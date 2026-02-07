Các "tay chơi" AI của Mỹ trả lương sáu con số cho người đứng đầu bộ phận truyền thông

Giá vàng trong nước và thế giới
Các tập đoàn công nghệ càng mạnh tay đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), dư luận Mỹ lại càng trở nên dè dặt với công nghệ này…
Dù phần lớn người dân Mỹ cho biết đã từng sử dụng AI, song 50% những người tham gia khảo sát cho biết họ lo ngại nhiều hơn là hào hứng, theo khảo sát mới của Pew. Tỷ lệ này đã tăng đáng kể so với mức 37% năm 2021. Chỉ 10% cho biết họ hào hứng với AI hơn là cảnh giác.
Theo Business Insider, các công ty tại Thung lũng Silicon đang ráo riết săn tìm chuyên gia truyền thông cấp cao và sẵn sàng chi trả mức lương rất cao nhằm định hình lại cách công chúng nhìn nhận AI.
Anthropic đã tăng gấp ba quy mô đội ngũ truyền thông trong vài năm qua, lên khoảng 80 người và vẫn tiếp tục tuyển dụng, với mức lương có thể tới 400.000 USD mỗi năm cho vị trí đứng đầu bộ phận truyền thông.
Adobe cũng đang tìm kiếm một “nhà truyền bá AI” với thu nhập hơn 270.000 USD, có khả năng chứng minh AI giúp tiếp thị hiệu quả hơn, nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải thiện kết quả kinh doanh. OpenAI và Perplexity cũng đăng tuyển nhiều vị trí truyền thông với mức lương sáu con số, có nơi lên tới 400.000 USD.
Cuộc cạnh tranh nhân sự của các “ông lớn” công nghệ không còn dừng ở việc săn lùng các nhà nghiên cứu AI.
Theo Indeed, dù mức lương dành cho chuyên gia truyền thông thấp hơn nhiều so với chuyên gia AI, các gói đãi ngộ này vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 107.000 USD/năm của một giám đốc truyền thông tại Mỹ.
Những khoản chi lớn cho thấy nỗ lực của các công ty công nghệ trong việc chủ động định hình câu chuyện về mình, khi dư luận ngày càng thận trọng với AI.
Theo Fortune, thách thức truyền thông của AI bắt nguồn từ nỗi lo ngày càng gia tăng rằng công nghệ này đang kéo theo làn sóng cắt giảm nhân sự. Năm ngoái, có tới 1,2 triệu việc làm bị cắt giảm, tăng 58% so với năm 2024. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy AI là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến làn sóng sa thải kỷ lục này.
Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng ngày càng hoài nghi về khả năng tạo ra lợi nhuận vượt trội của các công ty AI trong bối cảnh vốn đầu tư ngày càng lớn. Thị trường đã phản ánh sự bất an này khi vốn hóa của nhiều công ty phần mềm bị thổi bay hàng tỷ USD chỉ trong một ngày. Nhu cầu năng lượng khổng lồ để vận hành các trung tâm dữ liệu và hệ thống AI cũng làm dấy lên câu hỏi về tính bền vững và vai trò lâu dài của công nghệ trong xã hội.
Theo Wall Street Journal, năng lực kể chuyện doanh nghiệp đã trở thành ưu tiên hàng đầu tại nhiều công ty ở Mỹ, từ các tập đoàn công nghệ, startup AI đến doanh nghiệp dịch vụ tài chính. Adobe cho biết vị trí “nhà truyền bá AI” sẽ dẫn dắt hoạt động kể chuyện về AI trên toàn khu vực châu Mỹ, trong khi các tin tuyển dụng trưởng bộ phận truyền thông của OpenAI cũng nhấn mạnh yêu cầu về năng lực xây dựng và dẫn dắt câu chuyện thương hiệu.
Tuy nhiên, mức lương trong lĩnh vực truyền thông tại Thung lũng Silicon tăng mạnh, cũng yêu cầu đối với nhân sự cũng cao hơn.
Báo cáo của Corporate Reputation Observatory cho thấy vai trò giám đốc truyền thông ngày nay không còn giới hạn trong nhiệm vụ truyền thống, mà phải phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nhân sự, tiếp thị, tác động xã hội, quan hệ nhà đầu tư và nhiều mảng hoạt động khác. Nhiều doanh nghiệp hiện tìm kiếm mô hình “Chief Communications Officer Plus” thay vì vị trí giám đốc truyền thông truyền thống.
Gần đây, các công ty công nghệ như Anthropic, Meta và OpenAI được cho là đã chi hơn 10 triệu USD cho các suất quảng cáo tại Super Bowl, với phần lớn nội dung xoay quanh các sản phẩm và ứng dụng liên quan đến AI.
Công tác xử lý đơn và xác lập quyền sở hữu công nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, với số đơn tiếp nhận tăng, trong khi khối lượng đơn được xử lý tăng tới 76% so với năm trước; số văn bằng bảo hộ được cấp tăng trên 55%...
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu. Đây là nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại nhất thế giới, phục vụ nghiên cứu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới…
Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu tiếp tục trầm lắng, sàn giao dịch Gemini của anh em nhà Winklevoss công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 1/4 nhân sự và rút lui khỏi nhiều thị trường lớn, nhằm đẩy nhanh lộ trình tiết giảm chi phí và hướng tới khả năng sinh lời.
Đà Nẵng đang nổi lên như một trung tâm công nghệ mới của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Nhìn về tương lai, Đà Nẵng có tiềm năng trở thành một trung tâm công nghệ hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp để phát hiện những vấn đề mới, những mô hình hay, những cách làm hiệu quả; đồng thời dũng cảm chỉ ra những điểm nghẽn, rào cản cần tháo gỡ trong quá trình phát triển...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: