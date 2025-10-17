Kiều hối từ châu Phi về TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 150% trong 9 tháng năm 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm 2025 đạt gần 8 tỷ USD
9 tháng năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế tại TP. Hồ Chí Minh đạt 7,969 tỷ USD. Đáng chú ý, kiều hối từ các quốc gia châu Phi chuyển về có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 150,3% so với cùng kỳ…
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế ở TP. Hồ Chí Minh trong quý 3 năm 2025 đạt hơn 2,737 tỷ USD giảm nhẹ so với quý trước và tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.
Quý 3 năm nay, lượng kiều hối từ các quốc gia khu vực châu Âu (tăng 19%), châu Á (tăng 16,9%), châu Đại Dương (tăng 15,5%), châu Mỹ (tăng 8%) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng kiều hối từ châu Phi chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong quý 3 có tốc độ tăng đến 266% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho biết trong 9 tháng năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt 7,969 tỷ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về tỷ trọng, các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á có lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh cao nhất, chiếm tỷ trọng 50,4% trong 9 tháng năm 2025; tiếp đến châu Mỹ chiếm 30,2%, châu Âu chiếm 9,0%, châu Đại Dương chiếm 8,4%, châu Phi chiếm 2,0%.
Đáng chú ý, trong 9 tháng năm 2025, kiều hối từ các quốc gia châu Phi chuyển về TP. Hồ Chí Minh có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 150,3% so với cùng kỳ; tiếp đến là châu Âu tăng 16,7%, châu Đại Dương tăng 11,1%, châu Mỹ tăng 10,3%, châu Á giảm 2,8% so với cùng kỳ.
Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết lượng kiều hối thông qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế ghi nhận chủ yếu thuộc địa bàn các phường, xã TP. Hồ Chí Minh (cũ).
Các địa bàn phường, xã thuộc Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) chiếm tỷ trọng thấp, ước khoảng 2% trong tổng số kiều hối chuyển về trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nên lượng kiều hối của khu vực này không có sự thay đổi nhiều sau khi thực hiện đơn vị hành chính mới.
Tương tự, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay cũng nằm trong sự quản lý tiền tệ - ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, tính đến 30/9/2025 cũng không có tổ chức kinh tế hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ. Số liệu kiều hối trên địa bàn này là số liệu chuyển tiền từ nước ngoài cho cá nhân là người cư trú của Việt Nam thông qua tổ chức tín dụng.
Theo bà Liên, quý 4 hàng năm là mùa cao điểm của kiều hối do cận năm mới Dương lịch, Tết Nguyên đán, Việt kiều về quê đón Tết du xuân và kiều hối cùng theo đó về hỗ trợ thân nhân. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 dự báo tổng lượng kiều hối cả năm 2025 có khả năng cao hơn so với năm 2024.
