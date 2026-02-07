Mua vàng nhẫn “4 số 9” lãi 10 triệu đồng/lượng trong 1 tuần

Trong phiên 7/2, sau khi tăng gần 3 triệu đồng/lượng, giá mua vàng nhẫn phổ biến ở mức 176 triệu đồng/lượng. Tính từ phiên giá sập mạnh 31/1 đến 7/2,người mua lãi tới 10,3 triệu đồng đồng/lượng…

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm đồng loạt tăng 2,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên hôm qua (6/2). Các thương hiệu trên đều niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 176,3 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 179,3 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng. Cập nhật lúc 15 giờ ngày 7/2, giá mua, bán vàng tại các hệ thống này vẫn giữ nguyên.

Mi Hồng là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường, kèm theo giá mua vào cũng neo ở mức cao so với mặt bằng chung. Chốt phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng ở mức 177,3 triệu – 179,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 6/2, giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này tăng 3,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 7/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá giao dịch với mức tăng dao động từ 2 triệu đến 3 triệu đồng/lượng so với phiên 6/2. Trong 1 tuần qua, giá mua, bán vàng nhẫn tăng từ 11,8 triệu đến 13,3 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Duy chỉ có 1 đơn vị, mức điều chỉnh tăng chỉ bằng khoảng 30% so với các doanh nghiệp còn lại.

Sau 3 phiên sập mạnh liên tiếp với tổng mức giảm lên tới hơn 24 triệu đồng/lượng kể từ cuối tháng 1 (30/1 – 2/2), giá vàng trong nước lại trở về xu hướng tăng trong tuần đầu tháng 2. So với giá chốt phiên 2/2, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu đều tăng phổ biến 13,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 168 triệu còn giá bán vàng nhẫn niêm yết ở mức 172 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (6/2).

Tuy nhiên, đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán ở mức 169 triệu – 173 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định đến hết phiên sáng. Tính đến 15 giờ ngày 7/2, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

So với giá chốt phiên đầu tuần (2/2), giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này chỉ tăng 3,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 4,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Giá tăng mạnh hơn giá mua đã kéo chênh lệch giá mua, vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm ở một vài thời điểm lên mức cao là 4,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sau khi tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 6/2, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC mở cửa phiên sáng tiếp tục tăng thêm 2,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều khi mở cửa phiên sáng nay.

Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 175,8 triệu – 178,8 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng và duy trì sáng phiên chiều. So với giá chốt phiên 2/2, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này có mức tăng mạnh nhất trên thị trường là 13,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 7/2 so với phiên 2/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi vàng trang sức tại các hệ thống lớn đều tăng tương đương so với vàng nhẫn “4 số 9” thì sản phẩm này tại Phú Quý tăng khiêm tốn hơn nhưng đi kèm chênh lệch giá mua, bán lên tới 4 triệu đồng/lượng. Ngược lại, dòng vàng nữ trang 9999 tại DOJI tăng mạnh hơn so với vàng nhẫn “4 số 9” với 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 174 triệu – 178 triệu đồng/lượng. Đồng thời mức chênh lệch giá mua, bán cũng cao hơn, ở mức 4 triệu đồng, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người mua.

Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ cùng đặt ở mức 176 triệu – 179 triệu đồng/lượng.

Tính đến 15 giờ ngày 7/2, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. Giá vàng nhẫn tại hai thương hiệu này tăng 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên 6/2 và nhưng tăng tới 13,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên đầu tuần.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý vẫn giữ nguyên giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 173 triệu còn giá bán vàng nhẫn niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 6/2. Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 176 triệu – 179 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tại Phú Quý vẫn không đổi và tiếp tục duy trì sáng phiên chiều. So với giá chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tăng 13 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng nhẫn trang sức tại thương hiệu này tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 6/2. Tuỳ hàm lượng vàng, giá hiện giao dịch ở mức 174 triệu – 178 triệu đồng/lượng (vàng 999.9) và mức 173,9 triệu – 177,9 triệu đồng/lượng (vàng 999).

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 173,5 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 176,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 6/2.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng mở cửa, cả hai thương hiệu này đều tăng thêm 2,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ở mức 176,3 triệu – 179,3 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch duy tri đến hết phiên sáng. Tính đến 15 giờ, các thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá niêm yết.

So với chốt phiên 2/2, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 11,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuy nhiên giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường.