FWD Việt Nam và VIDI hợp tác nâng cao chất lượng tư vấn bảo hiểm

Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa năng lực chuyên môn và chuẩn mực nghề nghiệp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phân phối trên toàn thị trường.
Chương trình hợp tác tập trung xây dựng bộ nội dung đào tạo chuẩn hóa đầu tiên dành cho đội ngũ tư vấn, bao gồm hệ thống giáo trình, tài liệu học viên và khung kiến thức thống nhất. Nền tảng này nhằm trang bị cho lực lượng tư vấn viên mới gia nhập một hệ kiến thức bài bản, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của nghề tư vấn bảo hiểm.
Một trọng tâm khác là cách tiếp cận đào tạo liên tục và có hệ thống. Theo đó, năng lực tư vấn không chỉ hình thành từ giai đoạn đào tạo ban đầu, mà còn được cập nhật và củng cố xuyên suốt quá trình làm nghề, giúp đội ngũ tư vấn viên thích ứng tốt hơn với những thay đổi về thị trường, quy định pháp lý và kỳ vọng của khách hàng.
Hợp tác này cũng phản ánh định hướng dài hạn của FWD trong việc xây dựng lực lượng tư vấn có nền tảng vững và khả năng phát triển liên tục. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng coi trọng tính minh bạch và sự tin cậy, việc nâng cao chất lượng con người trở thành yếu tố then chốt quyết định văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tạo dựng lợi thế bền vững.
Bên cạnh việc kết hợp giữa chuẩn hóa đào tạo đầu vào và phát triển năng lực dài hạn cho đội ngũ tư vấn tài chính, hợp tác giữa FWD và VIDI còn bao gồm việc cập nhật và nâng cao kiến thức pháp luật cho toàn thể giảng viên nội bộ của FWD, qua đó đảm bảo tính nhất quán và chuẩn xác trong quá trình truyền đạt.
Những nỗ lực này tiếp tục khẳng định định hướng nhất quán của FWD trong việc lấy chất lượng đội ngũ tư vấn làm trọng tâm, đồng thời góp phần nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp, thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa lực lượng tư vấn và củng cố niềm tin trên thị trường.
FWD là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe hoạt động rộng khắp châu Á, phục vụ gần 40 triệu khách hàng tại 10 thị trường, bao gồm BRI Life Indonesia.
Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, khai thác sức mạnh công nghệ kỹ thuật số, FWD mang đến khách hàng các sản phẩm bảo hiểm sáng tạo, dễ hiểu và hành trình trải nghiệm bảo hiểm đơn giản hơn.
Được thành lập vào năm 2013 với tầm nhìn “thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm”, FWD hiện đang có mặt tại các thị trường bảo hiểm tăng trưởng nhanh trên toàn thế giới. Tập đoàn FWD được niêm yết trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông với mã cổ phiếu 1828.
FWD Việt Nam được thành lập năm 2016 và là thành viên của Tập đoàn FWD.
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