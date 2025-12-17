Thứ Tư, 17/12/2025

TP. Hồ Chí Minh và Kazakhstan tăng cường hợp tác hàng không và thương mại

Thanh Thủy

17/12/2025, 10:42

TP. Hồ Chí Minh đang thúc đẩy hợp tác với Kazakhstan trong các lĩnh vực hàng không, du lịch, tài chính, logistics và kết nối kinh doanh. Trong đó, việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Kazakhstan tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong quan hệ song phương năm 2026...

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 15/12, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đến thăm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chúc mừng kỷ niệm 34 năm Quốc khánh Cộng hòa Kazakhstan (16/12/1991 – 16/12/2025). Đồng thời, cảm ơn và đánh giá cao Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ký quyết định thành lập Tổng lãnh sự quán Kazakhstan tại TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND Thành phố tin tưởng rằng sự hiện diện của Tổng Lãnh sự quán Kazakhstan tại TP. Hồ Chí Minh sẽ góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương Kazakhstan, qua đó làm phong phú và sâu sắc thêm cho quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Kazakhstan.

Ngay sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025, TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Kazakhstan đã tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trọng tâm là hợp tác xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh. 

Tháng 7 năm nay, Thành phố đã vinh dự đón Thống đốc Trung tâm Tài chính quốc tế Astana (AIFC) thăm làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có Tọa đàm “Hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh”.

Trên cơ sở đó, Thành phố đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm của Kazakhstan trong xây dựng và vận hành AIFC. Đây là mô hình có nhiều điểm phù hợp để TP.Hồ Chí Minh tham khảo trong quá trình triển khai Đề án xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố mong Đại sứ tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa TP. Hồ Chí Minh và AIFC; đồng thời tin tưởng, trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược vững chắc, cùng sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao và sự chủ động của các địa phương hai nước, quan hệ giữa TP .Hồ Chí Minh và Kazakhstan sẽ phát triển sâu rộng, toàn diện hơn thời gian tới. Việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Kazakhstan tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong quan hệ song phương năm 2026.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm cho ông  Kanat Tumysh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm cho ông  Kanat Tumysh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Ông Kanat Tumysh nhận định TP. Hồ Chí Minh, với vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của Việt Nam, còn nhiều dư địa phát triển và mở rộng hợp tác với các nước, trong đó có Kazakhstan. Với hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ đô thị, văn hóa – lịch sử, ẩm thực, mua sắm đến MICE, du lịch đường sông và biển, Thành phố có tiềm năng thu hút ngày càng nhiều du khách Kazakhstan và Trung Á đến tham quan, trải nghiệm và kết nối kinh doanh.

Về hợp tác hàng không, hiện nay có hơn 40 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Kazakhstan và Việt Nam (Đà Nẵng, Phú Quốc), song chưa có đường bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến Kazakhstan, điều này gây hạn chế rất nhiều cho giao lưu hợp tác giữa hai bên.

Trong bối cảnh quan hệ song phương ngày càng phát triển sâu rộng, đặc biệt từ tháng 5/2024, Kazakhstan và Việt Nam đã thực hiện chính sách miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông. Vì vậy, Đại sứ đề nghị cần thiết sớm có đường bay thẳng kết nối TP. Hồ Chí Minh với các trung tâm kinh tế lớn của Kazakhstan như Astana hay Almaty, tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch.

Bên cạnh đó, Kazakhstan sở hữu mạng lưới đường sắt lớn nhất khu vực Trung Á, đóng vai trò là đầu mối trung chuyển then chốt của Hành lang vận tải Á - Âu, tuyến đường sắt liên vận kết nối Trung Quốc - châu Âu.

Ông Kanat Tumysh cho biết sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực này cho TP. Hồ Chí Minh trong công tác quy hoạch và tổ chức vận hành các tuyến đường sắt dài, gắn kết khu công nghiệp, cảng biển và hệ thống logistics nội địa.

Về việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, Kazakhstan cam kết hỗ trợ Thành phố tiếp cận và tham khảo kinh nghiệm đối với các nội dung liên quan đến khung pháp lý đặc thù, cơ chế thu hút các định chế tài chính quốc tế, mô hình trọng tài quốc tế, cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh phát huy Nghị quyết 98 để tạo nền tảng tăng trưởng 2 con số

10:41, 16/12/2025

TP. Hồ Chí Minh phát huy Nghị quyết 98 để tạo nền tảng tăng trưởng 2 con số

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua 53 Nghị quyết quan trọng

15:38, 11/12/2025

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua 53 Nghị quyết quan trọng

Kazakhstan lập quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia

07:32, 11/09/2025

Kazakhstan lập quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia

Từ khóa:

du lịch hàng không hợp tác hàng không Việt Nam - Kazakhstan logistics quan hệ Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy hợp tác Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh

