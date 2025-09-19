Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc: Bộ sưu tập 108 dinh thự giữa ngàn xanh nguyên bản

Gần ba thập kỷ phát triển, Flamingo Holdings được biết đến như “người đánh thức” những vùng đất tiềm ẩn vẻ đẹp nguyên sơ. Và giờ đây, Hồ Núi Cốc - viên ngọc xanh quý giá của miền Bắc - đang lặng lẽ chuyển mình, sẵn sàng tỏa sáng rực rỡ dưới bàn tay tài hoa của Flamingo với kiệt tác Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc.

HỒ NÚI CỐC – BỨC TRANH THỦY MẶC TUYỆT MỸ ĐANG CHỜ ĐƯỢC ĐÁNH THỨC

Nép mình giữa non xanh hùng vĩ, Hồ Núi Cốc hiện lên như một bức tranh thủy mặc với làn nước biếc trong, rừng nguyên sinh trăm năm tuổi và 108 hòn đảo lớn nhỏ tựa những viên ngọc rải trên mặt hồ. Vẻ đẹp nguyên sơ, gần như vẹn nguyên qua hàng thế kỷ, đã biến nơi đây thành một kho báu hiếm có của thiên nhiên miền Bắc. Thế nhưng, Hồ Núi Cốc vẫn lặng lẽ chờ đợi một cơ duyên để vươn mình, trở thành điểm đến xứng tầm với vẻ đẹp vốn có.

Hồ Núi Cốc - Bức hoạ nguyên sinh không thể tái lập (ảnh: CĐT).

Để đánh thức viên ngọc này, mọi tác động đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe: bảo tồn rừng xanh, gìn giữ hệ sinh thái và tôn vinh cảnh quan tự nhiên bởi Hồ Núi Cốc là khu du lịch sinh thái quốc gia. Đây là thử thách lớn cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn phát triển dự án tại đây. Nhưng với kinh nghiệm gần 30 năm theo đuổi kiến trúc xanh, Flamingo là chủ đầu tư duy nhất đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn bảo tồn nghiêm ngặt của vùng đất này.

Với sự trân quý thiên nhiên, Flamingo Holdings đã viết nên một câu chuyện đầy cảm hứng tại Hồ Núi Cốc. 108 căn biệt thự được kiến tạo hài hòa theo từng đường nét tự nhiên của địa hình, giữ trọn vẹn màu xanh của rừng núi. Hơn thế, chủ đầu tư còn khéo léo đưa rừng lên cao, tái sinh vẻ tươi mới trong từng khoảng không gian và từng góc nhỏ của mỗi căn biệt thự.

Dưới bàn tay chăm chút của Flamingo Holdings, thiên nhiên không chỉ được gìn giữ mà còn bừng lên vẻ đẹp mới, đánh thức vùng đất nguyên sơ, thổi hồn sống động vào Hồ Núi Cốc. Kết quả là Flamingo Maison 108, bộ sưu tập 108 tư dinh nghỉ dưỡng độc bản nằm trong lòng đại dự án World Islands rộng 255ha, mở ra một chương mới rực rỡ cho Hồ Núi Cốc.

FLAMINGO MAISON 108 - DẤU ẤN XA XỈ GIỮA THIÊN NHIÊN NGUYÊN SƠ

Nằm giữa lòng Hồ Núi Cốc nguyên bản, Flamingo Maison 108 là dự án nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên, mang đến bộ sưu tập giới hạn 108 tư dinh biệt lập trên quy mô 61ha. Chỉ cách Hà Nội hơn một giờ di chuyển, dự án sở hữu vị trí biệt lập nhưng vẫn kết nối nhanh chóng hạ tầng & các tiện ích lân cận, hòa quyện giữa thiên nhiên trác tuyệt và hạ tầng kết nối hiện đại. Các tư dinh được thiết kế xếp tầng theo thế núi, mở ra tầm nhìn ôm trọn hồ biếc và 108 hòn đảo, nơi mỗi khoảnh khắc đều là một trải nghiệm sống động giữa thiên nhiên.

Bộ sưu tập 108 tư dinh biệt lập giữa miền “tứ bảo nguyên sinh” (ảnh: CĐT).

Điều đặc biệt tại Flamingo Maison 108, chủ đầu tư đã tính toán kỹ lưỡng từng chi tiết, đầu tư bài bản để mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng với concept “walless resort” chưa từng có. Đó là nghỉ dưỡng không tường, nơi ranh giới giữa con người và thiên nhiên dường như tan biến, để lại những khoảnh khắc hòa quyện đầy mê hoặc.

Đặc biệt, thiết kế tối ưu không gian giao thoa giữa con người và thiên nhiên được chú trọng, với việc sử dụng các vật liệu tự nhiên, bố trí không gian mở và tận dụng tối đa ánh sáng, gió trời cùng cảnh quan xanh mát, tạo nên một môi trường sống hài hòa, gần gũi và bền vững với thiên nhiên.

Mỗi căn biệt thự ở đây chính là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, nơi bể bơi trên mái lấp lánh dưới nắng mai, ban công riêng tư mở rộng ôm trọn gió trời, vách kính lớn trong suốt mời gọi ánh sáng len lỏi, và khoảng sân vườn xanh mướt thì thầm lời ru của cỏ cây.

Thiết kế phóng khoáng ấy không chỉ khéo léo mở rộng không gian xanh mà còn đánh thức cảm giác gắn kết tuyệt đối với thiên nhiên, để du khách có thể lặng lẽ cảm nhận hơi thở của rừng sâu, hương thơm từ làn gió hồ, và những tia nắng ấm áp lấp lánh xuyên qua tán lá rậm rạp, dẫn lối đến một hành trình nghỉ dưỡng 5 sao đầy chất thơ.

Đặc biệt, hệ thống kính lùa hiện đại và không gian mở được thiết kế tinh tế, cho phép gia chủ kết nối trực tiếp với 2.500 ha mặt hồ trong xanh, 6.000 ha rừng nguyên sinh bạt ngàn, cùng hàng trăm loài thực vật và động vật đa dạng. Mỗi căn dinh thự trở thành một cầu nối sống động, mang đến trải nghiệm sống xa xỉ hiếm có khó tìm tại miền Bắc, nơi thiên nhiên nguyên sơ và con người hòa quyện trong sự trác tuyệt.

Hòa mình trong khung cảnh thơ mộng ấy, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc được vận hành theo tiêu chuẩn cao cấp nhất của Flamingo, mang đến dịch vụ Lifestyle Management độc quyền, nơi mỗi tư dinh được chăm sóc bởi một quản gia riêng, kiến tạo những trải nghiệm cá nhân hóa tinh tế, gần gũi như một người bạn đồng hành thầm lặng.

Đặc biệt, mỗi căn dinh thự sở hữu đến ba hòn đảo tiện ích riêng tư, mở ra một thế giới đặc quyền thanh lịch, nơi sự sang trọng len lỏi vào từng khoảnh khắc. Một số tiện ích điểm nhấn nâng tầm trải nghiệm sống phải kể đến: Maison Wellness Center - trung tâm chăm sóc sức khỏe vận hành bởi đơn vị quốc tế, Tea Gallery - không gian thưởng trà và tôn vinh văn hóa trà Thái Nguyên, Discovery Garden - khu vườn kết nối con người với hệ sinh thái, cùng sân khấu nghệ thuật - nơi tổ chức những sự kiện private dành riêng cho các gia chủ tinh hoa.

Có thể nói, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ là một dự án, mà là một lời tuyên ngôn tinh tế về sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên, giữa xa xỉ và bền vững. Bằng cách đan xen tiềm năng du lịch độc đáo của Hồ Núi Cốc với uy tín vững chắc của Flamingo Holdings, dự án này đang âm thầm vẽ lại bản đồ du lịch phía Bắc, đưa Hồ Núi Cốc vươn xa, trở thành điểm đến quốc tế, nơi thiên nhiên và con người cùng nhau tỏa sáng, mãi mãi.