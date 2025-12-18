Vietnam Airlines ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn dịch vụ hàng không SATS

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 18/12/2025
Tuấn Khang
18/12/2025, 11:29
Vietnam Airlines và Singapore Airport Terminal Services (SATS) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ mặt đất, hàng hóa và mở rộng phối hợp trong lĩnh vực logistics hàng không tại các thị trường quốc tế...
Ngày 17/12, tại Hà Nội, Vietnam Airlines và Singapore Airport Terminal Services (SATS) – tập đoàn dịch vụ hàng không hàng đầu châu Á – đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối dịch vụ hàng không và logistics giữa hai bên.
SATS hiện là một trong những đối tác cung cấp dịch vụ mặt đất và hàng hóa quan trọng của Vietnam Airlines tại nhiều sân bay lớn trên thế giới như Singapore, Bangkok, Bangalore, Hyderabad, Delhi, Hong Kong, London và Paris. Với mạng lưới hoạt động tại 27 quốc gia, SATS đóng vai trò hỗ trợ đáng kể cho hoạt động khai thác quốc tế của Vietnam Airlines.
Theo thỏa thuận, SATS sẽ ưu tiên cung cấp dịch vụ mặt đất và hàng hóa cho Vietnam Airlines tại các sân bay thuộc hệ thống của tập đoàn, đồng thời hỗ trợ về thiết bị, nhân lực và giải pháp vận hành nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ theo các tiêu chuẩn quốc tế.
Ở chiều ngược lại, Vietnam Airlines sẽ xem xét ưu tiên sử dụng dịch vụ của SATS và các công ty liên kết tại những thị trường phù hợp, trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả khai thác và tuân thủ quy định pháp luật. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục trao đổi để triển khai các dự án hợp tác trong thời gian tới, trong đó có nghiên cứu phát triển nhà ga hàng hóa mới tại Việt Nam.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết việc hợp tác với SATS là một bước đi quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực khai thác quốc tế của Hãng. Theo ông, sự đồng hành của một tập đoàn dịch vụ hàng không lớn trong khu vực sẽ góp phần cải thiện hiệu quả vận hành và mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.
Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên không chỉ tập trung vào dịch vụ mặt đất và hàng hóa mà còn mở rộng sang các lĩnh vực chuyên sâu như phát triển chuỗi logistics hàng không và tối ưu hóa quy trình khai thác. Việc chuẩn hóa tiêu chuẩn dịch vụ theo thông lệ quốc tế, cùng với hỗ trợ kỹ thuật từ SATS, được kỳ vọng sẽ giúp Vietnam Airlines nâng cao trải nghiệm hành khách và tăng khả năng cạnh tranh tại các thị trường quốc tế.
Ngoài ra, hai bên cũng nghiên cứu khả năng ứng dụng các giải pháp công nghệ mới trong hoạt động khai thác, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành và mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
