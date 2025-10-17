Nhà đầu tư lãi hơn 17 triệu đồng/lượng trong 1 tuần khi mua vàng nhẫn “4 số 9”

Kể từ phiên đầu tuần đến nay (13-17/10), giá bán vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng phổ biến là 10,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, giá bán vàng nhẫn tăng từ 12,7 triệu đồng đến 17,1 triệu đồng/lượng...

Trong phiên giao dịch sáng ngày 17/10/2025, giá mua, bán vàng miếng liên tục đảo chiều, mỗi nhịp điều chỉnh ghi nhận tới cả triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá vàng ở mức 150,2 triệu – 152,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 3,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 20 phút mở cửa, thương hiệu này giảm 1,3 triệu đồng đối với cả hai chiều mua và bán.

Dù vậy, giá vàng tại SJC vẫn ghi nhận thêm 2 nhịp điều chỉnh tăng, niêm yết giá mua bán vàng miếng ở mức 151,5 triệu – 153 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 14 giờ ngày 17/10, mức giá giao dịch vẫn không đổi. Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm.

Trong phiên sáng 17/10/2025, ngoại trừ Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng vẫn giữ nguyên mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên 16/10, khoảng cách này tại hầu hết thương hiệu đều thu hẹp 500 nghìn đồng/lượng, xuống còn 500 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên hôm qua (16/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên tăng tổng cộng 4,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Cùng mức tăng trên, chốt phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 152,5 triệu – 153 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết mua, bán vàng miếng SJC ở mức 151,7 triệu – 152,2 triệu đồng/lượng, tăng 31, triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chốt phiên sáng, Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 153 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu trên niêm yết lần lượt ở mức 151 triệu đồng/lượng và 152 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra tại Phú Quý và Mi Hồng cùng tăng 3,9 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng miếng mua vào tăng lần lượt 4,5 triệu đồng/lượng và 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 17/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, xu hướng tăng tiếp tục được ghi nhận tại các hệ thống kinh doanh lớn, tuy nhiên biên độ tăng tương đối không không đều. Mức độ tăng dao động từ 3,1 triệu đến 4,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Đáng chú ý, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường với tổng mức tăng là 5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 6 triệu đồng/lượng đối với chiều bán

Mở cửa phiên, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151 triệu – 156 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Sau 1 nhịp điều chỉnh giảm và 6 nhịp tăng liên tiếp, chốt phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 154 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 158 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

DOJI và PNJ đều ghi nhận giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán trong phiên sáng 17/10.

Trong phiên 17/10/2025, tuỳ từng thương hiệu, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn ghi nhận diễn biến phân hoá. Các thương hiệu như SJC, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý vẫn duy trì mức chênh lệch ở mức 2,2 – 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này nới rộng thêm 1 triệu đồng/lượng, lên mức 4 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch tại DOJI và PNJ chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, sau khi tăng 4,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, giá vàng miếng SJC chốt phiên sáng niêm yết ở mức 151,4 triệu - 152,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại PNJ, giá mua, bán vàng miếng SJC đặt ở mức 150,6 triệu – 152,1 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 4,6 triệu và 3,1 triệu đồng/lượng.

Với 3 nhịp tăng và 1 nhịp điều chỉnh giảm, Công ty SJC ghi nhận tổng mức tăng là 4,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 16/10.

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 152,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên sáng phiên chiều.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 155,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 158,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cập nhật lúc 14 giờ ngày 17/10, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 156 triệu – 159 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá bán ra cao nhất thị trường.

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận 5 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng nay với tổng mức tăng là 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tăng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 155 triệu – 155,5 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 14 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 17/10 so với phiên 16/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tương tự, Phú Quý cũng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng và 1 nhịp điều chỉnh giảm đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Sau khi tăng 3,1 đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149,2 triệu đồng và giá vàng nhẫn bán ra là 152,2 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chưa đầy 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý ghi nhận ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng và tiếp tục duy trì sang phiên chiều. Như vậy, trong phiên sáng 17/10, Phú Quý ghi nhận tổng mức tăng là 3,9 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.