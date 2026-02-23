Gen Y, Gen Z: Ai chọn Facebook, ai chọn Zalo?

Nếu Facebook vẫn là lựa chọn quen thuộc của Gen Y, thì sức hút với Gen Z đang dần suy giảm…
Theo Báo cáo Connected Consumer quý 4/2025 của Decision Lab, Facebook vẫn là mạng xã hội được người Việt sử dụng nhiều nhất, theo sau là Zalo và YouTube. Trong khi đó, Threads tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh. Tuy nhiên, nếu Facebook vẫn là lựa chọn quen thuộc của Gen Y, thì sức hút với Gen Z đang dần suy giảm.
Trái lại, Zalo ngày càng trở thành ứng dụng không thể thiếu với nhóm người dùng trẻ, thậm chí vượt YouTube để lọt vào nhóm ba ứng dụng “phải có” của Gen Z. Khi thế hệ này bắt đầu gia nhập thị trường lao động, các công cụ phục vụ giao tiếp và công việc hiển nhiên được ưu tiên, dần trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật.
Ở thị trường ứng dụng gọi xe, Grab vẫn là nền tảng có độ phủ và tần suất sử dụng cao nhất, nhờ hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. Tuy nhiên, Xanh SM đang nổi lên như một đối trọng đáng gờm khi ghi nhận mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước.
Riêng mảng gọi xe ô tô, Xanh SM Taxi đã vượt GrabCar về mức độ sử dụng gần đây: 65% người dùng cho biết đã đi Xanh SM Taxi trong ba tháng qua, cao hơn mức 61% của GrabCar.
Theo Decision Lab, lợi thế của Xanh SM Taxi không đến từ khuyến mại dồn dập, mà nằm ở trải nghiệm – từ chất lượng xe, độ êm ái đến phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Nhờ đó, nền tảng này đạt mức hài lòng cao nhất phân khúc và dẫn đầu về chỉ số khuyến nghị ròng (NPS), thước đo khả năng khách hàng quay lại và giới thiệu dịch vụ.
Ở mảng xe máy, GrabBike vẫn duy trì vị thế dẫn đầu về tần suất sử dụng, trong khi Xanh SM Bike vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách.
Trong một thị trường từng bị chi phối bởi các nền tảng quốc tế, sự trỗi dậy của Xanh SM cho thấy doanh nghiệp nội địa hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng nếu chọn đúng chiến lược: lấy chất lượng dịch vụ và trải nghiệm làm đòn bẩy thay vì chỉ dựa vào quy mô.
Ở lĩnh vực thương mại điện tử, Shopee tiếp tục dẫn đầu về mức độ thâm nhập. Ngoại trừ sự phục hồi nhẹ của TikTok Shop, mức độ sử dụng tại nhiều nền tảng khác có xu hướng chững lại, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc và tái định hình.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, TP.HCM đứng trước cơ hội “ngàn năm có một” để thoát khỏi bẫy gia công.
AI Impact Summit 2026: Định hình tương lai cho AI, lấy con người làm trung tâm
Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tác động của Trí tuệ Nhân tạo (AI Impact Summit) 2026 tổ chức ở New Delhi, Thủ tướng Modi nhấn mạnh tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm, dựa trên các giá trị đạo đức, sự minh bạch và hợp tác toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng định hình tương lai của AI theo hướng phục vụ lợi ích chung của nhân loại...
Hàng tỷ đô từ Mỹ đổ vào lĩnh vực AI của Ấn Độ
Hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn đã tuyên bố rót hàng trăm tỷ USD vào thị trường AI của Ấn Độ…
OpenAI dự báo doanh thu sẽ đạt 280 tỷ USD vào năm 2030
Với mục tiêu chi khoảng 600 tỷ USD cho năng lực tính toán đến năm 2030, kế hoạch này của OpenAI được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho một đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)...
Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm
Ước tính tổng khối lượng giao dịch stablecoin toàn cầu năm 2025 có thể đạt khoảng 12.000 tỷ USD, trong đó giao dịch bất hợp pháp chiếm khoảng 1% tổng khối lượng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: