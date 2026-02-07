Chủ Nhật, 08/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Panasonic đạt chứng nhận HACCP International cho điều hòa nanoe™ X thế hệ 3

Khánh Huyền

07/02/2026, 13:56

Ngày 6/2/2026, Panasonic tổ chức sự kiện công bố kết quả nghiên cứu mới về khả năng ức chế độc tố từ nấm mốc của công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 và đạt chứng nhận quốc tế HACCP International của các sản phẩm điều hòa thương mại tích hợp công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 và thiết bị xử lý không khí ziaino™.

ĐỘT PHÁ TRONG HIỆU QUẢ BẢO VỆ: CÔNG NGHỆ NANOE™ X THẾ HỆ 3 ỨC CHẾ 90% ĐỘC TỐ TỪ NẤM MỐC TRONG 5 PHÚT

Kết quả khảo sát thực tế của Panasonic với 18 hộ gia đình tại Hà Nội và TP.HCM ghi nhận không khí trong các hộ gia đình được kiểm tra có sự hiện diện của nấm mốc. Đáng chú ý, dựa trên kiểm nghiệm được thực hiện bởi Eurofins Sắc Ký Hải Đăng, trong những điều kiện nhất định, một số loại có khả năng sản sinh ra độc tố từ nấm mốc (được gọi là mycotoxin) - các chất độc hại được phát tán và tồn tại trong không khí, có khả năng kháng các chất khử trùng bề mặt và nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh hoặc rối loạn sinh lý với con người và động vật.

Trong điều kiện thử nghiệm với buồng 45 lít, công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 đã đạt tỷ lệ vô hiệu hóa lên đến 90% chỉ sau 5 phút đối với các độc tố từ nấm mốc gồm Aflatoxin B1, Gliotoxin và Sterigmatocystin. Trong đó, Aflatoxin B1 là loại độc tố từ nấm mốc nguy hiểm được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm các chất có nguy cơ gây ung thư cao.

Đặc biệt, trong môi trường mô phỏng không gian sống thực tế (21m3) với sự cố vấn của Tiến sĩ Phạm Nguyễn Đức Hoàng - Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Ứng dụng, Tổng thư ký Hội Nấm học Châu Á, điều hòa treo tường được trang bị công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 tiếp tục cho thấy hiệu quả vượt trội với Aflatoxin B1 khi ức chế tới 94,3% trong 2 ngày.

Panasonic công bố nghiên cứu đột phá về công nghệ nanoe™ X thế hệ 3. Ảnh: Panasonic.
Panasonic công bố nghiên cứu đột phá về công nghệ nanoe™ X thế hệ 3. Ảnh: Panasonic.

Các thử nghiệm được thực hiện trong môi trường giả định có kiểm soát nhằm đánh giá khả năng tác động của công nghệ đối với các chất hóa học tiềm ẩn nguy cơ gây hại, không nhằm chứng minh hiệu quả trực tiếp đối với các bệnh lý liên quan hoặc đánh giá hiệu quả trên không gian sống không được kiểm soát.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã cho thấy tiềm năng ứng dụng của nanoe™ X trong việc nâng cao chất lượng không khí, góp phần bảo vệ sức khỏe người dùng khỏi những nguy cơ tiềm ẩn trong không gian sống hiện đại.

Chia sẻ về kết quả nghiên cứu mới, Tiến sĩ Phạm Nguyễn Đức Hoàng cho biết: “Điểm đột phá trong nghiên cứu lần này chính là khả năng can thiệp và trực tiếp ức chế độc tố từ nấm mốc của công nghệ nanoe™ X thế hệ 3. Đây là bước tiến mới, mở ra hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng trước những nguy cơ từ độc tố từ nấm mốc có đặc tính kháng các dung dịch khử trùng bề mặt và nhiệt độ cao.”

LẦN ĐẦU TIÊN HACCP INTERNATIONAL ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHO GIẢI PHÁP KHÔNG KHÍ CỦA PANASONIC

Bên cạnh những đột phá về khoa học, hiệu quả của công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 còn được khẳng định thông qua các tiêu chuẩn quốc tế uy tín. Trước đó, Panasonic đã trở thành thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam sở hữu dòng điều hòa thương mại (điều hòa âm trần, điều hòa nối ống gió) tích hợp nanoe™ X thế hệ 3 và thiết bị xử lý không khí ziaino™ đạt chứng nhận quốc tế HACCP International.

HACCP International là hệ thống chứng nhận uy tín toàn cầu nhằm đánh giá nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm, được áp dụng cho thiết bị, sản phẩm, quy trình liên quan đến thực phẩm. Xét theo tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh, thiết bị xử lý không khí ziaino™ và điều hòa không khí tích hợp công nghệ lọc khí nanoe™ X thế hệ 3 của Panasonic phù hợp để sử dụng trong các không gian F&B chuyên nghiệp yêu cầu nghiêm ngặt như nhà máy chế biến thực phẩm, siêu thị, nhà hàng,… nhờ khả năng giảm tải vi sinh vật trong không khí.

