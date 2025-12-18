Chi tiết mức hưởng lương hưu của người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng và độ tuổi nghỉ hưu theo quy định sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Lương hưu sẽ được điều chỉnh phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ ngày 1/7/2025, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng quyền lợi cho người tham gia, tạo điều kiện để người lao động khu vực phi chính thức có cơ hội hưởng lương hưu khi về già.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng và độ tuổi nghỉ hưu theo quy định sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu và được điều chỉnh lương hưu phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Từ ngày 1/7/2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trong đó, năm 2025, lao động nam nghỉ hưu ở đủ 61 tuổi 3 tháng. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng. Tuổi nghỉ hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028.

Với lao động nữ, năm 2025 họ sẽ nghỉ hưu khi đủ 56 tuổi 8 tháng. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 4 tháng cho đến khi tuổi nghỉ hưu đạt 60 tuổi vào năm 2035.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước ngày 1/1/2021 và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trở lên, thì được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ, trừ trường hợp người lao động có nguyện vọng hưởng lương hưu theo quy định nêu trên.

Lương hưu hằng tháng sẽ được tính bằng Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau: Lao động nam là 20 năm. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, tỷ lệ hưởng của lao động nam bằng 40% tương ứng 15 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì cộng thêm 1%. Lao động nữ là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Nếu người lao động lựa chọn mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao thì mức hưởng lương hưu sau này sẽ cao.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội vượt quá số năm để đạt mức lương hưu tối đa (lao động nam đóng trên 35 năm, lao động nữ đóng trên 30 năm). Mức hưởng trợ cấp một lần = 0,5 x Mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng cao hơn đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách Nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hưởng lương hưu sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu.