Thứ Sáu, 17/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Nhà đầu tư lãi hơn 17 triệu đồng/lượng trong 1 tuần khi mua vàng nhẫn “4 số 9”

Phương Linh

17/10/2025, 15:36

Kể từ phiên đầu tuần đến nay (13-17/10), giá bán vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng phổ biến là 10,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, giá bán vàng nhẫn tăng từ 12,7 triệu đồng đến 17,1 triệu đồng/lượng...

Nhà đầu tư lãi hơn 17 triệu đồng/lượng khi mua vàng nhẫn “4 số 9”
Nhà đầu tư lãi hơn 17 triệu đồng/lượng khi mua vàng nhẫn “4 số 9”

Trong phiên giao dịch sáng ngày 17/10/2025, giá mua, bán vàng miếng liên tục đảo chiều, mỗi nhịp điều chỉnh ghi nhận tới cả triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá vàng ở mức 150,2 triệu – 152,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 3,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 20 phút mở cửa, thương hiệu này giảm 1,3 triệu đồng đối với cả hai chiều mua và bán.

Dù vậy, giá vàng tại SJC vẫn ghi nhận thêm 2 nhịp điều chỉnh tăng, niêm yết giá mua bán vàng miếng ở mức 151,5 triệu – 153 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 14 giờ ngày 17/10, mức giá giao dịch vẫn không đổi. Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm.

Trong phiên sáng 17/10/2025, ngoại trừ Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng vẫn giữ nguyên mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên 16/10, khoảng cách này tại hầu hết thương hiệu đều thu hẹp 500 nghìn đồng/lượng, xuống còn 500 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên hôm qua (16/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên tăng tổng cộng 4,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Cùng mức tăng trên, chốt phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 152,5 triệu – 153 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết mua, bán vàng miếng SJC ở mức 151,7 triệu – 152,2 triệu đồng/lượng, tăng 31, triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chốt phiên sáng, Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 153 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu trên niêm yết lần lượt ở mức 151 triệu đồng/lượng và 152 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra tại Phú Quý và Mi Hồng cùng tăng 3,9 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng miếng mua vào tăng lần lượt 4,5 triệu đồng/lượng và 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 17/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 17/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, xu hướng tăng tiếp tục được ghi nhận tại các hệ thống kinh doanh lớn, tuy nhiên biên độ tăng tương đối không không đều. Mức độ tăng dao động từ 3,1 triệu đến 4,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Đáng chú ý, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường với tổng mức tăng là 5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 6 triệu đồng/lượng đối với chiều bán

Mở cửa phiên, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151 triệu – 156 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Sau 1 nhịp điều chỉnh giảm và 6 nhịp tăng liên tiếp, chốt phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 154 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 158 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

DOJI và PNJ đều ghi nhận giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán trong phiên sáng 17/10.

Trong phiên 17/10/2025, tuỳ từng thương hiệu, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn ghi nhận diễn biến phân hoá. Các thương hiệu như SJC, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý vẫn duy trì mức chênh lệch ở mức 2,2 – 3 triệu đồng/lượng. 

Trong khi đó, tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này nới rộng thêm 1 triệu đồng/lượng, lên mức 4 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch tại DOJI và PNJ chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, sau khi tăng 4,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, giá vàng miếng SJC chốt phiên sáng niêm yết ở mức 151,4 triệu - 152,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại PNJ, giá mua, bán vàng miếng SJC đặt ở mức 150,6 triệu – 152,1 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 4,6 triệu và 3,1 triệu đồng/lượng.

Với 3 nhịp tăng và 1 nhịp điều chỉnh giảm, Công ty SJC ghi nhận tổng mức tăng là 4,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 16/10.

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 152,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên sáng phiên chiều.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 155,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 158,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cập nhật lúc 14 giờ ngày 17/10, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 156 triệu – 159 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá bán ra cao nhất thị trường.

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận 5 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng nay với tổng mức tăng là 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tăng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 155 triệu – 155,5 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 14 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 17/10 so với phiên 16/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 17/10 so với phiên 16/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tương tự, Phú Quý cũng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng và 1 nhịp điều chỉnh giảm đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Sau khi tăng 3,1 đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149,2 triệu đồng và giá vàng nhẫn bán ra là 152,2 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chưa đầy 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý ghi nhận ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng và tiếp tục duy trì sang phiên chiều. Như vậy, trong phiên sáng 17/10, Phú Quý ghi nhận tổng mức tăng là 3,9 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại thị trường New York, cập nhật lúc 14 giờ ngày 17/10, hợp đồng giá vàng giao ngay bật tăng hơn 0,3%, tiến lên mốc 4.343,5 USD/oz, ghi nhận phiên tăng thứ năm liên tiếp.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 13,51 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 12,77– 19,07 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng nhẫn tăng 3 lần trong chưa đầy 2 tiếng

11:28, 14/10/2025

Giá vàng nhẫn tăng 3 lần trong chưa đầy 2 tiếng

Đà tăng giá vàng trong nước xấp xỉ một nửa so với thế giới

11:51, 13/10/2025

Đà tăng giá vàng trong nước xấp xỉ một nửa so với thế giới

Sáng 6/10: Giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng tăng

12:50, 06/10/2025

Sáng 6/10: Giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng tăng

Từ khóa:

giá vàng giá vàng 4 số 9 giá vàng 9999 giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng sjc tài chính

Đọc thêm

Từ 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

Từ 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

Ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng...

MB nhận bốn giải thưởng từ Visa

MB nhận bốn giải thưởng từ Visa

Không chỉ ghi nhận những thành công của hoạt động thẻ MB, giải thưởng còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho khách hàng.

Tổng giám đốc Ngân hàng DBS, chi nhánh HCM: “Việt Nam tăng trưởng số và xanh giữa bất ổn toàn cầu”

Tổng giám đốc Ngân hàng DBS, chi nhánh HCM: “Việt Nam tăng trưởng số và xanh giữa bất ổn toàn cầu”

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phải đương đầu với ngày càng nhiều biến động - từ phân mảnh thương mại, áp lực lạm phát cho tới biến động địa chính trị - Việt Nam vẫn giữ vững quan điểm thực tiễn, hướng ngoại và tập trung phát triển dài hạn.

Giữ đà tăng bền bỉ, giá vàng hướng mốc 4.400 USD/oz

Giữ đà tăng bền bỉ, giá vàng hướng mốc 4.400 USD/oz

Sau khi tăng hơn 100 USD/oz để vượt qua mốc 4.300 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/10), giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá vào đầu giờ sáng nay (17/10), tiến tới mốc chẵn tiếp theo...

Tháo gỡ “điểm nghẽn” chính sách thuế đối với nông, lâm sản

Tháo gỡ “điểm nghẽn” chính sách thuế đối với nông, lâm sản

Cơ chế hoàn thuế giá trị gia tăng tự động được xem là bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách toàn ngành thuế. Song song, việc tháo gỡ những bất cập trong khâu thu mua, hoàn thuế ở lĩnh vực nông, lâm sản cũng là vấn đề cấp thiết. Đồng bộ hóa công nghệ với điều chỉnh chính sách thực tế được kỳ vọng sẽ tháo gỡ “điểm nghẽn” cho ngành hàng này…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Từ 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

Tài chính

2

Đô thị cảng Phú Mỹ: Từ hạ tầng logistics đến cú hích giá trị bất động sản

Bất động sản

3

Các ngành hàng Shopee Mall ghi nhận tăng trưởng đơn hàng lên đến 25 lần trong dịp “10/10 đại tiệc thương hiệu”

Doanh nghiệp

4

Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030

Tiêu điểm

5

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy