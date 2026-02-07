Chủ Nhật, 08/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Mua vàng nhẫn “4 số 9” lãi 10 triệu đồng/lượng trong 1 tuần

Mai Nhi

07/02/2026, 15:22

Trong phiên 7/2, sau khi tăng gần 3 triệu đồng/lượng, giá mua vàng nhẫn phổ biến ở mức 176 triệu đồng/lượng. Tính từ phiên giá sập mạnh 31/1 đến 7/2,người mua lãi tới 10,3 triệu đồng đồng/lượng…

Người mua lãi hơn 10 triệu đồng/lượng trong 1 tuần khi mua vàng nhẫn “4 số 9”
Người mua lãi hơn 10 triệu đồng/lượng trong 1 tuần khi mua vàng nhẫn “4 số 9”

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm đồng loạt tăng 2,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên hôm qua (6/2). Các thương hiệu trên đều niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 176,3 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 179,3 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng. Cập nhật lúc 15 giờ ngày 7/2, giá mua, bán vàng tại các hệ thống này vẫn giữ nguyên.

Mi Hồng là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường, kèm theo giá mua vào cũng neo ở mức cao so với mặt bằng chung. Chốt phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng ở mức 177,3 triệu – 179,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 6/2, giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này tăng 3,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 7/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 7/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá giao dịch với mức tăng dao động từ 2 triệu đến 3 triệu đồng/lượng so với phiên 6/2. Trong 1 tuần qua, giá mua, bán vàng nhẫn tăng từ 11,8 triệu đến 13,3 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Duy chỉ có 1 đơn vị, mức điều chỉnh tăng chỉ bằng khoảng 30% so với các doanh nghiệp còn lại.

Sau 3 phiên sập mạnh liên tiếp với tổng mức giảm lên tới hơn 24 triệu đồng/lượng kể từ cuối tháng 1 (30/1 – 2/2), giá vàng trong nước lại trở về xu hướng tăng trong tuần đầu tháng 2. So với giá chốt phiên 2/2, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu đều tăng phổ biến 13,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 168 triệu còn giá bán vàng nhẫn niêm yết ở mức 172 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (6/2).

Tuy nhiên, đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán ở mức 169 triệu – 173 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định đến hết phiên sáng. Tính đến 15 giờ ngày 7/2, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

So với giá chốt phiên đầu tuần (2/2), giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này chỉ tăng 3,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 4,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Giá tăng mạnh hơn giá mua đã kéo chênh lệch giá mua, vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm ở một vài thời điểm lên mức cao là 4,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sau khi tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 6/2, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC mở cửa phiên sáng tiếp tục tăng thêm 2,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều khi mở cửa phiên sáng nay.

Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 175,8 triệu – 178,8 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng và duy trì sáng phiên chiều. So với giá chốt phiên 2/2, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này có mức tăng mạnh nhất trên thị trường là 13,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 7/2 so với phiên 2/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 7/2 so với phiên 2/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi vàng trang sức tại các hệ thống lớn đều tăng tương đương so với vàng nhẫn “4 số 9” thì sản phẩm này tại Phú Quý tăng khiêm tốn hơn nhưng đi kèm chênh lệch giá mua, bán lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, dòng vàng nữ trang 9999 tại DOJI tăng mạnh hơn so với vàng nhẫn “4 số 9” với 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 174 triệu – 178 triệu đồng/lượng. Đồng thời mức chênh lệch giá mua, bán cũng cao hơn, ở mức 4 triệu đồng, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người mua.

Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ cùng đặt ở mức 176 triệu – 179 triệu đồng/lượng.

