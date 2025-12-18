Thị trường phân hóa tích cực, thanh khoản tiếp tục giảm mạnh

Sự giằng co của các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục cân bằng lẫn nhau, tạo điều kiện cho phần còn lại giao dịch ổn định. Nhà đầu tư chờ đợi diễn biến đáo hạn chiều nay nên dòng tiền suy yếu nghiêm trọng. Tuy vậy thanh khoản thấp không ảnh hưởng nhiều đến giá cổ phiếu.

VN-Index gần như toàn thời gian của phiên sáng nay lình xình trong vùng đỏ. Ban đầu chỉ số chịu ảnh hưởng khá nhiều từ các cổ phiếu lớn, lúc kém nhất cũng giảm hơn 8 điểm. Tuy nhiên khả năng cân bằng giúp biên độ giảm càng lúc càng nhỏ, kết phiên sáng chỉ còn -2,09 điểm tương đương -0,12%.

VIC giảm chạm đáy lúc 10h20, mất 1,89% sau đó đi ngang, hiện đang là -1,68%. FPT cũng chạm đáy cùng thời điểm, giảm 2,09%, hiện là -1,77%. Đây là hai cổ phiếu yếu nhất trong nhóm trụ, phần còn lại như VHM giảm 0,84%, MBB giảm 0,2%, CTG giảm 0,72% đều đang dần phục hồi. Nhóm tăng có VCB tăng 0,71%, BID tăng 0,66%, TCB tăng 0,61%, VPB tăng 0,18%, VPL tăng 2,28%, GAS tăng 0,95%. Như vậy ở nhóm vốn hóa hàng đầu, sắc xanh vẫn có phần nhỉnh hơn, chỉ là vốn hóa chưa hoàn toàn lấn át.

VN30-Index cũng đang giảm nhẹ 0,29% với 15 mã tăng/14 mã giảm. Chỉ số này lúc chạm đáy giảm 0,68% so với tham chiếu. Nhìn từ chỉ số này thì biên độ phục hồi không đáng kể, nhưng cổ phiếu thì khá mạnh. Thống kê rổ này có 11 mã phục hồi vượt 1% so với giá thấp nhất. Rổ này tại đáy chỉ có duy nhất VCB là xanh, còn lại toàn đỏ. Chỉ riêng điều này cũng đã thể hiện khả năng hồi giá tích cực. Thêm nữa, thanh khoản nhóm VN30 về giá trị tuyệt đối thì không lớn, chỉ đạt 4.488 tỷ đồng, nhưng lại chiếm tới 78,5% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Nói cách khác, nhóm blue-chips vẫn có khả năng duy trì thanh khoản tốt nhất, trong khi các cổ phiếu vừa và nhỏ gần như “đóng băng” thanh khoản khi nhà đầu tư nhỏ lẻ đứng ngoài quan sát.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Hiện phần lớn cổ phiếu trong VN-Index đang dao động rất hẹp theo cả hai chiều. Độ rộng HoSE ghi nhận 135 mã tăng/147 mã giảm. Trong đó, phía đỏ có 60 mã giảm quá 1%, thanh khoản chỉ khoảng 799 tỷ đồng tương đương 14% giá trị khớp lệnh của sàn. Phía xanh có 54 mã tăng trên 1%, chiếm 26,1% giá trị sàn.

Từ thống kê này dễ thấy tuy số cổ phiếu giảm giá mạnh có nhỉnh hơn nhưng đa phần rơi vào nhóm thanh khoản nhỏ. Thực tế cũng chỉ có 13 cổ phiếu ở nhóm giảm quá 1% xuất hiện thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên, trong đó hai blue-chips VIC và FPT đã chiếm gần hết. PDR giảm 1,56% với 66,7 tỷ; DGC giảm 6,96% với 60,9 tỷ; TCH giảm 2,68% với 29,2 tỷ; TLG giảm 1,34% với 26,9 tỷ là những cổ phiếu đáng kể nhất.

Ở phía tăng, các blue-chips cũng không đóng góp nhiều thanh khoản. HDB tăng 2,63%, VJC tăng 2,38% là hai mã thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng. Nhóm midcap có đóng góp nhiều: VND tăng 2,65% với 204,3 tỷ; QCG tăng 4,91% với 105,5 tỷ; GEE tăng 5,74% với 102,5 tỷ; YEG tăng 6,98% với 73,4 tỷ…

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay đã giảm 13% so với sáng hôm qua, đạt 6.059 tỷ đồng, mức thấp nhất 5 phiên trở lại đây. Trong đó, 60% thanh khoản và 67% số cổ phiếu (có giao dịch) tập trung vào nhóm dao động tăng giảm dưới 1%. Điều này phù hợp với trạng thái thị trường cân bằng do nhà đầu tư dừng giao dịch cả hai chiều.

Khối ngoại cũng có phiên sáng mua rất ít, tổng giá trị giải ngân trên HoSE mới đạt 820,8 tỷ đồng, kém nhất kể từ đầu tuần. Giá trị ròng đạt -617,7 tỷ, với các giao dịch lớn ở VIC -170,9 tỷ, FPT -77,1 tỷ, GMD -59,2 tỷ, HDB -58,8 tỷ, SSI -53,7 tỷ, DGC -51,3 tỷ. Phía mua ròng có VND +40,1 tỷ, TCB +30,3 tỷ, SHB +25,4 tỷ.