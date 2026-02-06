POSHACO Group: 30 năm khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường vật liệu xây dựng

Ba mươi năm nỗ lực bền bỉ, POSHACO Group từng bước vươn tới mục tiêu dẫn dắt thị trường vật liệu bao che bằng công nghệ tiên phong và năng lực thực chứng.

Với dự toán 8,51 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, ngành vật liệu xây dựng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp nội địa có năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ và đủ kinh nghiệm triển khai các công trình yêu cầu kỹ thuật cao.

Trong bối cảnh đó, POSHACO Group được biết đến như một doanh nghiệp hàng đầu về hệ sinh thái giải pháp vật liệu bao che toàn diện, gồm tôn hợp kim, panel và hệ thống phụ kiện thông minh.

Poshaco Group bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với định vị là hệ sinh thái giải pháp bao che và cách nhiệt hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Poshaco Group.

HÀNH TRÌNH 30 NĂM XÂY DỰNG NĂNG LỰC SẢN XUẤT VỮNG VÀNG

Khởi đầu từ một xưởng cán sóng nhỏ vào năm 1996 - thời điểm ngành tôn thép Việt Nam còn sơ khai - sau ba thập kỷ, POSHACO Group đã phát triển thành hệ sinh thái sản xuất - kinh doanh - cung ứng vững mạnh với 5 công ty thành viên. Doanh nghiệp làm chủ chuỗi giá trị khép kín từ công nghệ, sản xuất đến phân phối, qua đó từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực vật liệu bao che tại Việt Nam và hướng tới thị trường châu Á.

Xuyên suốt hành trình, POSHACO Group kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bài bản: Nâng cao nền tảng sản xuất, đầu tư công nghệ và chuẩn hóa chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

POSHACO Group lấy năng lực sản xuất, công nghệ và chất lượng sản phẩm làm nền tảng. Ảnh: Poshaco Group.

Hiện nay, POSHACO Group sở hữu hệ thống 3 nhà máy tại Hà Nội, Hưng Yên và Hải Dương với diện tích 100.000m2 có công suất lên tới 400.000 tấn/năm. Các dây chuyền sản xuất được đầu tư đồng bộ, hiện đại, cho phép kiểm soát toàn bộ quy trình từ nguyên liệu thép cuộn đến sản phẩm hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu công suất và chất lượng của các công trình lớn.

Sản phẩm của tập đoàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), AS/NZS 2728 (Úc/New Zealand), BS EN 10346:2015 (châu Âu) và các yêu cầu đặc thù khác. Đây không chỉ là yếu tố bảo chứng chất lượng, mà còn là nền tảng giúp POSHACO Group chinh phục các thị trường xuất khẩu có yêu cầu khắt khe như Ba Lan, Ukraina, Ấn Độ...

Hệ thống 3 nhà máy tổng diện tích 100.000 m2 của POSHACO Group.

Một trong những dấu ấn quan trọng của POSHACO Group là việc nghiên cứu và ứng dụng độc quyền công nghệ mạ GLMAG (Nhôm - Kẽm - Magie) trong dòng tôn siêu bền Magie. Công nghệ này giúp vật liệu tăng khả năng chống ăn mòn, tự phục hồi vết cắt và kéo dài tuổi thọ công trình gấp 5 lần so với mạ truyền thống (đã kiểm chứng phun sương muối đến 2.000 giờ). Nhờ đó, tôn siêu bền Magie ứng dụng GLMAG đặc biệt phù hợp với các công trình khai thác dài hạn, yêu cầu độ bền cao như sân bay, khu công nghiệp, kho xưởng…

Việc làm chủ công nghệ lõi GLMAG giúp POSHACO Group chuyển lợi thế vật liệu thành giải pháp kỹ thuật ổn định, đáp ứng các dự án phức tạp cao và khai thác dài hạn.

BẢO CHỨNG UY TÍN QUA CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

POSHACO Group có hồ sơ năng lực mạnh mẽ khi là đơn vị cung ứng cho nhiều công trình trọng điểm: từ các dự án quốc phòng - hàng không với điều kiện môi trường khắc nghiệt, yêu cầu an toàn nghiêm ngặt; đến các tổ hợp công nghiệp, dự án FDI nơi tiến độ, chất lượng và độ bền vật liệu quyết định hiệu quả vận hành dài hạn.

Sự hiện diện tại các dự án lớn chứng minh năng lực cung ứng, khả năng giải quyết các bài toán khó về độ bền và tiến độ với giải pháp vật liệu bao che toàn diện từ tôn hợp kim, panel đến hệ thống phụ kiện thông minh của POSHACO Group.

Giải pháp của tập đoàn đã được khẳng định qua các công trình tiêu biểu:

Hạ tầng quốc phòng - hàng không: Hệ thống mái che hiện diện tại Sân bay quân sự Cam Ranh, sân bay Phan Thiết, sân bay Biên Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự án FDI và tổ hợp công nghiệp: Khu liên hiệp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy Foxconn Quảng Ninh, nhà máy Newhope Thanh Hóa…và hàng trăm khu công nghiệp khác.

TẦM NHÌN THƯƠNG HIỆU VIỆT TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI

Trên nền tảng hơn 30 năm hình thành và phát triển, POSHACO Group bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với định vị là hệ sinh thái vật liệu bao che toàn diện. Tập đoàn tập trung mở rộng quy mô, củng cố vị thế trong chuỗi giá trị ngành; đồng thời sẵn sàng cho bước chuyển mình chiến lược, lấy đổi mới toàn diện làm trọng tâm và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ.

Chia sẻ về chiến lược phát triển, bà Đào Thúy Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn thép POSHACO cho biết: POSHACO Group theo đuổi mô hình phát triển bền vững, lấy khả năng chuyển hóa kỹ thuật phức tạp thành giải pháp thực tiễn làm lợi thế; tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong tại Việt Nam và vươn ra châu Á.

Hành trình chinh phục thị trường và mở rộng hiện diện quốc tế cũng là cách POSHACO Group hiện thực hóa tinh thần “tự tôn chất Việt” - đưa năng lực, trí tuệ và công nghệ của doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị vật liệu xây dựng khu vực.

POSHACO Group - Hệ sinh thái giải pháp bao che và cách nhiệt thông minh.

Website: https://www.poshacogroup.com

Facebook: https://fb.com/tapdoanposhaco

Liên hệ: 1900 966 962.