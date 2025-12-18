Chính thức thí điểm dạy AI vào chương trình phổ thông ở mọi cấp học

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 18/12/2025
Bảo Châu
18/12/2025, 11:25
Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Quyết định số 3439/QĐ-BGDĐT về Khung nội dung thí điểm đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình phổ thông. Học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục AI thông qua việc đăng ký các chuyên đề học tập tự chọn...
Bộ Giáo dục và đào tạo đã chính thức ban hành Khung nội dung thí điểm đưa AI vào chương trình phổ thông. Khung nội dung mới được xây dựng trên nền tảng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tham chiếu Khung năng lực AI cho học sinh phổ thông của UNESCO, hướng tới mục tiêu giúp học sinh “biết dùng AI”, đồng thời “biết kiểm soát AI”, sử dụng công nghệ vì lợi ích chung, an toàn và nhân văn.
Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính, tương ứng với 4 miền năng lực, hoà quyện và bổ trợ cho nhau gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.
Khung nội dung được thiết kế tương ứng với 2 giai đoạn giáo dục: Giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học và cấp THCS) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT).
Ở cấp tiểu học, học sinh chủ yếu trải nghiệm các ứng dụng AI đơn giản, trực quan để hình thành khái niệm ban đầu và nhận biết vai trò của Al trong cuộc sống.
Ở cấp THCS, học sinh học cách sử dụng các công cụ AI để tạo ra sản phẩm số, giải quyết các vấn đề học tập.
Ở cấp THPT, học sinh được khuyến khích khám phá, thiết kế và cải tiến các công cụ AI đơn giản thông qua các dự án khoa học.
Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, học sinh có thể chọn các chuyên đề học tập tự chọn để tăng cường kỹ năng thực hành, tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực ứng dụng của AI hoặc các kỹ thuật lập trình và phát triển hệ thống AI.
Theo khung giáo dục, trong quá trình tổ chức dạy học giáo viên cần linh hoạt trong phương pháp giảng dạy, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, chú trọng trải nghiệm, thực hành và dự án, giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực sáng tạo, hợp tác và tự nghiên cứu, đồng thời vẫn đảm bảo tính an toàn và mục tiêu chất lượng trong mỗi tiết học.
Nội dung học tập cần gắn liền với thực tiễn đời sống và sản xuất, yêu cầu học sinh không chỉ đề xuất giải pháp công nghệ mà còn phải đánh giá được tính nhân văn và hiệu quả của chúng. Quá trình này cũng cần chú trọng tính phân hóa để phù hợp với năng lực riêng biệt của từng cá nhân.
Khung giáo dục AI cũng đặt ra những tiêu chí về đánh giá. Trong đó, công tác đánh giá phải được thực hiện thường xuyên và định kỳ, yêu cầu bám sát năng lực AI của học sinh. coi trọng khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm ứng dụng có ích, đồng thời đánh giá tư duy logic, sáng tạo và khả năng nhận diện, xử lý rủi ro khi làm việc với AI.
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng và độ tuổi nghỉ hưu theo quy định sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Lương hưu sẽ được điều chỉnh phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế...
Nhu cầu du lịch của người Việt năm 2026 được dự báo nghiêng về trải nghiệm, cá nhân hóa và hành trình bền vững, theo ghi nhận từ một số doanh nghiệp lữ hành như TransViet Travel nhận định.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ chuyển hồ sơ, kiến nghị khởi tố theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự đối với các doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, tạo sự răn đe đối với các doanh nghiệp chưa có ý thức chấp hành tốt pháp luật về bảo hiểm xã hội...
Theo các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ của ILO, tỷ lệ trẻ em tham gia các hoạt động kinh tế đã giảm từ 9,1% năm 2018 xuống còn 3,5% vào năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 94.300 trẻ em Việt Nam đang làm các công việc có tính chất nguy hiểm...
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phân cấp Sở Nội vụ thực hiện thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: