Khối ngoại lại bán ròng 2.000 tỷ, cá nhân không "mặn mà" mua

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 45.500 tỷ đồng. Khối ngoại bán ào ào giá trị ròng 2044.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1020.4 tỷ đồng.

Thành bại tại trụ. Sau nhiều ngày kéo thị trường vượt đỉnh liên tiếp, cổ phiếu nhóm Vingroup hôm nay chính thức gãy, hệ quả là thị trường rơi vào áp lực bán tháo la liệt. Vn-Index chốt phiên bốc hơi 35,66 điểm so với phiên hôm qua, rơi xuống sát 1730 điểm. Riêng VN30 bay 45 điểm tuột mốc 2.000 điểm.

Lần lượt VIC giảm 4,27% và VHM giảm 4,92% chỉ riêng hai cổ phiếu này thổi bay 14 điểm của thị trường. Hàng loạt cổ phiếu bất động sản khác cũng rụng theo như VRE, KDH, KBC. Trong khi đó, ngân hàng và chứng khoán rực lửa. Cổ phiếu rơi trung bình 2%, trong đó một vài mã thủng nặng hơn như VPB, HDB, ACB, VIX, CTG.

Áp lực chốt lời có lẽ đã tăng mạnh sau suốt những ngày dài kỳ vọng vào câu chuyện nâng hạng và sản tài sản mã hóa. Ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ khiến hầu hết các nhóm ngành còn lại cũng bị bán ra dữ dội.

Trước đó, VN-Index tiến sát mốc 1.800 điểm nhiều cổ phiếu tăng không tương xứng. Tuy nhiên, một khi thị trường chỉnh những mã này cũng bay màu rất nặng, như FPT, VPL, VNM, MCH, HPG, GVR.... Mặc dù vậy, tiền vào thị trường không hẳn là quá nhiều, tức là áp lực bán lớn hơn cầu mua.

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 45.500 tỷ đồng. Khối ngoại bán ào ào giá trị ròng 2044.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1020.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VJC, DXG, DIG, MWG, MSN, GMD, GEX, PDR, PNJ.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VRE, SSI, VCI, VND, CTG, VNM, EIB, VPB, FPT.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 209.8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 389.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIX, SSI, VPB, FPT, KBC, VCI, VND, ElB, SHB, HSG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Bất động sản. Top bán ròng có: GEX, VHM, TCB, MWG, GEE, DXG, VPI, VIC, VSC.

Tự doanh bán ròng 197.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 227.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VSC, VPB, E1VFVN30, TCB, CTG, FUEVFVND, CMG, CII, GEE, HDG. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, STB, FPT, VNM, VIC, VIB, REE, PNJ, CTD, PVD.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1887.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 858.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có VIX, VPB, VJC, DIG, DXG, VCG, PDR, NVL, PNJ, HDG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VRE, GEX, TCB, VNM, VCI, VIC, ACB, CII, CTG, VCB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.205,0 tỷ đồng, giảm -60,5% so với phiên liền trước và đóng góp 4,8% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VSH, với gần 22,6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 903 tỷ đồng được tổ chức nước ngoài bán thỏa thuận cho tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Vật liệu xây dựng & nội thất trong khi giảm ở Bất động sản, Thiết bị điện, Hàng không, Hàng cá nhân.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.