hứng, theo khảo sát mới của Pew. Tỷ lệ này đã tăng đáng kể so với mức 37% năm 2021. Chỉ 10% cho biết họ hào hứng với AI hơn là cảnh giác.

Theo Business Insider, các công ty tại Thung lũng Silicon đang ráo riết săn tìm chuyên gia truyền thông cấp cao và sẵn sàng chi trả mức lương rất cao nhằm định hình lại cách công chúng nhìn nhận AI.

Anthropic đã tăng gấp ba quy mô đội ngũ truyền thông trong vài năm qua, lên khoảng 80 người và vẫn tiếp tục tuyển dụng, với mức lương có thể tới 400.000 USD mỗi năm cho vị trí đứng đầu bộ phận truyền thông.

Adobe cũng đang tìm kiếm một “nhà truyền bá AI” với thu nhập hơn 270.000 USD, có khả năng chứng minh AI giúp tiếp thị hiệu quả hơn, nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải thiện kết quả kinh doanh. OpenAI và Perplexity cũng đăng tuyển nhiều vị trí truyền thông với mức lương sáu con số, có nơi lên tới 400.000 USD.

Cuộc cạnh tranh nhân sự của các “ông lớn” công nghệ không còn dừng ở việc săn lùng các nhà nghiên cứu AI.

Theo Indeed, dù mức lương dành cho chuyên gia truyền thông thấp hơn nhiều so với chuyên gia AI, các gói đãi ngộ này vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 107.000 USD/năm của một giám đốc truyền thông tại Mỹ.

Những khoản chi lớn cho thấy nỗ lực của các công ty công nghệ trong việc chủ động định hình câu chuyện về mình, khi dư luận ngày càng thận trọng với AI.

Theo Fortune, thách thức truyền thông của AI bắt nguồn từ nỗi lo ngày càng gia tăng rằng công nghệ này đang kéo theo làn sóng cắt giảm nhân sự. Năm ngoái, có tới 1,2 triệu việc làm bị cắt giảm, tăng 58% so với năm 2024. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy AI là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến làn sóng sa thải kỷ lục này.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng ngày càng hoài nghi về khả năng tạo ra lợi nhuận vượt trội của các công ty AI trong bối cảnh vốn đầu tư ngày càng lớn. Thị trường đã phản ánh sự bất an này khi vốn hóa của nhiều công ty phần mềm bị thổi bay hàng tỷ USD chỉ trong một ngày. Nhu cầu năng lượng khổng lồ để vận hành các trung tâm dữ liệu và hệ thống AI cũng làm dấy lên câu hỏi về tính bền vững và vai trò lâu dài của công nghệ trong xã hội.

Theo Wall Street Journal, năng lực kể chuyện doanh nghiệp đã trở thành ưu tiên hàng đầu tại nhiều công ty ở Mỹ, từ các tập đoàn công nghệ, startup AI đến doanh nghiệp dịch vụ tài chính. Adobe cho biết vị trí “nhà truyền bá AI” sẽ dẫn dắt hoạt động kể chuyện về AI trên toàn khu vực châu Mỹ, trong khi các tin tuyển dụng trưởng bộ phận truyền thông của OpenAI cũng nhấn mạnh yêu cầu về năng lực xây dựng và dẫn dắt câu chuyện thương hiệu.

Tuy nhiên, mức lương trong lĩnh vực truyền thông tại Thung lũng Silicon tăng mạnh, cũng yêu cầu đối với nhân sự cũng cao hơn.

Báo cáo của Corporate Reputation Observatory cho thấy vai trò giám đốc truyền thông ngày nay không còn giới hạn trong nhiệm vụ truyền thống, mà phải phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nhân sự, tiếp thị, tác động xã hội, quan hệ nhà đầu tư và nhiều mảng hoạt động khác. Nhiều doanh nghiệp hiện tìm kiếm mô hình “Chief Communications Officer Plus” thay vì vị trí giám đốc truyền thông truyền thống.

Gần đây, các công ty công nghệ như Anthropic, Meta và OpenAI được cho là đã chi hơn 10 triệu USD cho các suất quảng cáo tại Super Bowl, với phần lớn nội dung xoay quanh các sản phẩm và ứng dụng liên quan đến AI.