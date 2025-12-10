Thứ Tư, 10/12/2025

Blog chứng khoán: Dòng tiền buông tay

iTrader

10/12/2025, 16:18

Thanh khoản cực thấp hôm nay cho thấy bên mua đã “buông” để kiểm tra phản ứng của bên cầm cổ dưới sức ép của điểm số như thế nào. Ảnh hưởng là có, cũng gần trăm cổ phiếu giảm giá quá 1% lúc đóng cửa.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

VNI bốc hơi 28,19 điểm (-1,61%) thì 4 cổ phiếu nhóm Vin lấy đi khoảng 25 điểm. Tỷ lệ tăng/giảm là 0,64/1 cho thấy sự phân hóa cũng khá tốt. Ngoài 4 mã VIC, VHM, VRE, VPL thì hơn chục cổ phiếu khác có thanh khoản vượt trăm tỷ đồng và giá giảm từ 1% trở lên. Đây là những mã chịu sức ép rõ nhất từ bên bán.

Phần còn lại nhìn chung là điều chỉnh bình thường, dao động hẹp với thanh khoản nhỏ. Bình thường với những phiên giảm quanh 30 điểm, thị trường thậm chí còn bị bán tháo, thanh khoản gia tăng đột biến. Phản ứng như hôm nay có thể xem là khá tích cực.

Tổng giá trị khớp lệnh HSX và HNX phiên này đạt 15,9k tỷ, giảm 42% so với hôm qua và thấp nhất kể từ giữa tháng 6/2025. Nếu không tính giao dịch của nhóm Vin, thanh khoản thậm chí chỉ đạt 13,4k tỷ. Mức sụt giảm đột biến của thanh khoản là điều bất thường, phản ánh chiến lược “đứng ngoài quan sát” là chủ đạo. Thị trường được nhường cho người cầm cổ chủ động tạo thanh khoản. Dưới sức ép của điểm số, những nhà đầu tư quan tâm nhiều đến diễn biến VNI sẽ hành động, nhất là khi chỉ số đang có nguy cơ hình thành 2 đỉnh.

Từ góc độ này thì mức sụt giảm thanh khoản là tốt. Dĩ nhiên cần thêm vài phiên nữa để quan sát tâm lý có xấu đi thêm hay không. Hôm nay hiệu ứng bắt đáy cũng chưa rõ ràng, mới khoảng một phần ba (33,2%) số cổ phiếu xuất hiện diễn biến phục hồi giá hơn 1% kể từ mức Low. Nếu trong vài phiên tới trụ vẫn giảm mạnh, điểm số bốc hơi nhiều mà độ phân hóa duy trì tốt, đa số cổ phiếu dao động hẹp thì củng cố tín hiệu tích cực.

Bức tranh tổng thể lúc này không có gì đáng ngại, một chút biến động lãi suất chỉ mang tính thời điểm căng thẳng thanh khoản cuối năm chứ không phải là phản ứng với lạm phát. Tỷ giá cũng đã bắt đầu hạ nhiệt. Trên sàn, tâm lý đang bị tác động ngắn hạn từ hiện tượng ép trụ, còn cung cầu không căng thẳng về margin do chiều tăng giá thanh khoản không lớn.

Vẫn giữ quan điểm thị trường đang vận động tích cực chứ không xấu. Chỉ số lên xuống không phải là tín hiệu đáng quan tâm. Lúc này các cổ phiếu đang tạo nền hoặc đã tạo nền đủ vững sẽ chống đỡ tốt trước sức ép điểm số.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng biến động lớn theo VN30 nhưng trừ biên độ đầu ngày, phần lớn thời gian buổi sáng là luẩn quẩn quanh 1961.xx rất khó giao dịch. Điểm lợi là basis rất chặt nên điểm cắt lỗ không khó. Dao động dễ đoán hơn về chiều và đoạn ngon nhất là khi VN30 dao động từ 1961.xx xuống1948.xx – cũng là vùng biên độ rộng nhất dự kiến. Nhịp mở basis cuối cùng có lẽ là do tác động của lực Long cover vì từ 1h45 trở đi VIC đã sàn rồi.

Hiện tượng thanh khoản thấp đột ngột hôm nay không xấu, mà cho thấy suy nghĩ của các nhà đầu tư bình tĩnh quan sát hiệu ứng đè điểm số. Nhóm Vin giảm 1-2 phiên nữa sẽ sớm thấy dòng tiền hành động trở lại. Chiến lược là Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1946.98. Cản gần nhất ngày mai là 1948; 1963; 1969; 1980; 1990; 2003. Hỗ trợ 1939; 1929; 1914; 1902; 1890.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