Việc một thiết bị điều hòa không khí vượt qua 10 tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt để đạt chứng nhận quốc tế HACCP International được xem là minh chứng cho năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ của Panasonic.

Chứng nhận quốc tế HACCP là minh chứng cho năng lực nghiên cứu vượt trội của Panasonic. Ảnh: Panasonic.
Chứng nhận quốc tế HACCP là minh chứng cho năng lực nghiên cứu vượt trội của Panasonic. Ảnh: Panasonic.

Đại diện Công ty chứng nhận quốc tế HACCP International - ông Nigel Asai cho biết: “Đây là chứng nhận HACCP International đầu tiên cho sản phẩm về điều hòa. Chứng nhận này là minh chứng cho năng lực phát triển công nghệ của Panasonic, đồng thời cho thấy bước tiến quan trọng góp phần mở rộng cách tiếp cận về an toàn thực phẩm: Không chỉ giới hạn ở quy trình chế biến và vận hành mà còn bao gồm cả việc lựa chọn các thiết bị phù hợp đảm bảo chất lượng không khí cho các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm.”

RA MẮT GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO KHÔNG GIAN NHÀ HÀNG CAO CẤP

Trong khuôn khổ sự kiện, Panasonic giới thiệu bộ giải pháp toàn diện cho không gian F&B cao cấp, bao gồm điều hòa cục bộ thương mại, điều hòa trung tâm, hệ thống quản lý chất lượng không khí (CAMS), thiết bị xử lý không khí, hệ thống quạt, thông gió thu hồi nhiệt (ERV), cùng các giải pháp chiếu sáng chuyên dụng, giúp chủ doanh nghiệp nâng chuẩn không gian, nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.

Panasonic giới thiệu bộ giải pháp toàn diện cho không gian F&B. Ảnh: Panasonic.
Panasonic giới thiệu bộ giải pháp toàn diện cho không gian F&B. Ảnh: Panasonic.

Với việc liên tục nâng cấp và hoàn thiện các giải pháp công nghệ, Panasonic không chỉ mang đến các sản phẩm chất lượng Nhật Bản, mà còn góp phần nâng chuẩn khí sạch và an toàn, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững.

Từ khóa:

nanoe™ X thế hệ 3 Panasonic

Đọc thêm

Sản phẩm thời trang giảm giá mạnh tại hội chợ Mùa Xuân

Sản phẩm thời trang giảm giá mạnh tại hội chợ Mùa Xuân

Ngoài doanh thu bán lẻ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng dệt may, thời trang kỳ vọng sẽ có thêm những tệp khách hàng mới sau hội chợ Mùa Xuân 2026…

1689 BECKENT BAUER: Bia thủ công

1689 BECKENT BAUER: Bia thủ công "chậm", đậm đà giá trị

Giữa một thị trường bia quen vận hành bằng sản lượng, độ phủ và sự náo nhiệt, 1689 BECKENT BAUER chọn cách đi ngược dòng: Làm bia chậm rãi, chỉn chu và lấy con người làm trung tâm. Từ nghệ nhân nấu bia đến đội ngũ phát triển thương hiệu, mỗi sản phẩm được xem là một hành trình sáng tạo có chủ đích, thay vì một cuộc đua số lượng.

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch”?

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch”?

Sự ra đời của CBAir đánh dấu bước tiến mới trong ngành hàng không Việt Nam, hỗ trợ phát triển du lịch bền vững với mô hình độc đáo.

POSHACO Group: 30 năm khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường vật liệu xây dựng

POSHACO Group: 30 năm khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường vật liệu xây dựng

Ba mươi năm nỗ lực bền bỉ, POSHACO Group từng bước vươn tới mục tiêu dẫn dắt thị trường vật liệu bao che bằng công nghệ tiên phong và năng lực thực chứng.

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Theo Kết luận sơ bộ, mức thuế chống trợ cấp sơ bộ với các công ty bị đơn bắt buộc là 4,37% - 26,75%. Các công ty còn lại chịu mức thuế 15,56%...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng Nai kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51

Đầu tư

2

Sản phẩm thời trang giảm giá mạnh tại hội chợ Mùa Xuân

Doanh nghiệp

3

TP. Hồ Chí Minh thống nhất phương án chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

Bất động sản

4

Đà Nẵng triển khai đấu giá hơn 12.200 m2 đất ở hầu hết các vị trí trung tâm thành phố

Bất động sản

5

80 - 90% doanh nghiệp bất động sản vẫn ở “vùng trung gian” chuyển đổi số

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy