Tài chính

FWD Việt Nam được vinh danh: Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa Nhập nổi bật nhất

Đăng Khoa

19/08/2025, 08:00

Ngày 14/08/2025, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tiếp tục được Tạp chí HR Asia vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á lần thứ 6 liên tiếp.

FWD Việt Nam được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á trong 6 năm liên tiếp.
FWD Việt Nam được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á trong 6 năm liên tiếp.

Cùng với danh hiệu "Doanh nghiệp Quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất" và "Doanh nghiệp Dẫn đầu công nghệ", FWD cũng ghi dấu ấn khi lần thứ 2 liên tiếp nhận giải "Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DEI) Nổi bật nhất".

Thành tích này không chỉ phản ánh sự ghi nhận từ bên ngoài mà còn là minh chứng cho cam kết bền vững của FWD trong việc kiến tạo một môi trường làm việc công bằng, tôn trọng sự khác biệt và trao quyền cho mọi cá nhân.

TRỌNG TÂM CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ VÀ VĂN HÓA

Tại FWD Việt Nam, DEI không dừng lại ở một khẩu hiệu hay hoạt động phong trào. Đây là một trụ cột quan trọng trong chiến lược nhân sự và văn hóa doanh nghiệp. Doanh nghiệp này hướng tới việc xây dựng môi trường nơi tất cả nhân viên, bất kể giới tính, độ tuổi, xuất thân hay quan điểm sống, đều có cơ hội bình đẳng để phát triển và cống hiến.

FWD ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng nổi bật tại buổi lễ trao giải.
FWD ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng nổi bật tại buổi lễ trao giải.

FWD Việt Nam hướng tới việc xây dựng môi trường nơi tất cả nhân viên, bất kể giới tính, độ tuổi, xuất thân hay quan điểm sống, đều có cơ hội bình đẳng để phát triển

Chị Nguyễn Kim Mai Thư, Phó Tổng Giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực FWD Việt Nam chia sẻ: “Những giải thưởng từ HR Asia là sự ghi nhận vô cùng ý nghĩa cho những nỗ lực không ngừng trong chiến lược xây dựng và nuôi dưỡng nhân tài tại FWD thời gian qua. Chúng tôi tin rằng sự đa dạng trong suy nghĩ, kinh nghiệm và bản sắc không chỉ là nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào cần được nuôi dưỡng, mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của cả cá nhân và tổ chức”.

TÔN VINH SỰ KHÁC BIỆT, NUÔI DƯỠNG TIỀM NĂNG

Một điểm nổi bật trong chiến lược DEI của FWD là thúc đẩy bình đẳng giới. Hiện nay, FWD có hơn 60% nhân viên nữ và hơn 40% lãnh đạo nữ trong ban quản lý. Để hỗ trợ sự phát triển bền vững của đội ngũ này, FWD đã triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu Female Leadership Program nhằm giúp các nữ lãnh đạo nâng cao kỹ năng quản trị, phát triển tư duy chiến lược và khẳng định vai trò dẫn dắt trong tổ chức. Kết quả không chỉ thể hiện qua con số, mà còn qua các sáng kiến, đóng góp của những nữ lãnh đạo đã góp phần cho sự đổi mới sản phẩm, dịch vụ và văn hóa doanh nghiệp.

Năm 2025, FWD Việt Nam triển khai chủ đề nội bộ “Sống đầy Chất Tôi” - một thông điệp khuyến khích nhân viên thể hiện trọn vẹn bản sắc, giá trị và cá tính của mình. Thông điệp này được lan tỏa qua hàng loạt hoạt động nhân các dịp đặc biệt như Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế Thanh Thiếu Niên, và đặc biệt là sự kiện Tự Hào Chất Tôi được tổ chức vào tháng Tự hào (tháng 6 hàng năm).

DEI trở thành chất xúc tác cho sự hợp tác đa chiều trong đội ngũ, nơi ý tưởng được hình thành từ nhiều góc nhìn khác nhau tại FWD Việt Nam.
DEI trở thành chất xúc tác cho sự hợp tác đa chiều trong đội ngũ, nơi ý tưởng được hình thành từ nhiều góc nhìn khác nhau tại FWD Việt Nam.

Sự kiện này là không gian để mỗi cá nhân chia sẻ những câu chuyện riêng, từ hành trình sự nghiệp đến những trải nghiệm cá nhân, qua đó tôn vinh sự đa dạng về trải nghiệm, cá tính và quan điểm. Việc khuyến khích nhân viên nói lên tiếng nói cá nhân và lắng nghe lẫn nhau đã góp phần xây dựng môi trường làm việc cởi mở, giàu sự thấu hiểu.

DEI tại FWD không chỉ dừng lại ở hoạt động truyền cảm hứng mà còn thể hiện rõ trong chính sách phúc lợi. Doanh nghiệp đã xây dựng các gói phúc lợi và bảo hiểm được cá nhân hóa theo từng giai đoạn cuộc sống của nhân viên - từ những người còn độc thân đến những nhân viên đã lập gia đình, từ nhân viên trẻ mới ra trường đến những người đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

ĐỘNG LỰC CHO SỰ SÁNG TẠO VÀ GẮN KẾT

Thông qua các hoạt động khuyến khích và nuôi dưỡng, DEI trở thành chất xúc tác cho sự hợp tác đa chiều, nơi ý tưởng được hình thành từ nhiều góc nhìn khác nhau tại FWD. Nhờ sự bình đẳng và hòa nhập, nhân viên cảm thấy an toàn khi bày tỏ quan điểm, từ đó góp phần hình thành các sáng kiến cải tiến quy trình, sản phẩm và trải nghiệm khách hàng. Đây là yếu tố then chốt giúp đội ngũ FWD cùng nhau thực hiện tầm nhìn thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm.

DEI không phải là một dự án có điểm kết thúc, mà là hành trình liên tục được làm mới, phù hợp với bối cảnh xã hội và nhu cầu của nhân viên. Đây chính là nền tảng để doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời tạo nên một cộng đồng làm việc giàu sức sáng tạo và bền vững.