Tính đến 15 giờ ngày 7/2, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. Giá vàng nhẫn tại hai thương hiệu này tăng 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên 6/2 nhưng tăng tới 13,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên đầu tuần.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý vẫn giữ nguyên giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9 ở mức 173 triệu còn giá bán vàng nhẫn niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 6/2. Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 176 triệu – 179 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tại Phú Quý vẫn không đổi và tiếp tục duy trì sáng phiên chiều. So với giá chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tăng 13 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng nhẫn trang sức tại thương hiệu này tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 6/2. Tuỳ hàm lượng vàng, giá hiện giao dịch ở mức 174  triệu – 178 triệu đồng/lượng (vàng 999.9) và mức  173,9  triệu – 177,9 triệu đồng/lượng (vàng 999).

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9 ở mức 173,5 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 176,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 6/2.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng mở cửa, cả hai thương hiệu này đều tăng thêm 2,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ở mức 176,3 triệu – 179,3 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch duy tri đến hết phiên sáng. Tính đến 15 giờ, các thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá niêm yết.

So với chốt phiên 2/2, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 11,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuy nhiên giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên ngày 6/2, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng gần 4%, tiến lên mốc 4.968,6 USD/oz. Như vậy, tổng mức tăng trong trong tuần qua đối với hợp đồng giá vàng giao ngay hơn 8%.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 21,12 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động ở mức 14,82 triệu – 21,12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng liên tục biến động thất thường

18:54, 06/02/2026

Giá vàng liên tục biến động thất thường

Giá mua, bán vàng nhẫn sụt hơn 5 triệu đồng mỗi lượng trong phiên sáng

14:38, 05/02/2026

Giá mua, bán vàng nhẫn sụt hơn 5 triệu đồng mỗi lượng trong phiên sáng

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn cao ngất ngưởng tới 4,5 triệu đồng/lượng

14:57, 04/02/2026

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn cao ngất ngưởng tới 4,5 triệu đồng/lượng

Từ khóa:

giá vàng 9999 giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính thị trường vàng Việt Nam

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Đà Nẵng chọn người làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế, yêu cầu hiểu biết sâu về AI và Blockchain

Đà Nẵng chọn người làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế, yêu cầu hiểu biết sâu về AI và Blockchain

Theo tiêu chuẩn, yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp từ các trường đại học thuộc Top 50 (đối với bằng Đại học) hoặc Top 100 (đối với bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ) trên các bảng xếp hạng uy tín toàn cầu như QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) hoặc ARWU tại thời điểm tốt nghiệp...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục, bitcoin hồi mạnh, giá dầu tăng trong lúc chờ tin Iran

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục, bitcoin hồi mạnh, giá dầu tăng trong lúc chờ tin Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/2), khi cổ phiếu công nghệ bật tăng trở lại sau những phiên bán tháo liên tiếp...

Giá vàng, giá bạc đồng loạt tăng mạnh trở lại, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Giá vàng, giá bạc đồng loạt tăng mạnh trở lại, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Thị trường kim loại quý hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/2), nhờ lực bắt đáy, đồng USD giảm giá nhẹ, và mối lo về đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran...

Giá vàng liên tục biến động thất thường

Giá vàng liên tục biến động thất thường

Ngày 6/2, giá vàng trong nước liên tục đảo chiều với diễn biến khó đoán; mỗi nhịp điều chỉnh đều lên tới cả triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán…

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật mới về an toàn thực phẩm

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật mới về an toàn thực phẩm

Nghị quyết 09/2026/NQ-CP giúp tháo gỡ tình trạng ách tắc tại cửa khẩu, giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những bất cập trong chính sách tiền kiểm chưa được xử lý căn cơ, khiến nguy cơ ùn ứ có thể tái diễn sau thời hạn tạm dừng…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng Nai kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51

Đầu tư

2

Sản phẩm thời trang giảm giá mạnh tại hội chợ Mùa Xuân

Doanh nghiệp

3

TP. Hồ Chí Minh thống nhất phương án chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

Bất động sản

4

Đà Nẵng triển khai đấu giá hơn 12.200 m2 đất ở hầu hết các vị trí trung tâm thành phố

Bất động sản

5

80 - 90% doanh nghiệp bất động sản vẫn ở “vùng trung gian” chuyển đổi số

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy