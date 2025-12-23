Flamingo nối dài “bộ sưu tập” danh hiệu quốc tế với Chứng nhận Công trình xanh EDGE

Giữa lòng Hồ Núi Cốc trăm niên tuổi, Flamingo Maison 108 không chỉ là biểu tượng kiến trúc nghỉ dưỡng cao cấp mà còn làm giàu thêm bộ sưu tập danh hiệu quốc tế của Flamingo Holdings khi vinh dự nhận chứng nhận EDGE Advanced từ IFC (World Bank Group).

Với các chỉ số tiết kiệm vượt trội, dự án khẳng định giá trị xanh đích thực, mang đến không gian sống hòa quyện thiên nhiên dành riêng cho giới tinh hoa.

EDGE – CHUẨN MỰC QUỐC TẾ ĐỊNH NGHĨA GIÁ TRỊ XANH CỦA BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Trong kỷ nguyên bất động sản cao cấp hiện đại, giá trị thực sự của một dự án không chỉ nằm ở vẻ ngoài xa hoa hay vị trí đắt giá mà còn được đo bằng khả năng vận hành bền vững và thân thiện với môi trường. Chính trong bối cảnh ấy, chứng chỉ EDGE đã trở thành chuẩn mực khách quan, được công nhận toàn cầu, nâng tầm giá trị xanh lâu dài cho các công trình kiến trúc.

EDGE – Excellence in Design for Greater Efficiencies (Thiết kế xuất sắc vì hiệu quả vượt trội) là hệ thống chứng nhận công trình xanh do IFC (thành viên của World Bank Group) phát triển. Ra mắt từ năm 2015, EDGE đã đồng hành cùng hơn 130 triệu mét vuông sàn xanh tại 129 quốc gia, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống bền vững.

EDGE chứng minh rằng các công trình xanh không chỉ bảo vệ môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế thiết thực: giảm chi phí vận hành, tiếp cận nguồn vốn xanh và thực thi mục tiêu ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị). Tập trung vào các giải pháp đo lường hiệu quả, EDGE giúp dự án tiết kiệm tài nguyên một cách tự nhiên, từ đó nâng cao giá trị thị trường và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho chủ nhân.

Ngày nay, giới am hiểu bất động sản không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp kiến trúc hay tiện nghi xa xỉ, mà còn ưu tiên hiệu quả năng lượng, khả năng tiết kiệm tài nguyên và chất lượng sống bền vững qua nhiều thế hệ. Những giá trị này được EDGE khẳng định thuyết phục qua ba tiêu chí cốt lõi: tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu.

Quy trình đánh giá một công trình đủ tiêu chuẩn để đạt chứng nhận EDGE được thực hiện nghiêm ngặt, từ mô phỏng sơ bộ, kiểm toán thiết kế – thi công đến xác nhận độc lập bởi tổ chức thứ ba, đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy. Mỗi tiêu chí yêu cầu tiết kiệm ít nhất 20% so với tiêu chuẩn địa phương, được tính toán chính xác qua phần mềm EDGE App. Vì thế, chứng chỉ EDGE không chỉ là dấu ấn, mà còn là cam kết sâu sắc cho một tương lai xanh hơn, nơi mỗi ngôi nhà trở thành phần hài hòa của thiên nhiên.

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc nhận chứng chỉ quốc tế EDGE Advanced Preliminary.

FLAMINGO MAISON 108 HO NUI COC - BIỂU TƯỢNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI CHỨNG NHẬN EDGE

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc - Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại Thái Nguyên đã vinh dự nhận chứng chỉ quốc tế EDGE Advanced Preliminary từ World Bank. Đây là cột mốc quan trọng của dự án khi chính thức được công bố tại Diễn đàn Phát triển Bền vững Ngành Xây dựng Việt Nam 2025 (ngày 19/12).

