Kỳ vọng đột phá cho ngành xếp hạng tín nhiệm Việt Nam sau thương vụ S&P Global đầu tư vào FiinRatings

Thương vụ S&P Global đầu tư vào FiinRatings không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với doanh nghiệp, mà còn tạo hiệu ứng tích cực cho hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

Ngày 9/12/2025, Công ty Cổ phần FiinRatings được vinh danh “Doanh nghiệp có thương vụ M&A tiêu biểu 2025” tại Diễn đàn M&A 2025 do Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức, sau khi hoàn tất thương vụ S&P Global đầu tư 43,4% cổ phần FiinRatings.

S&P Global là tập đoàn xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới với hơn 160 năm lịch sử hoạt động và vốn hóa hơn 150 tỷ USD trên sàn New York Stock Exchange (NYSE). Tập đoàn đang cung cấp dịch vụ dữ liệu, chỉ số và phân tích chuyên sâu cho hàng chục nghìn định chế tài chính toàn cầu, trong đó có hệ thống chỉ số PMI.

Chiến lược của S&P tại các thị trường mới nổi không chỉ dừng ở việc xếp hạng doanh nghiệp tham gia thị trường nợ quốc tế, mà còn bao gồm đầu tư trực tiếp vào các tổ chức xếp hạng nội địa. Trước Việt Nam, S&P đã đầu tư vào Crisil (Ấn Độ), TRIS (Thái Lan), PEFINDO (Indonesia) và tự thành lập tổ chức tương tự tại Trung Quốc, Đài Loan.

Điểm chung của các thị trường mà S&P lựa chọn là nhu cầu lớn về minh bạch hóa thông tin để thu hút dòng vốn trung và dài hạn. Tại Việt Nam, quy mô thị trường vốn đang tăng nhanh, nhưng vẫn đối diện thách thức về chất lượng và tính chuẩn hóa dữ liệu tài chính. Hiện nay, phần lớn đánh giá rủi ro vẫn dựa trên thông tin doanh nghiệp tự công bố, thiếu các cơ chế kiểm chứng độc lập.

Trong bối cảnh đó, FiinRatings – tổ chức xếp hạng tín nhiệm nội địa đầu tiên được Bộ Tài chính cấp phép – có lợi thế về nền tảng dữ liệu tín dụng doanh nghiệp, đội ngũ phân tích chuyên sâu và định hướng vận hành theo chuẩn quốc tế. Đây chính là những yếu tố khiến FiinRatings trở thành đối tác phù hợp với chiến lược dài hạn của S&P Global tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác, ngoài việc đầu tư tài chính, S&P Global sẽ đồng hành cùng FiinRatings trong ba trụ cột: chuyển giao phương pháp luận xếp hạng tín nhiệm theo tiêu chuẩn toàn cầu; phát triển dịch vụ đánh giá tín dụng xanh và ESG; và thúc đẩy vai trò của xếp hạng tín nhiệm như công cụ quản trị rủi ro trên thị trường vốn.

Bà Lê Ngọc Phương Thảo, Giám đốc Thương mại FiinRatings tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết FiinRatings đặt mục tiêu trong 5 – 10 năm tới đưa xếp hạng tín nhiệm trở thành thông lệ của thị trường vốn Việt Nam, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về minh bạch rủi ro và chuẩn hóa đo lường tín dụng.

Khi xếp hạng tín nhiệm được áp dụng rộng rãi, doanh nghiệp có cơ hội tối ưu chi phí vốn, nâng cao khả năng cạnh tranh và tiếp cận dòng vốn dài hạn hiệu quả hơn.

Nhà đầu tư cũng được hưởng lợi khi có khung tham chiếu rủi ro rõ ràng, góp phần vận hành thị trường trái phiếu minh bạch và bền vững.

Về phía Nhà nước, từ năm 2022, tại Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 phê duyệt “Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030”, Chính phủ đã đặt mục tiêu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức “Đầu tư” (Investment Grade) vào năm 2030, trong đó bao gồm đạt ít nhất mức BBB- theo thang đánh giá của S&P Global. Đây là một bước đi chiến lược nhằm cải thiện hồ sơ tín dụng quốc gia, qua đó tạo thuận lợi trong việc thu hút nguồn vốn quốc tế ổn định, đồng thời giảm chi phí vay cho cả khu vực công và tư nhân.

"FiinRatings, với vai trò đối tác chiến lược của S&P Global tại Việt Nam, sẽ cung cấp dữ liệu tại chỗ, phân tích chuyên sâu và góc nhìn bản địa – những yếu tố quan trọng giúp các tổ chức xếp hạng toàn cầu tiếp cận thị trường Việt Nam một cách đầy đủ và sát thực hơn", bà Thảo nhấn mạnh.

“Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh của thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp và tín dụng trung dài hạn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để thị trường phát triển bền vững là phải có hệ thống thông tin độc lập, đáng tin cậy và minh bạch”.

Ngoài ra, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước, FiinRatings duy trì các hoạt động phối hợp kỹ thuật và đối thoại chính sách với cơ quan quản lý nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu, thúc đẩy chuẩn hóa thông tin và cải thiện khung pháp lý theo thông lệ quốc tế. Đây là những yếu tố nền tảng có thể hỗ trợ quá trình cải thiện thứ hạng tín nhiệm quốc gia trong trung và dài hạn.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia không chỉ mang lại lợi ích cho Chính phủ trong huy động vốn quốc tế mà còn tác động tích cực đến toàn bộ nền kinh tế. Một quốc gia có xếp hạng tín nhiệm cao hơn sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu với chi phí vốn thấp hơn, đồng thời củng cố niềm tin từ các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp (FDI) và thương mại.

Tại khu vực ASEAN, các quốc gia như Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan đã đạt mức xếp hạng đầu tư, từ đó nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút dòng vốn toàn cầu. Việt Nam được kỳ vọng sẽ từng bước cải thiện mức xếp hạng quốc gia, mở rộng khả năng tiếp cận vốn chất lượng cao và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính quốc tế.