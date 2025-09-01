Gần 1 triệu sản phẩm Vinamilk tiếp sức cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Lan Anh
01/09/2025, 10:19
Hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vinamilk - thương hiệu sữa quốc dân - đã vinh dự đồng hành cùng hàng chục nghìn chiến sĩ và người dân trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Gần 1 triệu sản
phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng, như một lời tri ân nhẹ
nhàng nhưng đầy ý nghĩa gửi đến những trái tim cùng hướng về Tổ quốc trong ngày
hội non sông.
Không khí Hà Nội
những ngày này như bừng sáng với sắc cờ đỏ sao vàng, những bước chân diễu binh
kiêu hãnh, và tiếng reo hò cổ vũ vang khắp các tuyến đường. Trong hành trình
vinh danh lịch sử và khẳng định tương lai ấy, Vinamilk đã tiếp thêm năng lượng
cho niềm tự hào Việt Nam bằng việc triển khai hệ thống tiếp ứng dinh dưỡng tại
15 điểm trọng yếu, trải dài các tuyến đường Lê Trực, Hùng Vương, Trần Phú,
Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Quán Thánh, Phan Đình Phùng – nơi hàng chục nghìn
người dân và lực lượng tham gia diễu binh – diễu hành tập kết và di chuyển.
Các gian hàng
Vinamilk hoạt động liên tục trong ba ngày cao điểm: 27/8, 30/8 và 2/9, góp phần
giữ vững thể lực và tinh thần cho lực lượng tham gia và người dân đứng chờ, cổ
vũ trong thời tiết lúc mưa lúc nắng. Không chỉ là sản phẩm dinh dưỡng, mỗi hộp
sữa, mỗi chai nước được trao đi còn là thông điệp gắn kết – tiếp sức cho những
khoảnh khắc tự hào của cả dân tộc.
Từ
khi thành lập đến nay, Vinamilk luôn đồng hành cùng những chặng đường phát
triển của đất nước. Việc góp mặt trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là
một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh vì
cộng đồng, vì sức khỏe người Việt.
Với hành trình 50
năm tiên phong "Vươn cao Việt Nam – Vươn tầm thế giới", Vinamilk một
lần nữa khẳng định vai trò của mình không chỉ qua chất lượng sản phẩm, mà qua
sự hiện diện bền bỉ trong từng dấu mốc của đất nước. Và trong ngày hội non
sông, mỗi sản phẩm dinh dưỡng mát lành được trao đi, cũng là một lời chúc cho
một Việt Nam rực rỡ, khỏe mạnh và tràn đầy khát vọng vươn xa.