Dự án ghi dấu ấn vượt trội với các chỉ số: tiết kiệm năng lượng 59%, tiết kiệm nước 31% và giảm 22% lượng carbon hàm chứa trong vật liệu. Những con số ấn tượng này không chỉ vượt xa yêu cầu mà còn thể hiện sự nghiêm túc của Flamingo Holdings trong việc hiện thực hóa tầm nhìn xanh, mang lại lợi ích lâu dài cho cư dân và hệ sinh thái.

108 dinh thự được thiết kế nương theo thế núi, giảm thiểu tác động đến địa hình và bảo vệ tối đa thảm thực vật hiện hữu.

Xây dựng trên nền tảng quy hoạch hài hòa với thiên nhiên, Flamingo Maison 108 tận dụng tối đa lợi thế 2.500 ha mặt nước và 6.000 ha rừng phòng hộ. Thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt đường đồng mức tự nhiên, giảm thiểu tác động đến địa hình, đồng thời bảo vệ tối đa thảm thực vật và rừng hiện hữu. Đặc biệt, với mỗi mét vuông xây dựng, Flamingo đã bù đắp cho thiên nhiên bằng cách đưa rừng lên các tầng cao, tạo nên không gian sống nơi thiên nhiên trở thành phần mở rộng của từng ngôi nhà.

Với mỗi mét vuông xây dựng, Flamingo Maison 108 bù đắp cho thiên nhiên bằng kiến trúc “đưa rừng lên cao - Flowers & Forest in the Sky”.

Tiếp nối tinh thần tôn trọng và hòa quyện với thiên nhiên, Flamingo Maison 108 còn ghi dấu ấn vượt trội ở khía cạnh quản lý tài nguyên nước với các giải pháp bền vững. Dự án sử dụng 100% nước tái chế cho tưới tiêu cảnh quan, kết hợp bơm biến tần và thiết bị vệ sinh hiện đại với nhiều cấp độ tiêu thụ. Hệ thống quản lý nước được thiết kế thông minh khi xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom nước mưa theo các bậc nước giật cấp để tránh xói mòn địa hình và tái sử dụng nguồn nước mưa làm tài nguyên.

Đối với giải pháp tiết kiệm năng lượng, Flamingo Maison 108 sử dụng hệ thống pin mặt trời phủ 100% mái biệt thự, giảm phụ thuộc điện lưới. Kết hợp điều hòa trung tâm VRV hiệu suất cao và trường phái kiến trúc “Flowers & Forest in the Sky” giúp giảm nhiệt độ, cắt giảm đáng kể chi phí điện. Các không gian sảnh được thiết kế mở, thông tầng nhằm tận dụng gió tự nhiên mang đến “điều hòa thiên nhiên” cho không gian chung, tạo môi trường sống mát mẻ, trong lành.

Không chỉ tối ưu hóa năng lượng một cách xuất sắc, Flamingo Maison 108 còn thể hiện cam kết bền vững sâu sắc qua việc lựa chọn vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. Dự án ưu tiên gạch không nung (xi măng cốt liệu) thay gạch đất sét truyền thống để bảo vệ tài nguyên đất, cùng các vật liệu bền vững từ địa phương, giúp công trình hòa quyện mượt mà với cảnh quan xung quanh.

Có thể nói, chứng nhận EDGE Advanced chính là minh chứng thuyết phục nhất cho sự tỉ mỉ và chỉn chu của chủ đầu tư Flamingo Holdings trong việc kiến tạo nên Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, một sản phẩm không chỉ sang trọng bậc nhất mà còn sở hữu tính xanh bền vững thực sự. Nhờ đó, dự án không chỉ đạt chuẩn quốc tế mà còn tiên phong định hình thế hệ bất động sản nghệ thuật – sinh thái – vận hành hiệu quả, góp phần kiến tạo tương lai bền vững cho khu vực Hồ Núi Cốc, mang đến giá trị trường tồn cho cộng đồng và môi trường qua nhiều thập kỷ.