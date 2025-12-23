Thứ Ba, 23/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Flamingo nối dài “bộ sưu tập” danh hiệu quốc tế với Chứng nhận Công trình xanh EDGE

Tuấn Sơn

23/12/2025, 08:00

Giữa lòng Hồ Núi Cốc trăm niên tuổi, Flamingo Maison 108 không chỉ là biểu tượng kiến trúc nghỉ dưỡng cao cấp mà còn làm giàu thêm bộ sưu tập danh hiệu quốc tế của Flamingo Holdings khi vinh dự nhận chứng nhận EDGE Advanced từ IFC (World Bank Group).

Với các chỉ số tiết kiệm vượt trội, dự án khẳng định giá trị xanh đích thực, mang đến không gian sống hòa quyện thiên nhiên dành riêng cho giới tinh hoa.

EDGE – CHUẨN MỰC QUỐC TẾ ĐỊNH NGHĨA GIÁ TRỊ XANH CỦA BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Trong kỷ nguyên bất động sản cao cấp hiện đại, giá trị thực sự của một dự án không chỉ nằm ở vẻ ngoài xa hoa hay vị trí đắt giá mà còn được đo bằng khả năng vận hành bền vững và thân thiện với môi trường. Chính trong bối cảnh ấy, chứng chỉ EDGE đã trở thành chuẩn mực khách quan, được công nhận toàn cầu, nâng tầm giá trị xanh lâu dài cho các công trình kiến trúc.

EDGE – Excellence in Design for Greater Efficiencies (Thiết kế xuất sắc vì hiệu quả vượt trội) là hệ thống chứng nhận công trình xanh do IFC (thành viên của World Bank Group) phát triển. Ra mắt từ năm 2015, EDGE đã đồng hành cùng hơn 130 triệu mét vuông sàn xanh tại 129 quốc gia, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống bền vững.

EDGE chứng minh rằng các công trình xanh không chỉ bảo vệ môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế thiết thực: giảm chi phí vận hành, tiếp cận nguồn vốn xanh và thực thi mục tiêu ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị). Tập trung vào các giải pháp đo lường hiệu quả, EDGE giúp dự án tiết kiệm tài nguyên một cách tự nhiên, từ đó nâng cao giá trị thị trường và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho chủ nhân.

Ngày nay, giới am hiểu bất động sản không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp kiến trúc hay tiện nghi xa xỉ, mà còn ưu tiên hiệu quả năng lượng, khả năng tiết kiệm tài nguyên và chất lượng sống bền vững qua nhiều thế hệ. Những giá trị này được EDGE khẳng định thuyết phục qua ba tiêu chí cốt lõi: tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu.

Quy trình đánh giá một công trình đủ tiêu chuẩn để đạt chứng nhận EDGE được thực hiện nghiêm ngặt, từ mô phỏng sơ bộ, kiểm toán thiết kế – thi công đến xác nhận độc lập bởi tổ chức thứ ba, đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy. Mỗi tiêu chí yêu cầu tiết kiệm ít nhất 20% so với tiêu chuẩn địa phương, được tính toán chính xác qua phần mềm EDGE App. Vì thế, chứng chỉ EDGE không chỉ là dấu ấn, mà còn là cam kết sâu sắc cho một tương lai xanh hơn, nơi mỗi ngôi nhà trở thành phần hài hòa của thiên nhiên.

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc nhận chứng chỉ quốc tế EDGE Advanced Preliminary.
Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc nhận chứng chỉ quốc tế EDGE Advanced Preliminary.

FLAMINGO MAISON 108 HO NUI COC - BIỂU TƯỢNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI CHỨNG NHẬN EDGE

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc - Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại Thái Nguyên đã vinh dự nhận chứng chỉ quốc tế EDGE Advanced Preliminary từ World Bank. Đây là cột mốc quan trọng của dự án khi chính thức được công bố tại Diễn đàn Phát triển Bền vững Ngành Xây dựng Việt Nam 2025 (ngày 19/12).

Dự án ghi dấu ấn vượt trội với các chỉ số: tiết kiệm năng lượng 59%, tiết kiệm nước 31% và giảm 22% lượng carbon hàm chứa trong vật liệu. Những con số ấn tượng này không chỉ vượt xa yêu cầu mà còn thể hiện sự nghiêm túc của Flamingo Holdings trong việc hiện thực hóa tầm nhìn xanh, mang lại lợi ích lâu dài cho cư dân và hệ sinh thái.

108 dinh thự được thiết kế nương theo thế núi, giảm thiểu tác động đến địa hình và bảo vệ tối đa thảm thực vật hiện hữu.
108 dinh thự được thiết kế nương theo thế núi, giảm thiểu tác động đến địa hình và bảo vệ tối đa thảm thực vật hiện hữu.

Xây dựng trên nền tảng quy hoạch hài hòa với thiên nhiên, Flamingo Maison 108 tận dụng tối đa lợi thế 2.500 ha mặt nước và 6.000 ha rừng phòng hộ. Thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt đường đồng mức tự nhiên, giảm thiểu tác động đến địa hình, đồng thời bảo vệ tối đa thảm thực vật và rừng hiện hữu. Đặc biệt, với mỗi mét vuông xây dựng, Flamingo đã bù đắp cho thiên nhiên bằng cách đưa rừng lên các tầng cao, tạo nên không gian sống nơi thiên nhiên trở thành phần mở rộng của từng ngôi nhà.

