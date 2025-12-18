Xu hướng du lịch 2026: TransViet “bắt mạch” điều du khách cần

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 18/12/2025
Khánh Huyền
18/12/2025, 08:00
Nhu cầu du lịch của người Việt năm 2026 được dự báo nghiêng về trải nghiệm, cá nhân hóa và hành trình bền vững, theo ghi nhận từ một số doanh nghiệp lữ hành như TransViet Travel nhận định.
Chuyển dịch từ “đi để xem” sang “đi để sống - cảm - hiểu sâu”
Khảo sát thị trường ghi nhận 58% du khách Việt sẵn sàng mở rộng điểm đến khi thủ tục thị thực được nới lỏng. Nhu cầu khám phá sâu, trải nghiệm văn hóa bản địa và hòa mình vào đời sống địa phương đang tăng rõ rệt, đặc biệt trong các hành trình du lịch trải nghiệm.
TransViet cũng ghi nhận xu hướng du khách ưu tiên những hoạt động mang tính tương tác như thử ẩm thực vùng bản địa, tham gia workshop văn hoá, trekking thiên nhiên hoặc trải nghiệm sinh hoạt cùng cộng đồng bản xứ.
“Du lịch hiện nay không chỉ là hành trình di chuyển mà còn là hành trình cảm xúc. Nhiều du khách tìm kiếm những câu chuyện và sự kết nối thật sự", đại diện TransViet cho hay.
Cá nhân hóa - tiêu chuẩn mới trong du lịch Việt Nam 2026
Trong bối cảnh du lịch Việt Nam 2026, nhu cầu du lịch cá nhân hóa tiếp tục tăng mạnh. Các nhóm đối tượng có nhu cầu rất khác nhau:
Gia đình đa thế hệ: ưu tiên lịch trình nhẹ nhàng, nhiều hoạt động chung;
Gen Z: thích khám phá - trải nghiệm - hoạt động ngoài trời;
Nhóm bạn trẻ: cần lịch trình linh hoạt, nhiều lựa chọn;
Người lớn tuổi: chuộng chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, trị liệu thiên nhiên.
Để đáp ứng điều này, TransViet đầu tư hệ thống dữ liệu và quy trình tư vấn chuyên sâu nhằm thiết kế hành trình phù hợp hơn cho từng nhóm khách hàng.
“Nếu du lịch đại trà dần bão hòa, cá nhân hóa có thể trở thành hướng phát triển chủ đạo trong thời gian tới", đại diện TransViet chia sẻ
Du lịch xanh - bền vững được quan tâm nhiều hơn
Nhu cầu lựa chọn hành trình thân thiện môi trường tăng lên cùng với sự quan tâm tới thiên nhiên và cộng đồng địa phương. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành mở rộng sản phẩm xanh.
TransViet đang triển khai nhiều hành trình theo hướng bền vững:
Tour cộng đồng tại Tây Bắc - Tây Nguyên…
Trekking thiên nhiên và thăm điểm bảo tồn tại Cúc Phương, Côn Đảo, Phong Nha…
Tour hạn chế rác thải nhựa...
Hợp tác với các đối tác dịch vụ thân thiện môi trường.
Đại diện TransViet chia sẻ thêm:“Phát triển bền vững là hướng đi dài hạn và cũng là kỳ vọng ngày càng rõ rệt của du khách.”
Nội địa duy trì đà tăng, quốc tế gần tiếp tục bứt phá
Nhờ lợi thế chi phí, an toàn và sự đa dạng điểm đến, du lịch nội địa được dự báo vẫn giữ vai trò quan trọng trong tổng thể du lịch Việt Nam 2026. Đồng thời, các thị trường quốc tế gần như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore… được dự đoán tăng trưởng khi nhu cầu khám phá của người Việt mở rộng.
Xu hướng chọn điểm đến “phi-viral”, ít đông và giàu bản sắc cho thấy du khách đang tìm kiếm hành trình mang tính trải nghiệm - chiều sâu hơn là chạy theo trào lưu check-in.
Ba phân khúc nổi bật năm 2026
Trải nghiệm - văn hóa - ẩm thực;
Chăm sóc sức khỏe - tái tạo năng lượng;
Gia đình - đa thế hệ & nhóm bạn.
Theo TransViet, số lượng khách quan tâm đến ba nhóm sản phẩm này đang tăng rõ rệt trong giai đoạn gần đây.
Để đáp ứng nhu cầu du lịch của người Việt ngày càng đa dạng, TransViet tiếp tục phát triển loạt sản phẩm ở cả nhóm tour truyền thống và tour theo xu hướng mới.
Các loại hình tour chính
● Tour theo lịch trình có sẵn: Phù hợp đa dạng đối tượng, tối ưu chi phí - thời gian
● Hành hương Công giáo: Duy trì thế mạnh, mở rộng thêm tuyến điểm mới
● Du lịch độc - lạ: Dành cho khách thích điểm đến ít người biết, hành trình khác biệt
● Tour tự lái (Caravan) - mở lại từ 2026: Tuyến Việt Nam – Lào -Campuchia, caravan tại Nhật, Úc, châu Âu…
Tour theo nhóm xu hướng nổi bật 2026
Tour trải nghiệm bản địa
● Nhật: Làng cổ, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực truyền thống
● Hàn Quốc: Workshop văn hóa, hoạt động cùng cộng đồng
● Miền Bắc - Tây Bắc: Trekking nhẹ, sinh hoạt vùng cao
Tour cá nhân hóa theo chủ đề
● Ẩm thực (food tour)
● Khám phá - trekking - hiking
● Văn hoá - nghệ thuật
● Nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe – tái tạo năng lượng
Tour xanh - bền vững
● Trekking thiên nhiên
● Hành trình bảo tồn - giáo dục môi trường
● Tour hạn chế nhựa dùng một lần
Tour gia đình - đa thế hệ
● Combo khám phá - nghỉ dưỡng - giáo dục
● Lịch trình nhẹ nhàng phù hợp mọi độ tuổi
Gần ba thập kỷ hoạt động mang lại cho TransViet khả năng thích ứng nhanh với biến động thị trường và kỳ vọng ngày càng cao của du khách. Nhờ đó, doanh nghiệp không bị “chùn bước” trước những thay đổi của cuộc chơi mới.
Chất lượng và giá trị thực trở thành yếu tố then chốt
Du khách ngày càng quan tâm hơn đến giá trị thực, sự chân thật của trải nghiệm và mức độ an toàn trong mỗi hành trình. Thị trường được dự báo sẽ ưu tiên chất lượng dịch vụ thay vì cạnh tranh giá cả.
Xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch cá nhân hóa và du lịch xanh dự kiến tiếp tục định hình lựa chọn của du khách Việt trong năm 2026. Các doanh nghiệp lữ hành có kinh nghiệm và khả năng nắm bắt thị trường, được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những hành trình giá trị hơn cho du khách.
Công ty TransViet – Top 10 Công ty Du lịch hàng đầu Việt Nam
Văn phòng: 82 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP. HCM
Điện thoại: (028)7305 7939
Văn phòng: 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội
Điện thoại: (024) 7305 7939
Website: https://transviet.com.vn/
