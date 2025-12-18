Thứ Năm, 18/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Xu hướng du lịch 2026: TransViet “bắt mạch” điều du khách cần

Khánh Huyền

18/12/2025, 08:00

Nhu cầu du lịch của người Việt năm 2026 được dự báo nghiêng về trải nghiệm, cá nhân hóa và hành trình bền vững, theo ghi nhận từ một số doanh nghiệp lữ hành như TransViet Travel nhận định.

DU LỊCH TRẢI NGHIỆM VÀ CÁ NHÂN HÓA NỔI LÊN TRONG XU HƯỚNG DU LỊCH 2026

Chuyển dịch từ “đi để xem” sang “đi để sống - cảm - hiểu sâu”

Khảo sát thị trường ghi nhận 58% du khách Việt sẵn sàng mở rộng điểm đến khi thủ tục thị thực được nới lỏng. Nhu cầu khám phá sâu, trải nghiệm văn hóa bản địa và hòa mình vào đời sống địa phương đang tăng rõ rệt, đặc biệt trong các hành trình du lịch trải nghiệm.

Người Việt ngày càng tìm đến những chuyến đi linh hoạt, ưu tiên văn hóa bản địa và giá trị cảm xúc.
Người Việt ngày càng tìm đến những chuyến đi linh hoạt, ưu tiên văn hóa bản địa và giá trị cảm xúc.

TransViet cũng ghi nhận xu hướng du khách ưu tiên những hoạt động mang tính tương tác như thử ẩm thực vùng bản địa, tham gia workshop văn hoá, trekking thiên nhiên hoặc trải nghiệm sinh hoạt cùng cộng đồng bản xứ.

“Du lịch hiện nay không chỉ là hành trình di chuyển mà còn là hành trình cảm xúc. Nhiều du khách tìm kiếm những câu chuyện và sự kết nối thật sự", đại diện TransViet cho hay.

Cá nhân hóa - tiêu chuẩn mới trong du lịch Việt Nam 2026

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam 2026, nhu cầu du lịch cá nhân hóa tiếp tục tăng mạnh. Các nhóm đối tượng có nhu cầu rất khác nhau:

Gia đình đa thế hệ: ưu tiên lịch trình nhẹ nhàng, nhiều hoạt động chung;

Gen Z: thích khám phá - trải nghiệm - hoạt động ngoài trời;

Nhóm bạn trẻ: cần lịch trình linh hoạt, nhiều lựa chọn;

Người lớn tuổi: chuộng chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, trị liệu thiên nhiên.

Để đáp ứng điều này, TransViet đầu tư hệ thống dữ liệu và quy trình tư vấn chuyên sâu nhằm thiết kế hành trình phù hợp hơn cho từng nhóm khách hàng.

“Nếu du lịch đại trà dần bão hòa, cá nhân hóa có thể trở thành hướng phát triển chủ đạo trong thời gian tới", đại diện TransViet chia sẻ

Du lịch xanh - bền vững được quan tâm nhiều hơn

Nhu cầu lựa chọn hành trình thân thiện môi trường tăng lên cùng với sự quan tâm tới thiên nhiên và cộng đồng địa phương. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành mở rộng sản phẩm xanh.

TransViet đang triển khai nhiều hành trình theo hướng bền vững:

Tour cộng đồng tại Tây Bắc - Tây Nguyên…

Trekking thiên nhiên và thăm điểm bảo tồn tại Cúc Phương, Côn Đảo, Phong Nha…

Tour hạn chế rác thải nhựa...

Hợp tác với các đối tác dịch vụ thân thiện môi trường.

Đại diện TransViet chia sẻ thêm:“Phát triển bền vững là hướng đi dài hạn và cũng là kỳ vọng ngày càng rõ rệt của du khách.”

Nhiều du khách tìm đến các điểm đến xanh và bền vững.
Nhiều du khách tìm đến các điểm đến xanh và bền vững.

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG DU LỊCH 2026: CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP AM HIỂU KHÁCH VIỆT

Nội địa duy trì đà tăng, quốc tế gần tiếp tục bứt phá

Nhờ lợi thế chi phí, an toàn và sự đa dạng điểm đến, du lịch nội địa được dự báo vẫn giữ vai trò quan trọng trong tổng thể du lịch Việt Nam 2026. Đồng thời, các thị trường quốc tế gần như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore… được dự đoán tăng trưởng khi nhu cầu khám phá của người Việt mở rộng.

Xu hướng chọn điểm đến “phi-viral”, ít đông và giàu bản sắc cho thấy du khách đang tìm kiếm hành trình mang tính trải nghiệm - chiều sâu hơn là chạy theo trào lưu check-in.

Ba phân khúc nổi bật năm 2026

Trải nghiệm - văn hóa - ẩm thực;

Chăm sóc sức khỏe - tái tạo năng lượng;

Gia đình - đa thế hệ & nhóm bạn.

Theo TransViet, số lượng khách quan tâm đến ba nhóm sản phẩm này đang tăng rõ rệt trong giai đoạn gần đây.

DANH MỤC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TRANSVIET NĂM 2026

Để đáp ứng nhu cầu du lịch của người Việt ngày càng đa dạng, TransViet tiếp tục phát triển loạt sản phẩm ở cả nhóm tour truyền thống và tour theo xu hướng mới.

Các loại hình tour chính

● Tour theo lịch trình có sẵn: Phù hợp đa dạng đối tượng, tối ưu chi phí - thời gian

● Hành hương Công giáo: Duy trì thế mạnh, mở rộng thêm tuyến điểm mới

● Du lịch độc - lạ: Dành cho khách thích điểm đến ít người biết, hành trình khác biệt

● Tour tự lái (Caravan) - mở lại từ 2026: Tuyến Việt Nam – Lào -Campuchia, caravan tại Nhật, Úc, châu Âu…

Nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tiếp tục tăng.
Nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tiếp tục tăng.

Tour theo nhóm xu hướng nổi bật 2026

Tour trải nghiệm bản địa

● Nhật: Làng cổ, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực truyền thống

● Hàn Quốc: Workshop văn hóa, hoạt động cùng cộng đồng

● Miền Bắc - Tây Bắc: Trekking nhẹ, sinh hoạt vùng cao

Tour cá nhân hóa theo chủ đề

● Ẩm thực (food tour)

● Khám phá - trekking - hiking

● Văn hoá - nghệ thuật

● Nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe – tái tạo năng lượng

Tour xanh - bền vững

● Trekking thiên nhiên

● Hành trình bảo tồn - giáo dục môi trường

● Tour hạn chế nhựa dùng một lần

Tour gia đình - đa thế hệ

● Combo khám phá - nghỉ dưỡng - giáo dục

● Lịch trình nhẹ nhàng phù hợp mọi độ tuổi

Gần ba thập kỷ hoạt động mang lại cho TransViet khả năng thích ứng nhanh với biến động thị trường và kỳ vọng ngày càng cao của du khách. Nhờ đó, doanh nghiệp không bị “chùn bước” trước những thay đổi của cuộc chơi mới.

Chất lượng và giá trị thực trở thành yếu tố then chốt

Du khách ngày càng quan tâm hơn đến giá trị thực, sự chân thật của trải nghiệm và mức độ an toàn trong mỗi hành trình. Thị trường được dự báo sẽ ưu tiên chất lượng dịch vụ thay vì cạnh tranh giá cả.

Xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch cá nhân hóa và du lịch xanh dự kiến tiếp tục định hình lựa chọn của du khách Việt trong năm 2026. Các doanh nghiệp lữ hành có kinh nghiệm và khả năng nắm bắt thị trường, được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những hành trình giá trị hơn cho du khách.

Công ty TransViet – Top 10 Công ty Du lịch hàng đầu Việt Nam

Văn phòng: 82 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP. HCM

Điện thoại: (028)7305 7939

Văn phòng: 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội

Điện thoại: (024) 7305 7939

Website: https://transviet.com.vn/

Từ khóa:

TransViet

Đọc thêm

Kiến nghị khởi tố hình sự các doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội

Kiến nghị khởi tố hình sự các doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội

Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ chuyển hồ sơ, kiến nghị khởi tố theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự đối với các doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, tạo sự răn đe đối với các doanh nghiệp chưa có ý thức chấp hành tốt pháp luật về bảo hiểm xã hội...

Hành trình 25 năm Việt Nam thực hiện cam kết xóa bỏ lao động trẻ em

Hành trình 25 năm Việt Nam thực hiện cam kết xóa bỏ lao động trẻ em

Theo các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ của ILO, tỷ lệ trẻ em tham gia các hoạt động kinh tế đã giảm từ 9,1% năm 2018 xuống còn 3,5% vào năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 94.300 trẻ em Việt Nam đang làm các công việc có tính chất nguy hiểm...

Hà Nội giao Sở Nội vụ quản lý lao động nước ngoài từ năm 2026

Hà Nội giao Sở Nội vụ quản lý lao động nước ngoài từ năm 2026

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phân cấp Sở Nội vụ thực hiện thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động...

Lễ hội Ném còn vun đắp tình hữu nghị của đồng bào dân tộc thiểu số 3 quốc gia Việt Nam - Lào - Trung Quốc

Lễ hội Ném còn vun đắp tình hữu nghị của đồng bào dân tộc thiểu số 3 quốc gia Việt Nam - Lào - Trung Quốc

Từ ngày 19 - 21/12/2025, tỉnh Điện Biên sẽ đăng cai tổ chức Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX, một sự kiện văn hóa mang tính đặc thù khu vực, được tổ chức luân phiên hằng năm giữa các địa phương có chung đường biên giới của ba quốc gia. Sự kiện này khẳng định vai trò của Điện Biên trong không gian hợp tác biên giới.

Vụ chuyển nhượng “đất vàng” trái phép: Kiến nghị chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá

Vụ chuyển nhượng “đất vàng” trái phép: Kiến nghị chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận xét kết luận định giá sai lệch, thấp hơn giá thị trường là do một số cá nhân đã câu kết, móc ngoặc với doanh nghiệp thẩm định giá để cố ý thực hiện trái các quy định của pháp luật.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc chống lại cuộc chiến giảm giá ô tô

Thế giới

2

VNPT Smart Home: Cuộc sống hiện đại với công nghệ Việt

Kinh tế số

3

Sacombank hợp tác cùng MISA mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, đồng hành cùng SMEs

Tài chính

4

Bộ Xây dựng trả lời về nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng cao

Bất động sản

5

Nam Long chính thức mở bán dự án Elyse - Đảo Đại Phước

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy