Du lịch cả nước khởi sắc mạnh mẽ dịp Tết Nguyên đán 2026
Tường Bách
23/02/2026, 08:47
Ngành du lịch Việt "bội thu" dịp Tết Bính Ngọ năm nay, khi các tỉnh thành đều ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, cả về doanh thu lẫn lượng khách…
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ngày 14 - 22/2, ngành du lịch cả
nước ước đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ
năm 2025, theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia.
Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt 55
- 60%. Một số điểm đến ghi nhận tỷ lệ cao hơn mặt bằng chung như Vũng Tàu (TP.HCM)
khoảng 80%; Đà Lạt, Phan Thiết (Lâm Đồng) 80-90%; Sa Pa (Lào Cai) 90-95%; Phú
Quốc (An Giang) 95%; Lô Lô Chải (Tuyên Quang) đạt 100%...
Trong đó, quán quân đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên đán thuộc
về Đà Nẵng. Trong 9 ngày đầu năm mới Bính Ngọ, thành phố ước đón hơn nửa
triệu lượt khách quốc tế trong tổng 1,1 triệu lượt. Tổng thu du lịch Đà Nẵng ước
đạt hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34%. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt
khoảng 65-70%. Trung bình mỗi lượt khách chi tiêu 3,6 triệu đồng trong kỳ nghỉ
Tết.
Theo Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Đà Nẵng, hàng loạt hoạt
động, sự kiện, điểm nhấn mới lạ, các chương trình kích cầu cùng thời tiết thuận
lợi là những yếu tố giúp thành phố tăng lượng khách đến so với cùng kỳ năm
ngoái 32%.
Xét về doanh thu du lịch và tổng lượng khách, TP.HCM đứng
top 1, với hơn 12.150 tỷ đồng. Chiều 22/2 (mùng 6 Tết), Sở Du lịch TP.HCM cho
biết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, doanh thu du lịch trên địa
bàn tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Khách tham quan các khu, điểm du lịch
trên địa bàn đạt 4,32 triệu lượt. Riêng khách quốc tế đạt 170.000 lượt, tăng 51,7% so
với cùng kỳ năm 2025.
TP.HCM ghi nhận khách nội địa đến thành phố chủ yếu là
nhóm thăm thân nhân kết hợp du lịch, nhóm gia đình - bạn bè, xu hướng đi ngắn
ngày, "đi trong nội đô" như đường hoa, phố đi bộ, chợ Tết, mua sắm - ẩm
thực - sự kiện. Còn khách du lịch nhập cảnh trong dịp Tết phổ biến tăng ở
phân khúc tham quan đô thị, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, kết hợp tour tuyến
lân cận…
Trong dịp này, thành phố Huế đón hơn 523.000 lượt khách,
tăng 245% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 1.121 tỷ đồng.
Riêng khách quốc tế đạt hơn 249.000 lượt, chiếm gần một nửa tổng lượng khách.
Nhiều khách sạn kín chỗ những ngày cao điểm. Tuy vậy, lượng khách tăng mạnh khiến
các bãi đỗ xe tại một số di tích thường xuyên quá tải.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 ngày nghỉ Tết, thành phố
đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu
từ du lịch ước đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 40,2%. Điểm mới nổi bật năm nay tại các
khu, điểm du lịch nói chung và các điểm tham quan di tích nói riêng là gia tăng
trải nghiệm, tính tương tác và chiều sâu văn hóa.
Đến chiều mồng 6 Tết, nhiều điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội
vẫn tấp nập khách. Tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, chỉ trong ba ngày từ ngày 4 đến hết mùng 6 Tết, đã đón 260.000 lượt khách, đông nhất từ trước đến nay. Trong ngày mồng 5 Tết,
Hoàng thành Thăng Long đón 35.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế.
Đáng chú ý, từ ngày mồng 4 đến hết mùng 6 Tết, Thành phố Hà
Nội miễn phí dịch vụ tham quan tại 17 di tích, điểm du lịch quan trọng, càng
tăng sức hút với người dân, du khách, khiến một số di tích có thời điểm quá tải.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tỉnh Ninh Bình
đón hơn 2,37 triệu lượt khách, tăng 81,38% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025;
trong đó, khách quốc tế đạt hơn 377.000 lượt, tăng 169,42%. Tổng doanh thu từ
du lịch ước đạt 2.451 tỷ đồng, tăng 52,3%. Riêng Quần thể danh thắng Tràng An
đón lượng khách tăng gần gấp đôi so với năm 2025.
