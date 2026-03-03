Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình khuyến mại “Mở lì xì - Sẵn sàng khởi lộc”

Khởi đầu năm mới bằng những điều may mắn và vững vàng, Bảo hiểm Bảo Việt chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Mở lì xì - Sẵn sàng khởi lộc”, mang đến ưu đãi giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm cho 10 chương trình cùng 1.000 phần quà đầu xuân dành cho khách hàng trên toàn quốc như lời chúc an tâm, bảo vệ trọn vẹn cho một năm mới hanh thông, bền vững.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam, năm 2026 sẽ chứng kiến sự lên ngôi của xu hướng “tiêu dùng có ý thức”, trong đó người dân ưu tiên các khoản chi cho sức khỏe, giáo dục và các giá trị bền vững. Cùng quan điểm đó, ACSS cho biết có tới 67% người Việt chi nhiều hơn cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe và thể chất, cao hơn cả mức chi cho nhu yếu phẩm hằng ngày (53%). Những con số này cho thấy “an tâm tài chính” và “an toàn sức khỏe” đang trở thành hai trụ cột trong quyết định chi tiêu của các gia đình Việt sau Tết.

Trong bối cảnh đó, việc chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ toàn diện từ đầu năm không còn là lựa chọn mang tính dự phòng, mà đã trở thành nhu cầu thực tế. Thay vì chờ đợi rủi ro, nhiều gia đình lựa chọn khởi động năm mới bằng sự chuẩn bị vững vàng, để yên tâm tận hưởng cuộc sống và phát triển lâu dài.

Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, từ ngày 3/3 đến 4/4, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Mở lì xì - Sẵn sàng khởi lộc” như một lời chúc đầu xuân ý nghĩa, cùng khách hàng khởi động sự an tâm bền vững ngay từ những tháng đầu năm mới.

Chương trình “Mở lì xì - Sẵn sàng khởi lộc” được triển khai cho các nhóm bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.

Trong đó, với danh mục 8 chương trình bảo hiểm y tế - con người gồm Bảo Việt An Gia, Intercare, KCare, CI37, CI10, Flexi, An Tâm Viện Phí và Tai nạn con người mức cao, các sản phẩm cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với chi phí y tế phát sinh do ốm đau, bệnh tật, tai nạn, bao gồm điều trị nội trú, ngoại trú, phẫu thuật, trợ cấp nằm viện và bệnh hiểm nghèo, linh hoạt theo quy tắc điều khoản của từng chương trình.

Đồng thời, chương trình áp dụng ưu đãi giảm phí và quà tặng cho 2 sản phẩm: bảo hiểm nhà tư nhân và bảo hiểm vật chất xe ô tô, với số tiền bảo hiểm và mức trách nhiệm bồi thường lên đến hàng tỷ đồng, để khách hàng yên tâm bảo vệ tài sản trong suốt cả năm.

Hiện nay, Bảo hiểm Bảo Việt sở hữu mạng lưới hoạt động rộng khắp với 79 công ty thành viên tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, hơn 700 phòng bảo hiểm và đội ngũ gần 70.000 đại lý. Đến tháng 2/2026, hệ thống bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm Bảo Việt đã liên kết gần 270 cơ sở y tế tại Việt Nam và các thị trường quốc tế như Singapore, Thái Lan, Hồng Kông,... Mạng lưới này giúp Bảo hiểm Bảo Việt duy trì năng lực phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện và đồng bộ về chất lượng dịch vụ ở mọi địa bàn.

Là thương hiệu gần gũi với nhiều thế hệ người Việt, Bảo hiểm Bảo Việt luôn được thị trường tin tưởng lựa chọn. Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, năm 2025 Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục dẫn đầu thị phần bán lẻ, khẳng định vị thế doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp – ông Đoàn Việt Trang – Tổng giám đốc TCT Bảo hiểm Bảo Việt - chia sẻ: “Năm 2025, Bảo hiểm Bảo Việt vinh dự được công nhận là Doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam dẫn đầu về đồng hành và hỗ trợ khách hàng. Từ nền tảng này, trong năm 2026 chúng tôi tiếp tục kiên định với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào ba ưu tiên: Bồi thường nhanh - thủ tục gọn - chăm sóc khách hàng tốt tại mọi điểm chạm. Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình bảo hiểm không chỉ là sự bảo vệ, mà còn là sự đồng hành dài lâu cùng khách hàng”

* Với cam kết luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng, Bảo hiểm Bảo Việt duy trì hoạt động 24/7 qua hệ thống Tổng đài 1800 1118 hoặc (024) 35 73 05 05. Khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận tư vấn và tham gia bảo hiểm nhanh chóng, thuận tiện qua website https://baovietonline.com.vn, mạng lưới các công ty thành viên và đại lý trên toàn quốc.