Khi thị trường tái định giá rủi ro, đâu là tài sản giữ được giá trị thực?

Trong giai đoạn thị trường tái định giá rủi ro, bất động sản không còn là cuộc chơi của kỳ vọng ngắn hạn mà bước vào giai đoạn sàng lọc giá trị. Dòng tiền dịch chuyển, ưu tiên những tài sản có nền tảng thực, khả năng khai thác tốt và giá trị gia tăng bền vững.

BẤT ĐỘNG SẢN BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN TÁI ĐỊNH GIÁ RỦI RO

Từ cuối năm 2025 sang đầu 2026, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất cho vay mua nhà. Tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt hơn, mỗi đồng vốn cho vay mới đều đi kèm yêu cầu cao hơn về chất lượng tài sản bảo đảm, dòng tiền trả nợ và mức độ rủi ro.

Điều này khiến thị trường bất động sản bước vào pha tái định giá rủi ro. Người mua và nhà đầu tư không còn nhìn tài sản qua lăng kính kỳ vọng, mà đánh giá lại toàn bộ mức độ an toàn. Những bất định về pháp lý, thanh khoản hay khả năng khai thác không còn bị bỏ qua, mà trở thành yếu tố trực tiếp làm tăng chi phí và làm giảm giá trị thực của tài sản.

Mô hình “ôm hàng, lướt sóng” dựa trên đòn bẩy cao và kỳ vọng tăng giá nhanh không còn khả thi. Khi chi phí vốn tăng, thời gian hoàn vốn kéo dài và biên lợi nhuận bị nén lại, nhà đầu tư buộc phải tính toán kỹ bài toán tài chính dài hạn và khả năng tạo dòng tiền của tài sản.

Theo nhận định của Savills và Cushman & Wakefield, sự thay đổi của chính sách tín dụng và mặt bằng lãi suất đang trở thành “bộ lọc” tái cấu trúc thị trường bất động sản theo hướng thận trọng, có chọn lọc và phân hóa ngày càng rõ nét.

Thị trường bất động sản bước vào pha tái định giá rủi ro, dòng tiền ưu tiên tài sản có giá trị thực. Ảnh: Shutterstock.

Giai đoạn 2026 - 2030 là cao điểm triển khai loạt dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 4, cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, đồng thời là thời điểm các bộ luật mới về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản thẩm thấu sâu vào thực tiễn. Hạ tầng mở ra không gian phát triển mới, trong khi khung pháp lý hoàn thiện hơn buộc thị trường vận hành minh bạch và kỷ luật hơn.

Dữ liệu giao dịch năm 2025 cho thấy dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhà ở có pháp lý chuẩn, gắn với nhu cầu ở thực và hạ tầng rõ ràng. Xu hướng giảm giá được ghi nhận ở dòng sản phẩm không tạo được dòng tiền hoặc nghẽn pháp lý. Các sản phẩm condotel, bất động sản lai hay dự án pháp lý chưa hoàn thiện tiếp tục gặp khó về thanh khoản, ngay cả khi mặt bằng giá chung có xu hướng tăng.

NHÀ ĐẦU TƯ ƯU TIÊN TÀI SẢN GẮN HẠ TẦNG - DÒNG TIỀN

Trong chu kỳ mới, ranh giới giữa “tài sản tăng trưởng” và “tài sản phòng thủ” đang dần bị xóa nhòa. Bất động sản vẫn được xem là kênh tích lũy tài sản dài hạn có tính ổn định cao. Các nhà đầu tư cá nhân thay vì “đặt cược” vào sóng tăng thì ưu tiên phòng thủ chủ động bằng cách chọn những tài sản chất lượng, có khả năng tạo dòng tiền để cân bằng rủi ro trong quá trình nắm giữ.

Bất động sản ở lõi đô thị, pháp lý hoàn chỉnh, có khả năng khai thác cho thuê, có dư địa tăng trưởng bền vững trong trung - dài hạn đang là “đích đến” của dòng vốn tích sản. Xu hướng này thể hiện rõ tại các đô thị có nền tảng kinh tế, du lịch bền vững như Đà Nẵng.

Bước sang năm 2026, bất động sản Đà Nẵng được dự báo tiếp tục duy trì quỹ đạo tăng trưởng tích cực, dựa trên các động lực dài hạn đang dần hiện hữu. Định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế, sự hình thành các khu thương mại tự do cùng đà phục hồi bền vững của du lịch không chỉ củng cố vai trò đầu tàu dịch vụ của thành phố, mà còn tái định hình nhu cầu không gian đô thị chất lượng cao.

Giới đầu tư dành nhiều sự chú ý tới các dự án ven sông Hàn. Ảnh: Shutterstock.

Trong bức tranh đó, các dự án tại khu vực ven sông, nơi hội tụ hạ tầng, cảnh quan và khả năng khai thác thực ghi nhận mức độ quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư. Đáng chú ý, những dự án được phát triển theo chuẩn mực cao về pháp lý, quy hoạch và vận hành, như The Legend Danang, đang hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng dịch chuyển dòng vốn về các tài sản vừa mang giá trị biểu trưng, vừa đáp ứng chiến lược tích sản dài hạn.

Tọa lạc tại vị trí hiếm có bên sông Hàn, ngay khu vực cầu Rồng, The Legend Danang sở hữu lợi thế rõ rệt từ cấu trúc đô thị lõi ven sông đã định hình và khó thay thế. Dự án được phát triển theo định hướng kiến tạo chuẩn sống cao cấp, với thiết kế mang tính biểu tượng bên sông Hàn, kết hợp hệ tiện ích tiêu chuẩn 5 sao và mô hình vận hành quốc tế, qua đó nâng cao chất lượng khai thác trong suốt vòng đời tài sản.

The Legend Danang được định vị như một tài sản vừa để ở, vừa tạo dòng tiền trong chu kỳ mới. Ảnh: ROX Group.

The Legend Danang vừa đáp ứng nhu cầu an cư tại trung tâm thành phố, vừa mở ra khả năng cho thuê ổn định nhờ dòng khách lưu trú bền vững. Sự hội tụ của ba lớp giá trị: Ở, khai thác cho thuê và tích sản dài hạn, giúp dự án định vị như một tài sản tạo dòng tiền phù hợp với chiến lược đầu tư thận trọng trong chu kỳ mới.

Trong một chu kỳ mà thị trường tăng trưởng dựa trên giá trị thực, nhà đầu tư sẽ nắm giữ điều gì khi lựa chọn The Legend Danang: Một tài sản đầu tư đơn thuần hay một vị thế sở hữu khó có thể đánh đổi?