80 Quốc Khánh

80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Tài chính

FWD Việt Nam khai trương văn phòng mới với không gian mở, xanh và công nghệ số

Duy Thanh

06/09/2025, 08:00

Ngày 5/9/2025, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Việt Nam) chính thức đưa vào hoạt động Văn phòng Kinh doanh và Trung tâm Dịch vụ Khách hàng mới tại các tầng 7, 10 và 11, tòa nhà Sky Gate, số 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh.

Toàn bộ hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng trước đây tại tòa nhà CIENCO - 180 Nguyễn Thị Minh Khai đã được chuyển về địa điểm mới để nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

FWD Việt Nam ra mắt văn phòng kinh doanh và trung tâm dịch vụ khách hàng thế hệ mới, nơi khách hàng được đón tiếp trong không gian hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện.
FWD Việt Nam ra mắt văn phòng kinh doanh và trung tâm dịch vụ khách hàng thế hệ mới, nơi khách hàng được đón tiếp trong không gian hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện.

Tọa lạc tại vị trí kết nối trung tâm thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất, văn phòng mới của FWD có diện tích gần 1.000 m². Không gian được thiết kế hiện đại theo phong cách mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên, với màu sắc thương hiệu trẻ trung, năng động.

Gam màu thương hiệu trẻ trung kết hợp thiết kế mở, hiện đại mang đến bầu không khí năng động cho văn phòng FWD.
Gam màu thương hiệu trẻ trung kết hợp thiết kế mở, hiện đại mang đến bầu không khí năng động cho văn phòng FWD.

Khu vực tiếp khách tại tầng 10 được thiết kế rộng rãi, dễ nhận diện và nổi bật, mang đến sự thoải mái và ấn tượng ngay từ những bước đầu tiên. Ngoài không gian chung, FWD còn bố trí riêng phòng đón tiếp khách VIP để đảm bảo sự riêng tư và tính chuyên nghiệp. Ngoài cơ sở vật chất hiện đại, FWD còn khai thác hiệu quả thế mạnh về công nghệ kỹ thuật số để mang đến khách hàng các trải nghiệm mượt mà, nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Văn phòng FWD mới không chỉ thân thiện với môi trường mà còn tạo cảm hứng sáng tạo, kết nối cho nhân viên.
Văn phòng FWD mới không chỉ thân thiện với môi trường mà còn tạo cảm hứng sáng tạo, kết nối cho nhân viên.

Văn phòng mới của FWD còn được thiết kế theo định hướng phát triển bền vững. Các vật liệu thân thiện với môi trường được ưu tiên sử dụng, kết hợp giải pháp tiết kiệm điện năng và tối ưu ánh sáng tự nhiên. Không gian làm việc được điểm xuyết bằng cây xanh, tạo nên bầu không khí trong lành, cân bằng và gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, FWD cũng đầu tư mạnh vào các khu vực huấn luyện đa năng, hội họp và những góc “chilling”, tạo không gian sáng tạo và kết nối cho đội ngũ tư vấn.

Văn phòng mới tại Sky Gate không chỉ là nơi làm việc mà còn là không gian sáng tạo, theo chia sẻ của ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc FWD Việt Nam.
Văn phòng mới tại Sky Gate không chỉ là nơi làm việc mà còn là không gian sáng tạo, theo chia sẻ của ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc FWD Việt Nam.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc FWD Việt Nam, chia sẻ: “Văn phòng tại Sky Gate được xem là văn phòng thế hệ mới của FWD. Chúng tôi có những thay đổi quan trọng về phong cách phục vụ để không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, thuận tiện cho khách hàng mà còn tạo ra một môi trường làm việc hiện đại với không gian mở nhằm tăng cường sự cởi mở, gắn kết và hiệu quả hoạt động cho các Giám đốc phát triển kinh doanh và Tư vấn tài chính tại đây”.

Sự kiện khai trương văn phòng mới đánh dấu một cột mốc quan trọng, thể hiện cam kết của FWD Việt Nam trong việc gắn bó lâu dài và mang lại những trải nghiệm bảo hiểm khác biệt, tích cực cho khách hàng.
Sự kiện khai trương văn phòng mới đánh dấu một cột mốc quan trọng, thể hiện cam kết của FWD Việt Nam trong việc gắn bó lâu dài và mang lại những trải nghiệm bảo hiểm khác biệt, tích cực cho khách hàng.

Việc khai trương văn phòng mới tại TP. Hồ Chí Minh, cùng với sự ra mắt của sản phẩm “FWD Bảo vệ gia tăng” và chương trình khuyến mại “Sống đầy – Thưởng chất”, FWD Việt Nam đang cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc không ngừng đổi mới để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Đồng thời, đây cũng là dấu mốc cho thấy định hướng đầu tư lâu dài và bền vững của FWD tại thị trường Việt Nam.

Từ khóa:

FWD Việt Nam Vneconomy

