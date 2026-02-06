Thứ Sáu, 06/02/2026

Trang chủ Thị trường

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Song Hà

06/02/2026, 07:39

Theo Kết luận sơ bộ, mức thuế chống trợ cấp sơ bộ với các công ty bị đơn bắt buộc là 4,37% - 26,75%. Các công ty còn lại chịu mức thuế 15,56%...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương vừa nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp với sản phẩm gỗ dán và gỗ trang trí nhập khẩu từ Việt Nam.

Trước đó, nguyên đơn là Hiệp hội thương mại công bằng với gỗ dán cứng Hoa Kỳ đã có đơn đề nghị DOC điều tra sản phẩm gỗ dán cứng và trang trí, chủ yếu thuộc nhóm mã HS 4412 và 9403 của các nước Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Cả ba nước này đều bị điều tra kép, chống bán phá giá và chống trợ cấp.

Theo số liệu do Nguyên đơn viện dẫn từ nguồn của Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC), trong giai đoạn 2022-2024, Việt Nam xuất khẩu lần lượt khoảng 401 triệu USD, 186 triệu USD và 244 triệu USD sản phẩm bị điều tra sang Hoa Kỳ, đứng vị trí thứ 2 trong 3 nước bị điều tra, sau Indonesia.

Doanh nghiệp xuất khẩu bị cáo buộc bán phá giá và được trợ cấp. Nguyên đơn nêu tên gần 100 công ty của Việt Nam.

Ngày 11/6/2025, DOC khởi xướng điều tra vụ việc. Sau khi khởi xướng điều tra, DOC đã ban hành Bản câu hỏi về Lượng và Giá trị cho các nhà xuất khẩu và nhà sản xuất của Việt Nam nhằm thu thập thông tin để lựa chọn bị đơn bắt buộc.

Căn cứ theo thông tin thu thập được, DOC đã lựa chọn hai công ty là bị đơn bắt buộc trong vụ việc này. Kết quả điều tra với bị đơn bắt buộc sẽ là căn cứ để DOC tính thuế chống trợ cấp cho các doanh nghiệp khác của Việt Nam.

Trong vụ việc này, DOC đã điều tra 29 chương trình/chính sách của Chính phủ Việt Nam thuộc các nhóm: Các chương trình ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; chương trình tài trợ; các chương trình cho vay ưu đãi; các chương trình ưu đãi miễn và hoàn thuế nhập khẩu; các chương trình ưu đãi về đất; mua nguyên liệu đầu vào với giá thấp hơn giá thông thường.

Trong quá trình điều tra, DOC đã ban hành Bản câu hỏi điều tra ban đầu và nhiều Bản câu hỏi điều tra bổ sung cho Chính phủ Việt Nam và hai công ty bị đơn bắt buộc.

Theo kết luận sơ bộ của DOC, 3/29 chương trình bị điều tra bị xác định là trợ cấp, thuộc 3 nhóm: Chương trình cho vay ưu đãi cho các nhà xuất khẩu từ các ngân hàng thương mại nhà nước; Chương trình tài trợ khuyến công; Mua nguyên liệu đầu vào với giá thấp hơn giá thông thường.

Đối với một số chương trình cáo buộc bổ sung, DOC dự kiến sẽ có kết luận trong bản ghi nhớ sau kết luận sơ bộ.

Theo Kết luận sơ bộ vừa ban hành, mức thuế chống trợ cấp sơ bộ với các công ty bị đơn bắt buộc, mức thuế chống trợ cấp là 4,37% - 26,75%. Các công ty còn lại: 15,56%.

Cục Phòng vệ Thương mại cho biết mức thuế chống trợ cấp sợ bộ của các doanh nghiệp Việt Nam thấp hơn của các doanh nghiệp Trung Quốc (81,34%) và Indonesia (2,4% - 128,66%) cùng bị điều tra.

Trong quá trình điều tra, nguyên đơn cáo buộc rằng đã có sự gia tăng nhập khẩu với khối lượng lớn đối với sản phẩm gỗ dán cứng và trang trí từ Việt Nam trong một khoảng thời gian tương đối ngắn kể từ khi đơn kiện được nộp, và đã cung cấp dữ liệu nhập khẩu theo tháng để so sánh giai đoạn cơ sở từ tháng 3 đến tháng 5/2025 với giai đoạn so sánh từ tháng 6 đến tháng 8/2025.

DOC đã so sánh giai đoạn trước khi nguyên đơn nộp đơn kiện từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025 với và sau khi Nguyên đơn nộp đơn kiện (tháng 6 đến tháng 11/2025). Trên cơ sở tính toán, DOC nhận thấy không có sự gia tăng ồ ạt trong giai đoạn so sánh để áp thuế hồi tố.

Theo quy trình điều tra, sau khi có kết luận sơ bộ, DOC vẫn có thể ban hành các bản câu hỏi điều tra bổ sung hoặc điều tra thêm các cáo buộc chương trình trợ cấp mới, đồng thời sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ các doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam để xác minh thông tin cung cấp.

Ngoài ra, DOC cũng cho phép các bên nộp bình luận, phản biện dưới dạng bình luận và phản biện đối với các thông tin trong vụ việc. Thời hạn để nộp bình luận trong vòng 07 ngày kể từ ngày báo cáo thẩm tra cuối cùng của DOC được ban hành và đối với phản biện là 05 ngày sau đó.

Tiếp đó, DOC có thể sẽ tổ chức một Phiên điều trần nếu có đề nghị của các bên trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận sơ bộ và sau đó sẽ ban hành Kết luận cuối cùng.

Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng về trợ cấp vào tháng 5/2026 (có thể được gia hạn).

Nhằm đạt được kết quả tích cực trong kết luận cuối cùng, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan theo sát diễn biến của vụ việc và tiếp tục hợp tác đầy đủ với DOC. Đồng thờ phối hợp tích cực với Cục trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc, đặc biệt trong trường hợp DOC ban hành các bản câu hỏi điều tra bổ sung hoặc điều tra thêm các cáo buộc trợ cấp mới và khi DOC tiến hành thẩm tra tại chỗ.

Từ khóa:

Bộ Thương mại Hoa Kỳ chương trình trợ cấp Cục Phòng vệ thương mại điều tra chống trợ cấp gỗ dán doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hiệp hội thương mại Hoa Kỳ kết luận sơ bộ DOC thời gian điều tra thuế chống trợ cấp Việt Nam xuất khẩu gỗ

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

