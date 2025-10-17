Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét vi phạm trái phiếu của Novaland

Thanh tra Chính phủ chuyển vụ việc Tập đoàn Novaland vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng tiền trái phiếu sang cơ quan điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý.

Chiều 17/10, Thanh tra Chính phủ công khai kết luận việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giai đoạn 1/1/2015 đến 30/6/2023.

Trong đó kết luận ký ngày 5/8 nêu rõ Thanh tra Chính phủ chuyển vụ việc Tập đoàn Novaland vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng tiền trái phiếu, sang cơ quan Bộ Công an.

Kết luận thanh tra cho thấy, trong giai đoạn 01/01/2015- 30/6/2023, 67 tổ chức phát hành tổng cộng 827 mã trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành 462.824 tỷ đồng.

Riêng nhóm Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và các công ty con: 18 tổ chức phát hành tổng cộng 67.105,54 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Nhóm công ty có liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va phát hành 25.650,5 tỷ đồng.

Đến thời điểm 30/6/2023, còn 52 tổ chức phát hành có trái phiếu đang lưu hành với tổng số mã trái phiếu lưu hành là 387 mã và tổng giá trị là 195.349,293 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra cho thấy: Có 05/18 tổ chức phát hành trong nhóm Công ty Địa ốc No va thực hiện chưa đúng quy định trong sử dụng tiền trái phiếu với các mục đích nhận chuyển nhượng phần vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân tại doanh nghiệp khác, hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện có dấu hiệu sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp sai mục đích với các hành vi tạo lập giao dịch, chuyển tiền trái phiếu doanh nghiệp qua nhiều tổ chức, cá nhân trung gian để cho một công ty khác sử dụng (Công ty CP Kinh doanh Nhà Nova); vi phạm có tính chất phức tạp, một số tổ chức phát hành thời điểm thanh tra chưa trả được nợ gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp, gây rủi ro cho các trái chủ.

Tổng số tiền trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức phát hành thông qua tạo lập giao dịch và chuyển tiền qua các tổ chức, cá nhân đã được chuyển cho Công ty CP Kinh doanh Nhà Nova sử dụng khoảng 7.084 tỷ đồng 94 trong thời gian từ khi phát hành đến tại thời điểm thanh tra.

"Do phạm vi cuộc thanh tra, tính chất, mức độ phức tạp của các hành vi, thủ đoạn vi phạm trong các giao dịch có thể gây hậu quả, rủi ro cho nhiều trái chủ và cho xã hội; Công ty CP Kinh doanh Nhà Nova không thuộc đối tượng thanh tra nên Thanh tra Chính phủ không kiểm tra, xác minh mục đích, bản chất các giao dịch;

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin vụ việc cho cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với Tập đoàn Nova và 4 công ty thành viên nói trên", kết luận Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Về sử dụng nguồn tiền, có 06/18 tổ chức phát hành trong đó: 02 tổ chức phát hành sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp tăng vốn góp vào các công ty con sau đó các công ty con sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp để hợp đồng, hợp tác với các doanh nghiệp khác; 04 tổ chức phát hành sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp để hợp đồng, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, các tổ chức phát hành này đã uỷ quyền cho bên nhận hợp tác sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp mà không thực hiện trách nhiệm quản lý nguồn tiền trái phiếu doanh nghiệp để bảo đảm tiền trái phiếu doanh nghiệp sử dụng đúng mục đích theo phương án phát hành. Kết quả tra soát dòng tiền cho thấy, các doanh nghiệp nhận hợp tác đã thực hiện chuyển tiền cho các tổ chức, cá nhân khác nhau không rõ mục đích.

Ngoài ra, có 01 tổ chức phát hành sử dụng nguồn tiền trái phiếu doanh nghiệp chưa đúng mục đích theo phương án phát hành.

Về công bố thông tin, kết quả thanh tra về trách nhiệm công bố thông tin của tổ chức phát hành cho thấy, có 17/18 tổ chức phát hành vi phạm quy định công bố thông tin như không công bố thông tin đối với một số thông tin, tài liệu; công bố thông tin không đúng thời hạn quy định; nội dung công bố thông tin không đúng quy định; nội dung công bố thông tin không đầy đủ...

Về nội dung có liên quan, 02 tổ chức phát hành (Tập đoàn No Va và Công ty CP Nova Final Solution) có nợ quá hạn cả gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp, 04 tổ chức phát hành (Công ty TNHH No Va Thảo Điền, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal, Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú, Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Thái Bình) có nợ quá hạn đối với lãi trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức phát hành trong thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư;

Tập đoàn No Va và các công ty gồm Công ty Gia Phú, Công ty Gia Đức phát hành trái phiếu doanh nghiệp để hợp tác kinh doanh, phát triển dự án bất động sản tuy nhiên, các dự án này chưa đủ điều kiện huy động vốn theo pháp luật về nhà ở hoặc chưa được mở bán theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, qua tài liệu, báo cáo về tài sản bảo đảm của một số tổ chức phát hành cho thấy Công ty Gia Đức, Công ty CP Chứng khoán BIDV đã thực hiện chưa đúng quy định đối với một số giao dịch bảo đảm là quyền sử dụng đất, cổ phiếu.