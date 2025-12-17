Thứ Tư, 17/12/2025

Trang chủ Đầu tư

CEO HSBC: Đa dạng hóa nguồn vốn, tiếp sức hành trình tăng trưởng của Việt Nam

Vân Nguyễn

17/12/2025, 07:20

Việt Nam đang sở hữu tiềm năng tăng trưởng rất lớn, với triển vọng GDP hướng tới 2 con số, trong đó việc đa dạng hóa nguồn vốn, đặc biệt khai thác hiệu quả thị trường vốn quốc tế, được xem là một trong những yếu tố then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn…

Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam Tim Evans đã có bài tham luận sâu sắc: “Tiếp sức hành trình tăng trưởng: Huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng cao và phát triển bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2030” - Ảnh: Tri Phong.
Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam Tim Evans đã có bài tham luận sâu sắc: “Tiếp sức hành trình tăng trưởng: Huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng cao và phát triển bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2030” - Ảnh: Tri Phong.

Ngày 16/12/2025, tại Trụ sở Chính phủ, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF) với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Tại Phiên toàn thể cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam Tim Evans đã có bài tham luận sâu sắc: “Tiếp sức hành trình tăng trưởng: Huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng cao và phát triển bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2030”.

ĐA DẠNG HÓA NGUỒN VỐN CHO TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN

Mở đầu bài tham luận, CEO HSBC cho biết để đạt được những mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, nhu cầu vốn của Việt Nam là rất lớn để chuẩn bị nguồn lực cho hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, cũng như tiếp sức cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng hiện hữu qua các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão Yagi hay các đợt lũ lụt nghiêm trọng, khiến Việt Nam được xếp vào nhóm 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong bối cảnh mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trước yêu cầu nguồn lực rất lớn này, ông Tim Evans cho rằng hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính giữ vai trò then chốt trong việc cấp vốn cho tăng trưởng, song điều quan trọng hơn là Việt Nam cần tiếp tục đa dạng hóa các kênh huy động vốn. Trên thực tế, định hướng này đã được triển khai, nhưng trong chặng đường phía trước, Việt Nam cần khai thác mạnh mẽ và hiệu quả hơn tiềm năng của thị trường vốn quốc tế để phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn.

Theo ông Tim Evans, Việt Nam nên tiếp tục huy động thêm các công cụ vốn khác, bởi chi phí vốn có thể thấp hơn. Khi nguồn vốn được đa dạng hóa và các kênh huy động được tối ưu, nền tảng đầu tư sẽ được mở rộng, qua đó tạo dư địa cấp vốn cho nhiều dự án hơn.

"Không chỉ dừng ở yếu tố chi phí, việc huy động vốn từ các nguồn quốc tế còn mang lại những lợi thế quan trọng khác, trong đó có tính linh hoạt cao về mục đích sử dụng vốn, cho phép huy động nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho các dự án hạ tầng", ông Tim Evans nhận định.

ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA DÒNG VỐN QUỐC TẾ

Quay trở lại năm 2014, Việt Nam đã thành công trong việc tái tiếp cận thị trường vốn quốc tế khi phát hành trái phiếu Chính phủ quốc tế kỳ hạn 10 năm, huy động hơn 1 tỷ USD. Theo ông Tim Evans, so với thời điểm cách đây một thập kỷ, câu chuyện của Việt Nam hiện nay đã mang sức truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thực tế cho thấy, khi đã có hoài bão, Việt Nam không chỉ thực hiện được mà còn triển khai rất nhanh.

Dẫn chứng cho điều này, ông Tim Evans cho biết năm 2022, ngay sau khi Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19, Tập đoàn Masan đã huy động thành công hơn 600 triệu USD vốn đồng tài trợ.

Đáng chú ý, dù nhu cầu vay chỉ khoảng 375 triệu USD, tổng giá trị vốn huy động thực tế đã vượt lên hơn 600 triệu USD, qua đó cho thấy sức hấp dẫn và câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC trình bày tham luận tại Diễn đàn - Ảnh: Tri Phong.
Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC trình bày tham luận tại Diễn đàn - Ảnh: Tri Phong.

“Việt Nam đang nổi lên là thị trường lớn của khu vực, thu hút nhiều lớp nhà đầu tư và tài sản mới. Với những câu chuyện thành công đã được kiểm chứng, từ vượt qua Covid-19 đến thích ứng với thách thức toàn cầu, Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn mạnh mẽ. Trong tiến trình đó, HSBC cam kết song hành, trở thành cầu nối thu hút nguồn vốn quốc tế cho tăng trưởng bền vững của Việt Nam”.

“Sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam ngày càng gia tăng. Trong tiến trình đó, HSBC tự hào đã hiện diện tại Việt Nam nhiều thập kỷ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong nước, các tập đoàn lớn, doanh nghiệp tầm trung và các lĩnh vực kinh tế mới nổi”, ông CEO HSBC cho biết.

Tuy nhiên, theo CEO HSBC, vẫn tồn tại những rào cản kỹ thuật cần được tháo gỡ, trong đó có việc các tổ chức quốc tế đánh giá rủi ro một cách khách quan. Các xếp hạng tín nhiệm độc lập từ Moody’s, S&P Global hay Fitch được coi là những tham chiếu quan trọng, và nếu đạt được mức đánh giá tích cực, đây sẽ là tín hiệu rất thuận lợi. Vì vậy, việc áp dụng các chuẩn mực toàn cầu là yêu cầu cần thiết.

Bên cạnh đó, để tiếp cận thị trường vốn quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực quản trị, áp dụng thông lệ quốc tế, cải thiện chất lượng báo cáo tài chính và ESG; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ công nghệ và AI. Song song đó là củng cố cơ cấu vốn, đa dạng hóa kênh huy động từ tín dụng, trái phiếu đến thị trường vốn.

Từ khóa:

đầu tư dài hạn Diễn đàn Kinh tế Việt Nam huy động vốn quốc tế tăng trưởng bền vững thị trường vốn quốc tế Tim Evans HSBC triển vọng kinh tế

Chủ đề:

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)

