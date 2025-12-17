EVA Air thiết lập chuẩn mực bay 5 sao quốc tế cho hành khách Việt

Trong bối cảnh thị trường hàng không ngày càng cạnh tranh mạnh về giá, không ít hãng chọn cách cắt giảm dịch vụ để tối ưu chi phí, khiến trải nghiệm bay của hành khách bị ảnh hưởng không nhỏ. Giữa cuộc đua ấy, EVA Air trở thành một ngoại lệ, thay vì lao vào chiến lược giá rẻ, hãng hàng không quốc tế đến từ Đài Loan kiên định với triết lý đầu tư bền vững vào chất lượng, xây dựng một chuẩn mực mới cho sự an toàn, sạch sẽ và đẳng cấp dịch vụ 5 sao.

NỀN TẢNG DANH TIẾNG BỀN VỮNG CỦA MỘT HÃNG BAY 5 SAO

Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, EVA Air đã trở thành một trong những hãng hàng không được đánh giá hàng đầu thế giới. Hãng là một trong số rất ít hãng bay giữ vững chứng nhận 5 sao Skytrax suốt 10 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định và cam kết nghiêm túc với chất lượng dịch vụ.

Không chỉ dừng ở đó, EVA Air còn liên tục nhận các giải thưởng hàng đầu ngành hàng không như “Top 12 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu” và “Top 3 hãng hàng không sạch nhất thế giới” do Skytrax vinh danh, và đặc biệt mới đây hãng được APEX công nhận là “Hãng hàng không có ghế ngồi thoải mái nhất thế giới”.

Những thành tích này chứng minh EVA Air không chỉ đạt chuẩn mà đã duy trì chuẩn mực chất lượng ở mức cao nhất trong nhiều năm liền.

EVA Air - hãng hàng không quốc tế đạt chuẩn 5 sao Skytrax suốt 10 năm liên tiếp, khẳng định vị thế uy tín toàn cầu.

CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT: KHI EVA AIR CHỌN “CHẤT LƯỢNG XỨNG TẦM” THAY VÌ “GIÁ RẺ”

Trong khi thị trường vẫn chủ yếu xoay quanh những lựa chọn giá thấp, hành khách Việt đang thay đổi ưu tiên: họ muốn sự an tâm, sạch sẽ và một hành trình thoải mái hơn là mức giá rẻ nhưng phải đánh đổi trải nghiệm. EVA Air nắm rõ điều này và chọn một hướng đi khác biệt: đầu tư vào dịch vụ và trải nghiệm 5 sao, đặc biệt là hạng ghế Phổ thông Cao cấp (Premium Economy) - niềm tự hào suốt nhiều năm liền của hãng.

Và trải nghiệm của hành khách Việt chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những gì mà EVA Air đã và đang mang lại.

Vừng - người thường xuyên có những chuyến bay xa vì, thừa nhận rằng mỗi chuyến bay dài luôn là “thử thách sinh tồn”. Tuy nhiên, trải nghiệm Premium Economy của EVA Air đã mang đến cảm giác dễ chịu hiếm có. Ghế ngồi rộng, chỗ để tay và để chân thoải mái, ổ sạc riêng, màn hình lớn, wifi miễn phí giúp cô vừa làm việc, vừa nghỉ ngơi hiệu quả trong suốt hành trình. Sau gần một ngày di chuyển, Vừng vẫn cảm thấy đủ năng lượng để tiếp tục công việc. “Bay thì mệt thật, nhưng với EVA Air, đó là một khoảng nghỉ hiếm hoi để mình chậm lại và hồi phục”, cô chia sẻ.

Với nhiều hành khách thường xuyên bay xa, sự thoải mái trên máy bay là yếu tố quyết định lựa chọn hãng bay.