Tuy nhiên, lượng khách tăng đột biến gây áp lực hạ tầng, các
tuyến giao thông vào khu du lịch trọng điểm thường xuyên bị quá tải trong những
ngày cao điểm. Cùng với tình trạng thiếu chỗ đỗ xe, dịch vụ lưu trú cũng quá tải,
chất lượng nhân lực du lịch chưa đồng đều...
Các tỉnh miền núi phía bắc với cảnh quan hùng vĩ và văn hóa
dân tộc đa dạng cũng thu hút đông du khách. Tỉnh Lào Cai đón 779.300 lượt
khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó 54.600 lượt khách quốc tế; tổng
doanh thu ước đạt 1.667 tỷ đồng.
Các tỉnh, thành có doanh thu du lịch đạt trên nghìn tỷ đồng
tiếp theo gồm Quảng Ninh, An Giang, Khánh Hòa, Lâm Đồng… Cần
Thơ, Quảng Ngãi nằm trong nhóm các tỉnh thành có động lực tăng trưởng
cao dịp Tết, doanh thu ước đạt 600 tỷ đồng, đón 590.000 - 750.000 lượt khách,
tăng lần lượt 23 và 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cục Du lịch đánh giá Tết Bính Ngọ cho thấy bức tranh du
lịch khởi sắc toàn diện trên cả nước. Thời gian nghỉ Tết kéo dài 9 ngày là điều
kiện thuận lợi để người dân lên kế hoạch du lịch và là cơ hội để các hãng lữ
hành, khách sạn, cơ sở ăn uống, đơn vị vận chuyển… khởi động một năm kinh doanh
dịch vụ du lịch sôi động.
Một trong những điểm đáng chú ý là sự tăng trưởng đồng
đều giữa khách nội địa và quốc tế, giữa các trung tâm lớn và địa phương mới nổi.
Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng du lịch thay đổi rõ nét. Ở thị trường nội địa,
lượng khách đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước.
Du khách đặt dịch vụ qua nền tảng trực tuyến nhiều hơn, ưu tiên trải nghiệm cá
nhân hóa, gắn với văn hóa - lịch sử - bản sắc địa phương, lưu trú dài ngày.
Cục Du lịch cho biết trong 9 ngày nghỉ, an ninh trật tự
tại các điểm đến ổn định, cơ sở dịch vụ niêm yết và bán đúng giá, đảm bảo vệ
sinh môi trường. Tuy nhiên, một số điểm đến xuất hiện tình trạng quá tải cục
bộ như: Tràng An (Ninh Bình), Đồng Văn (Tuyên Quang), chùa
Hương (Hà Nội), chùa Đồng (Quảng Ninh)... Tình trạng này làm giảm chất lượng
trải nghiệm và tạo áp lực lên hạ tầng.
Ngoài ra, chi phí vận chuyển, đặc biệt giá vé máy bay,
tăng cao trong dịp Tết. Tình trạng ùn ứ giao thông cũng xuất hiện tại
các tuyến cao tốc dẫn vào đô thị lớn trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ. "Nhìn
chung, không khí sôi động tại các điểm đến, những con số tăng trưởng ấn tượng
và chất lượng tăng trưởng bền vững là minh chứng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của
ngành", đại diện Cục Du lịch nhận định.
Không khí du xuân năm nay còn được tạo nên từ sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp du lịch. Các hãng lữ hành lớn đã tung ra nhiều chương trình kích cầu, tour trải nghiệm Tết truyền thống, tour “Tây ăn Tết ta”, city tour bằng xe buýt hai tầng, du thuyền sông Sài Gòn… Nhiều sản phẩm mới được ra mắt dịp này như tour “Ký ức Cột Cờ”, trình diễn 3D Mapping “Kinh đô Thăng Long”, tour “Sa Pa - Mỗi ngày một sắc Xuân”, các hành trình du xuân về cội nguồn...
Một số địa phương miễn phí tham quan di tích, danh thắng; các đô thị lớn tổ chức miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong những ngày đầu năm, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách.
