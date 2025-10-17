Thứ Sáu, 17/10/2025

NCB hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025 sau 9 tháng

Thu Ngân

17/10/2025, 20:40

Kết thúc 9 tháng năm 2025, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025 đã đặt ra, khẳng định chiến lược đúng đắn và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2025 cho thấy bức tranh tăng trưởng ấn tượng của NCB, khi các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch cả năm đã đề ra tại Đại hội cổ đông tổ chức hồi cuối tháng 3 năm nay. Đây có thể xem như “trái ngọt” của quá trình gần 5 năm NCB kiên định và quyết liệt triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp tái cấu trúc toàn diện và thực thi chiến lược mới với sự đồng hành của tổ chức tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới.

KINH DOANH BỨT PHÁ, VƯỢT KẾ HOẠCH CẢ NĂM CHỈ SAU 9 THÁNG

Theo thông tin từ NCB, ngân hàng tiếp tục ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực trong quý 3/2025 khi thu nhập lãi thuần ước đạt hơn 685 tỷ đồng, tăng 150%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ ước đạt hơn 62 tỷ đồng, tăng tới 370% so với cùng kỳ 2024. Kết thúc quý 3, lợi nhuận toàn quý sau thuế của NCB ước đạt gần 190 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt hơn 652 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét và mạnh mẽ so với kết quả âm của cùng kỳ năm 2024. Các hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn là nguồn thu chính của NCB trong 9 tháng qua, khi tổng thu nhập lãi thuần ước đạt hơn 1.947,7 tỷ đồng, tăng trưởng 153% và thu nhập từ hoạt động dịch vụ ước đạt hơn 160,4 tỷ đồng, tăng trưởng 155% so với cùng kỳ 2024.

NCB về đích sớm và vượt kế hoạch kinh doanh 2025.
NCB về đích sớm và vượt kế hoạch kinh doanh 2025.

So với kế hoạch cả năm 2025, NCB đã chính thức cán đích và vượt kế hoạch kinh doanh chỉ sau 9 tháng. Trong đó, tổng tài sản tại 30/9/2025 ước đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch 14%; huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) ước đạt gần 119.326 tỷ đồng và cho vay khách hàng ước đạt hơn 94.956 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối 2024 và vượt lần lượt 1% và 3% so với kế hoạch 2025 đã đề ra.

Kết quả này không chỉ phản ánh sức bật mạnh mẽ của một ngân hàng đang tái cấu trúc đúng hướng và hiệu quả, mà còn khẳng định tính đúng đắn của chiến lược và các giải pháp phù hợp, bài bản mà NCB đã lựa chọn.

Với sự tham gia của đội ngũ quản trị, điều hành mới, kể từ 2021, NCB đã tái thiết và kiện toàn nội lực toàn diện, giải quyết căn bản các tồn đọng, khắc phục các vấn đề tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, năm 2025, ngân hàng đạt kết quả kinh doanh vượt trội, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng cũng được kiểm soát tốt theo đúng lộ trình phương án cơ cấu lại (PACCL).

MỤC TIÊU THAM VỌNG, TĂNG TỐC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Những bánh đà chuyển động rõ nét qua mỗi năm đã đưa NCB bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới, tiến gần hơn tới mục tiêu “tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tối tân nhất, hướng tới trở thành ngân hàng có trách nhiệm với xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng mà NCB phục vụ” mà ngân hàng này đặt ra trong chiến lược mới.

NCB sẽ đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.
NCB sẽ đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.

Tiếp nối đà tăng trưởng, NCB cho biết đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc. Hiện ngân hàng đang hoàn tất các bước cuối cùng để tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, lên 19.280 tỷ đồng trong năm 2025, sớm hơn so với lộ trình tại PACCL. Đây là lần tăng vốn thứ ba liên tiếp trong vòng 4 năm (2022–2025) của NCB, một minh chứng cho nỗ lực củng cố nền tảng tài chính vững mạnh, tạo dư địa mở rộng kinh doanh và phát triển bền vững của ngân hàng.

Song song đó, NCB đang đẩy nhanh quá trình xử lý các tài sản tồn đọng, tái cấu trúc lại danh mục đầu tư theo hướng gia tăng tài sản có sinh lời, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Ngân hàng cũng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, triển khai song song các biện pháp xử lý nợ hiệu quả bên cạnh việc nâng cao chất lượng tín dụng mới, thông qua việc tập trung vào khách hàng có năng lực tài chính minh bạch, hoạt động hiệu quả và ứng dụng số hóa trong công tác tín dụng, nhằm đảm bảo nguồn tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững. Với những giải pháp hiệu quả, NCB hiện đang kiểm soát rất tốt chất lượng nợ, tỷ lệ nợ xấu đối với các khoản giải ngân mới được kiểm soát ở mức dưới 1%, chất lượng tín dụng cải thiện tích cực và danh mục tài sản sinh lời được mở rộng đáng kể.

Việc vượt kế hoạch kinh doanh sớm trong năm 2025 không chỉ là dấu mốc quan trọng của NCB trong hành trình tái cấu trúc toàn diện, mà còn mở ra giai đoạn tăng tốc mới – giai đoạn NCB bứt phá phát triển trên quỹ đạo mới của riêng mình, hướng đến trở thành một trong những ngân hàng uy tín, cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tiên phong trên thị trường và kiến tạo sự khác biệt, đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như lãnh đạo ngân hàng đã chia sẻ.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy