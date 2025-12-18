Thứ Năm, 18/12/2025

Chính thức thí điểm dạy AI vào chương trình phổ thông ở mọi cấp học

Bảo Châu

18/12/2025, 11:25

Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Quyết định số 3439/QĐ-BGDĐT về Khung nội dung thí điểm đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình phổ thông. Học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục AI thông qua việc đăng ký các chuyên đề học tập tự chọn...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và đào tạo đã chính thức ban hành Khung nội dung thí điểm đưa AI vào chương trình phổ thông. Khung nội dung mới được xây dựng trên nền tảng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tham chiếu Khung năng lực AI cho học sinh phổ thông của UNESCO, hướng tới mục tiêu giúp học sinh “biết dùng AI”, đồng thời “biết kiểm soát AI”, sử dụng công nghệ vì lợi ích chung, an toàn và nhân văn.

Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính, tương ứng với 4 miền năng lực, hoà quyện và bổ trợ cho nhau gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Khung nội dung được thiết kế tương ứng với 2 giai đoạn giáo dục: Giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học và cấp THCS) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT).

Ở cấp tiểu học, học sinh chủ yếu trải nghiệm các ứng dụng AI đơn giản, trực quan để hình thành khái niệm ban đầu và nhận biết vai trò của Al trong cuộc sống. 

Ở cấp THCS, học sinh học cách sử dụng các công cụ AI để tạo ra sản phẩm số, giải quyết các vấn đề học tập. 

Ở cấp THPT, học sinh được khuyến khích khám phá, thiết kế và cải tiến các công cụ AI đơn giản thông qua các dự án khoa học.

Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, học sinh có thể chọn các chuyên đề học tập tự chọn để tăng cường kỹ năng thực hành, tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực ứng dụng của AI hoặc các kỹ thuật lập trình và phát triển hệ thống AI.

Theo khung giáo dục, trong quá trình tổ chức dạy học giáo viên cần linh hoạt trong phương pháp giảng dạy, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, chú trọng trải nghiệm, thực hành và dự án, giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực sáng tạo, hợp tác và tự nghiên cứu, đồng thời vẫn đảm bảo tính an toàn và mục tiêu chất lượng trong mỗi tiết học.

Nội dung học tập cần gắn liền với thực tiễn đời sống và sản xuất, yêu cầu học sinh không chỉ đề xuất giải pháp công nghệ mà còn phải đánh giá được tính nhân văn và hiệu quả của chúng. Quá trình này cũng cần chú trọng tính phân hóa để phù hợp với năng lực riêng biệt của từng cá nhân.

Khung giáo dục AI cũng đặt ra những tiêu chí về đánh giá. Trong đó, công tác đánh giá phải được thực hiện thường xuyên và định kỳ, yêu cầu bám sát năng lực AI của học sinh. coi trọng khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm ứng dụng có ích, đồng thời đánh giá tư duy logic, sáng tạo và khả năng nhận diện, xử lý rủi ro khi làm việc với AI.

Từ khóa:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đạo đức AI giáo dục phổ thông học sinh THCS học sinh thpt học sinh tiểu học Khung nội dung giáo dục AI năng lực sáng tạo phương pháp giảng dạy tích cực ứng dụng AI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy