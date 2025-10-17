Có 38 cổ phiếu trong thành phần của chỉ số VNMITECH

Chỉ số VNMITECH được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float, đồng thời áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 25% cho nhóm cổ phiếu ngành nguyên vật liệu, tạo sự cân bằng hợp lý trong danh mục.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh công bố thành phần chỉ số VNMITECH (Vietnam Modern Industrials & Technology Index), được vận hành từ ngày 3/11 tới

HOSE cho biết chỉ số VNMITECH phản ánh hiệu suất của các công ty thuộc nhóm ngành công nghiệp hiện đại và công nghệ.

Với danh mục từ 30 đến 50 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ cổ phiếu thành phần của các chỉ số ngành nguyên vật liệu (VNMAT), ngành công nghiệp (VNIND) và ngành công nghệ thông tin (VNIT) – ba lĩnh vực đóng góp quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và chuyển đổi số, chỉ số VNMITECH được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư tiếp cận các ngành then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, khai thác tiềm năng của các doanh nghiệp đổi mới, có khả năng tạo ra giá trị đột phá trong nền kinh tế số, đồng thời góp phần hình thành các quỹ ETF theo ngành và lĩnh vực công nghệ.

Tương tự các chỉ số khác đang được tính toán tại HOSE, chỉ số VNMITECH được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float, đồng thời áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 25% cho nhóm cổ phiếu ngành nguyên vật liệu, tạo sự cân bằng hợp lý trong danh mục.

Theo danh sách mà HOSE công bố có 38 cổ phiếu thành phần của chỉ số VNMITEC gồm: BMP; CII, CMG, CTD, CTR, DCM, DGC, DGWW, DIG, DPG, DPM, DPR, FCN, FPT, GEE, GMD, GVR, HAH, HDG, HHV, HPG, HSG, IJC, KSB, LCG, NKG, PC1, PHR, REE, SCS, SZC, TCH, VCG, VGC, VJC, VSC và VTP.