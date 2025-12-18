FPT và Vietnam Airlines: Kết nối nhân viên, xây dựng hạnh phúc

Đúng như triết lý “Nhân viên mới là ưu tiên số một” của tỷ phú Richard Branson, cú bắt tay giữa FPT và VNA cho thấy doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chú trọng những giá trị đời sống thiết thực cho nhân viên thậm chí “lo” cả hạnh phúc lứa đôi.

Tỷ phú Richard Branson, nhà sáng lập Virgin Group với mạng lưới hơn 400 công ty, đã kiến tạo đế chế toàn cầu bằng việc đặt nhân viên lên hàng đầu. Sự hấp dẫn của các công ty thuộc Virgin Group đến từ phong cách lãnh đạo đề cao yếu tố con người, nơi hạnh phúc của nhân viên được nhìn nhận như tiền đề của lợi nhuận bền vững. Quan điểm này cũng hoàn toàn trùng khớp với nghiên cứu nổi tiếng của Shawn Achor, giảng viên Đại học Harvard và tác giả cuốn “The Happiness Advantage”. Achor đã đảo ngược tư duy quản trị truyền thống khi khẳng định: hạnh phúc không phải phần thưởng sau cùng của thành công, mà chính hạnh phúc là “nhiên liệu” tạo ra thành công. Khi con người tích cực, não bộ sẽ hoạt động hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và năng suất hơn.

Triết lý này đang trở thành kim chỉ nam cho làn sóng chuyển dịch từ quản trị nhân sự sang quản trị trải nghiệm con người, nơi trọng tâm là kiến tạo những môi trường làm việc khiến người lao động thực sự cảm thấy hạnh phúc.

THẾ NÀO LÀ MỘT MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HẠNH PHÚC?

Một môi trường làm việc hạnh phúc không chỉ đơn thuần là nơi mọi người mỉm cười mỗi ngày. Đó là không gian nơi con người cảm thấy được gắn kết, được vui vẻ, được quan tâm một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo Great Place to Work® - tổ chức toàn cầu uy tín chuyên đánh giá và chứng nhận các môi trường làm việc xuất sắc, cảm giác gắn kết, vui vẻ (Camaraderie) khi làm việc cùng đồng nghiệp, là một trong ba trụ cột cảm xúc quan trọng nhất tạo nên một nơi làm việc tuyệt vời.

Trong khi đó, The Happy Workplace, tổ chức tư vấn và đào tạo tập trung vào việc xây dựng văn hóa làm việc, nhấn mạnh rằng môi trường làm việc hạnh phúc là một hệ sinh thái nuôi dưỡng sự phát triển bền vững của con người trong tổ chức. Tại đó, giao tiếp được thực hành một cách cởi mở và trung thực, giúp ai cũng cảm thấy an toàn khi bày tỏ quan điểm và được lắng nghe đúng nghĩa. Lãnh đạo đóng vai trò then chốt, nhưng không dựa vào quyền lực hay mệnh lệnh hành chính mà dựa trên sự thấu cảm và tinh thần “lấy con người làm trung tâm”.

Một môi trường làm việc hạnh phúc không phải là điều xa xỉ mà là nền tảng tạo nên động lực nội tại, bồi đắp niềm tin và khơi mở sự cống hiến. Đây cũng là yếu tố giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, nơi mỗi người không chỉ làm việc mà còn được sống trọn vẹn trong hành trình nghề nghiệp của mình.

DOANH NGHIỆP LÀM "ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT" CHO NHÂN VIÊN

Mới đây, dựa trên mối quan hệ gắn bó hàng thập kỷ, FPT và Vietnam Airlines đã mở rộng hợp tác từ lĩnh vực công nghệ sang văn hóa doanh nghiệp với một sáng kiến “dễ thương”: Chương trình kết nối dành cho nhân sự trẻ mang tên “MAYBE: Biết đâu đó là định mệnh”. Đây là lần đầu tiên hai doanh nghiệp phối hợp triển khai mô hình giao lưu theo hướng trải nghiệm tương tác, kết hợp công nghệ và các hoạt động thực tế để tạo điều kiện cho nhân viên làm quen, trò chuyện và thấu hiểu lẫn nhau.

Điều đáng chú ý là chương trình này không xuất phát từ phong trào tự phát, mà từ tầm nhìn của lãnh đạo cấp cao. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình bày tỏ mong muốn “liên hôn” giữa FPT và Vietnam Airlines để cán bộ nhân viên của hai bên có thêm cơ hội tìm được sự đồng điệu, sẻ chia và hạnh phúc. Ông từng nói: “Cảm xúc hạnh phúc đến từ sự thấu hiểu, được quan tâm và nhất là yêu và được yêu.”

Về phía Vietnam Airlines, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng giám đốc cho biết chương trình MAYBE không chỉ mang tính trải nghiệm, mà còn là cơ hội để đội ngũ hai bên hiểu nhau hơn, phối hợp hiệu quả hơn và cùng xây dựng một môi trường làm việc bền vững dựa trên sự tôn trọng, cởi mở và thấu hiểu.

FPT và Vietnam Airlines đã mở rộng hợp tác từ lĩnh vực công nghệ sang văn hóa doanh nghiệp với sáng kiến kết nối cán bộ nhân viên MAYBE – Biết đâu đó là định mệnh.

Sự xuất hiện của MAYBE cho thấy một xu hướng đáng chú ý: doanh nghiệp bắt đầu mở rộng các hoạt động hướng đến nhu cầu tinh thần của người lao động, bên cạnh những chính sách vốn có. Việc FPT và Vietnam Airlines chủ động tổ chức các hoạt động kết nối cho nhân viên phản ánh cách tiếp cận thực tế hơn đối với văn hóa doanh nghiệp, coi sự hài lòng và đời sống cá nhân của người lao động là yếu tố liên quan trực tiếp đến hiệu quả làm việc. Từ những buổi gặp gỡ như vậy, điều doanh nghiệp nhận lại không chỉ nằm ở các mối quan hệ cá nhân được hình thành, mà còn ở sự cải thiện trong mức độ thấu hiểu, phối hợp và gắn kết của đội ngũ.