Trong khi đó, Trúc Hobbies, một bà mẹ bỉm thường xuyên bay đường dài, chia sẻ rằng cô gần như kiệt sức sau những chuyến bay 10 - 15 tiếng khi vừa chăm con vừa di chuyển. Nhưng khi tìm hiểu về Premium Economy của EVA Air, cô bị thuyết phục ngay bởi phần ghế rộng, ngả sâu, có chỗ để chân và không gian êm ái. Cô cho rằng: “Đầu tư không gian tiện nghi cho những lúc được ngủ để giấc ngủ có chất lượng hơn”.

Với Tú Anh, là một travel creator hay phải bay nhiều, tiêu chí quan trọng nhất là “bay êm, không jetlag”. Cô đánh giá EVA Air là lựa chọn top đầu vì có màn hình lớn 15.6 inch, Wi-Fi miễn phí, suất ăn tinh tế và ghế siêu êm. “Chỉ cần lên máy bay, đánh một giấc là tới nơi, dư sức đi chơi”, Tú Anh chia sẻ.

Hãng còn xây dựng niềm tin mạnh mẽ với nhóm du học sinh, một trong những nhóm khách hàng quan tâm nhiều nhất đến chi phí.

Kitty, người từng bay EVA Air lần đầu tiên khi rời Việt Nam đi du học Canada ở tuổi 17, vẫn nhớ cảm giác an tâm ngày ấy. Giờ khi hãng nâng cấp dòng máy bay tân tiến cùng khoang Phổ thông Cao cấp thế hệ mới, cô khẳng định: “Nhất định phải trải nghiệm lại”.

Đặc biệt, chia sẻ của Thảo Nguyên, du học sinh Anh, nhấn mạnh cách EVA Air giải quyết những “nỗi đau” thực sự của du học sinh. Cô từng mất nhiều tiền vì đặt vé trễ, vé tăng giá và rủi ro visa. Nhưng EVA Air có chính sách linh hoạt, hỗ trợ hoàn vé khi rớt visa trong từng giai đoạn áp dụng, cùng ưu đãi 2 kiện hành lý 23kg và dịch vụ của hạng ghế Phổ thông Cao cấp có trải nghiệm gần như hạng Thương gia nhưng giá vẫn hợp lý hơn. Cô nói: “Ước gì biết EVA Air sớm hơn”.

Những câu chuyện này cho thấy chiến lược của EVA Air đã đi đúng hướng: trải nghiệm đẳng cấp, chi phí xứng tầm, thay vì giá rẻ nhưng phải đánh đổi sự thoải mái và tiện nghi.

HÃNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÁNG TIN CẬY DÀNH CHO HÀNH KHÁCH VIỆT

EVA Air đã tiên phong đưa chuẩn mực bay quốc tế đến gần hơn với hành khách Việt, đặc biệt thông qua việc mở rộng đường bay mới Việt Nam - Dallas-Fort Worth, trở thành hãng hàng không châu Á duy nhất bay đến 2 thành phố lớn của Texas. Đây không chỉ là bước phát triển mạng lưới, mà còn là cách EVA Air đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng người Việt tại khu vực Bắc Mỹ.

Mỗi chuyến bay của EVA Air không chỉ là hành trình di chuyển, mà là một trải nghiệm trọn vẹn, nơi hành khách có thể nghỉ ngơi, làm việc, thư giãn xuyên suốt chuyến bay. Và chính chất lượng ổn định, danh tiếng toàn cầu cùng những đánh giá tích cực từ hàng triệu hành khách đã củng cố vị thế của EVA Air như hãng hàng không quốc tế đáng tin cậy nhất cho những hành trình bay dài.

Không cần trả mức phí quá đắt đỏ để có trải nghiệm chuẩn thương gia, EVA Air chứng minh rằng người Việt hoàn toàn có thể tận hưởng dịch vụ 5 sao với chi phí hợp lý. Chọn EVA Air là chọn một khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe và tinh thần, để hành khách, đặc biệt là du học sinh, doanh nhân và người đi thăm thân, du lịch luôn sẵn sàng và tràn đầy năng lượng khi đặt chân đến những vùng đất mới.