Ninh Bình khởi công Khu công nghiệp hơn 2.200 tỷ đồng

Chủ Nhật, 08/02/2026
Nguyễn Thuấn
07/02/2026, 14:00
Được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp phát thải carbon thấp, Khu công nghiệp Hải Long vừa được khởi công, hướng tới thu hút các ngành công nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường...
Ngày 6/2, Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp Hải Long giai đoạn 1. Khu công nghiệp Hải Long có quy mô khoảng 180 ha, tổng vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore làm chủ đầu tư.
Dự án được triển khai trên địa bàn xã Giao Bình và xã Giao Hưng, đến nay đã hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định và đủ điều kiện khởi công. Theo kế hoạch, toàn bộ hệ thống hạ tầng khu công nghiệp sẽ hoàn thành vào quý IV năm 2027.
Dự án sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm tại trục kết nối của nhiều công trình hạ tầng chiến lược như tuyến đường bộ ven biển, tuyến Nam Định – Lạc Quần, cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, đồng thời liên kết thuận tiện với cảng Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi và các trung tâm dịch vụ, công nghiệp trong khu vực. Lợi thế này giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics và gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Khu công nghiệp Hải Long được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, phát thải carbon thấp, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp nhẹ, ứng dụng khoa học công nghệ mới, thân thiện với môi trường như cơ khí chế tạo, điện tử, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, đồ gia dụng, sản xuất trang phục và chế biến thực phẩm.
Phát biểu tại lễ khởi công, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh nhấn mạnh Khu công nghiệp Hải Long là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Singapore và Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trong quá trình triển khai dự án.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn, cho biết việc khởi công Khu công nghiệp Hải Long giai đoạn 1 không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo động lực thu hút đầu tư trong và ngoài nước, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030. Dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Ninh Bình trong vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Sự kiện khởi công thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh, đồng thời khẳng định niềm tin, cam kết đồng hành lâu dài của nhà đầu tư trong quá trình hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp nhanh, bền vững và hiện đại. Dự án được chấp thuận nhằm xây dựng khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.
Lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp, cùng sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, phấn đấu xây dựng Khu công nghiệp Hải Long trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu, xanh và bền vững.
Tỉnh Ninh Bình cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình triển khai dự án, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài trên địa bàn.