Với mỗi mét vuông xây dựng, Flamingo Maison 108 bù đắp cho thiên nhiên bằng kiến trúc “đưa rừng lên cao - Flowers & Forest in the Sky”.
Với mỗi mét vuông xây dựng, Flamingo Maison 108 bù đắp cho thiên nhiên bằng kiến trúc “đưa rừng lên cao - Flowers & Forest in the Sky”.

Tiếp nối tinh thần tôn trọng và hòa quyện với thiên nhiên, Flamingo Maison 108 còn ghi dấu ấn vượt trội ở khía cạnh quản lý tài nguyên nước với các giải pháp bền vững. Dự án sử dụng 100% nước tái chế cho tưới tiêu cảnh quan, kết hợp bơm biến tần và thiết bị vệ sinh hiện đại với nhiều cấp độ tiêu thụ. Hệ thống quản lý nước được thiết kế thông minh khi xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom nước mưa theo các bậc nước giật cấp để tránh xói mòn địa hình và tái sử dụng nguồn nước mưa làm tài nguyên.

Đối với giải pháp tiết kiệm năng lượng, Flamingo Maison 108 sử dụng hệ thống pin mặt trời phủ 100% mái biệt thự, giảm phụ thuộc điện lưới. Kết hợp điều hòa trung tâm VRV hiệu suất cao và trường phái kiến trúc “Flowers & Forest in the Sky” giúp giảm nhiệt độ, cắt giảm đáng kể chi phí điện. Các không gian sảnh được thiết kế mở, thông tầng nhằm tận dụng gió tự nhiên mang đến “điều hòa thiên nhiên” cho không gian chung, tạo môi trường sống mát mẻ, trong lành.

Không chỉ tối ưu hóa năng lượng một cách xuất sắc, Flamingo Maison 108 còn thể hiện cam kết bền vững sâu sắc qua việc lựa chọn vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. Dự án ưu tiên gạch không nung (xi măng cốt liệu) thay gạch đất sét truyền thống để bảo vệ tài nguyên đất, cùng các vật liệu bền vững từ địa phương, giúp công trình hòa quyện mượt mà với cảnh quan xung quanh.

Có thể nói, chứng nhận EDGE Advanced chính là minh chứng thuyết phục nhất cho sự tỉ mỉ và chỉn chu của chủ đầu tư Flamingo Holdings trong việc kiến tạo nên Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, một sản phẩm không chỉ sang trọng bậc nhất mà còn sở hữu tính xanh bền vững thực sự. Nhờ đó, dự án không chỉ đạt chuẩn quốc tế mà còn tiên phong định hình thế hệ bất động sản nghệ thuật – sinh thái – vận hành hiệu quả, góp phần kiến tạo tương lai bền vững cho khu vực Hồ Núi Cốc, mang đến giá trị trường tồn cho cộng đồng và môi trường qua nhiều thập kỷ.

Từ khóa:

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc

Đọc thêm

Lộ diện “vùng lực hút” từ những dự án hạ tầng chiến lược của Nghệ An

Lộ diện “vùng lực hút” từ những dự án hạ tầng chiến lược của Nghệ An

Khu vực lõi đô thị Vinh (tên gọi trước thời điểm sáp nhập) vốn sở hữu nền tảng lợi thế vững chắc, nay tiếp tục được tiếp sức bởi chuỗi dự án hạ tầng quy mô lớn, qua đó hình thành động lực tăng trưởng mới và gia tăng sức lan tỏa đối với toàn vùng.

The Link City góp phần hình thành cấu trúc đô thị mới

The Link City góp phần hình thành cấu trúc đô thị mới

Sự bứt phá của hạ tầng cùng việc mở rộng không gian phát triển của Đồng Nai đang biến Dầu Giây trở thành một “điểm nóng” mới trên thị trường bất động sản. Hiện nay, quy hoạch mang tầm chiến lược và các dự án được phát triển hiện đại đang giúp Dầu Giây thu hút sự chú ý của cả giới đầu tư lẫn những người đang có nhu cầu an cư.

Hải Phòng giảm cơ cấu tiền sử dụng đất trong thu nội địa

Hải Phòng giảm cơ cấu tiền sử dụng đất trong thu nội địa

Hải Phòng đề ra mục tiêu tiền sử dụng đất giảm trong cơ cấu thu ngân sách nội địa, tăng cơ cấu thu từ khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp ngoài quốc doanh…

Hà Nội quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát

Hà Nội quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 6315/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát…

Chính sách giao đất, cho thuê đất trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính sách giao đất, cho thuê đất trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 326/2025/NĐ-CP quy định về đất đai và môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Thế giới

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Lỡ sóng" lớn, cá nhân bán ròng gần 1000 tỷ ngay trước phiên VN-Index bùng nổ

Chứng khoán

2

Công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội đột phá vùng đỉnh 1.800 điểm?

Chứng khoán

3

Tổ chức trong nước hiện thực hóa lợi nhuận, mạnh tay bán ra

Chứng khoán

4

Nestlé Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đa bên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

Doanh nghiệp

5

Bộ ba "bom tấn" IPO chứng khoán đỏ lửa trong phiên VN-Index bùng nổ

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy