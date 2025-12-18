Hải Phòng: Còn 4 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt mục tiêu đề ra năm 2025

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết hết năm 2025, thành phố này có 4/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu chưa đạt được mục tiêu kịch bản tăng trưởng đã đề ra dù tốc độ tăng trưởng thứ 2 toàn quốc và đứng đầu 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Đó là các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP, thu nhập bình quân đầu người, tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp và thu hút vốn đầu tư FDI.

THU NGÂN SÁCH VƯỢT CAO SO VỚI MỤC TIÊU

Theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, năm 2025, trong tổng số 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội - môi trường, Hải Phòng có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vượt mục tiêu đề ra là chỉ tiêu thu ngân sách, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới và xây dựng nhà ở xã hội.

Theo đó, năm 2025, Hải Phòng đặt mục tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 165.000 tỷ đồng nhưng đã thực hiện số thu đạt hơn 187.766 tỷ đồng (thu nội địa 100.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 83.350 tỷ đồng). Chỉ tiêu tổng mức đầu tư toàn xã hội có mục tiêu là 320.850 tỷ đồng nhưng Hải Phòng đã thực hiện được 321.000 tỷ đồng.

Đối với chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu thành phố đề ra mục tiêu là 49,7 tỷ USD nhưng đã thực hiện xuất khẩu được 50,14 tỷ USD. Thành phố đặt mục tiêu trong năm thành lập 6.000 doanh nghiệp mới, kết quả hết năm có 7.200 doanh nghiệp thành lập mới. Tương tự, năm 2025, Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng 10.694 căn nhà ở xã hội, kết quả đã hoàn thành xây dựng 10.775 căn nhà ở xã hội.

Cùng với 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt mục tiêu, năm 2025, Hải Phòng còn có 13 chỉ tiêu hoàn thành mục tiêu đề ra. Thành phố đã hoàn thành mục tiêu sản lượng hàng hoá thông qua cảng là 213 triệu tấn, thu hút 14,43 triệu lượt khách du lịch, có 35,8% xã (sau sắp xếp đơn vị hành chính) hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, thành phố giải quyết việc làm cho 98.500 lao động, có 36,5% lao động đã qua đào tạo được cấp chứng chỉ nghề, giảm được 2% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn (khu vực Đông Hải Phòng đã hết hộ nghèo theo chuẩn, giảm hộ nghèo trên địa bàn Tây Hải Phòng).

Trong các chỉ tiêu hoàn thành đạt mục tiêu còn có chỉ tiêu 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 55% số lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 77,5% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm 2,5%. Ngoài ra, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 32,22%, tỷ lệ thu gom xử lý rác thải khu vực nông thôn đạt 90%, thu gom xử lý rác thải khu vực đô thị đạt 95%.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GRDP CHƯA ĐẠT MỤC TIÊU

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, năm 2025, vẫn còn có 4 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt được mục tiêu đề ra. Đó là tốc độ tăng trưởng GRDP, thu nhập bình quân đầu người, tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp và thu hút vốn đầu tư FDI.

Cụ thể, năm 2025, Hải Phòng đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức 12,35%. Tuy nhiên, hết năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Phòng chỉ đạt 11,81%. Tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra dù Hải Phòng vẫn được đánh giá là có tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ 2 cả nước (sau Quảng Ninh) và dẫn đầu 6 thành phố trực thuộc trung ương.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng nguyên nhân tốc độ tăng trưởng không đạt mục tiêu một phần là do thành phố đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP cho năm 2025 tương đối cao. Trong khi đó, một số chỉ số thành phần của chỉ số tốc độ tăng trưởng như tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, thuế và trợ cấp sản phẩm không có tốc độ tăng trưởng như kỳ vọng.

Tương tự, năm 2025, Hải Phòng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất công nghiệp – chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) là 16,8% nhưng kết quả chỉ số sản xuất công nghiệp mới đạt mức tăng trưởng 15,2%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn (theo thời giá hiện hành) được đề ra mục tiêu là 7.312,7 USD nhưng chỉ đạt được 7.056 USD (tương đương 177 triệu đồng/năm). Năm 2025, Hải Phòng cũng chỉ thu hút được 3,8 tỷ USD vốn đầu tư FDI, chỉ bằng 67,1% mục tiêu thu hút vốn FDI mà thành phố đề ra (5,5 tỷ USD).

Theo UBND TP. Hải Phòng, mặc dù vẫn còn tới 4/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế không đạt mục tiêu đề ra nhưng Hải Phòng đã có 11 năm liên tiếp duy trì mức tăng trưởng GRDP ở mức hai con số. Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ (chiếm 89,2% trong GRDP). Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực chính, đóng góp khoảng 44,4% GRDP. Du lịch từng bước chuyển dịch thành ngành kinh tế mũi nhọn …

Một số chuyên gia kinh tế đánh giá với 4 chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu chưa đạt mục tiêu cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu chưa phục hồi mạnh mẽ, thiếu động lực tăng trưởng, thiếu vốn đầu tư mới (vốn FDI). Điều này làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển giao công nghệ, tạo việc làm chất lượng cao, giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Nền kinh tế thành phố đang đối mặt với không ít thách thức, đòi hỏi Hải Phòng phải có những hành động quyết liệt, toàn diện để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất, tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư, nâng cao đời sống người dân.