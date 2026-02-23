Gen Y, Gen Z: Ai chọn Facebook, ai chọn Zalo?

Nếu Facebook vẫn là lựa chọn quen thuộc của Gen Y, thì sức hút với Gen Z đang dần suy giảm…

Theo Báo cáo Connected Consumer quý 4/2025 của Decision Lab, Facebook vẫn là mạng xã hội được người Việt sử dụng nhiều nhất, theo sau là Zalo và YouTube. Trong khi đó, Threads tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh. Tuy nhiên, nếu Facebook vẫn là lựa chọn quen thuộc của Gen Y, thì sức hút với Gen Z đang dần suy giảm.





Trái lại, Zalo ngày càng trở thành ứng dụng không thể thiếu với nhóm người dùng trẻ, thậm chí vượt YouTube để lọt vào nhóm ba ứng dụng “phải có” của Gen Z. Khi thế hệ này bắt đầu gia nhập thị trường lao động, các công cụ phục vụ giao tiếp và công việc hiển nhiên được ưu tiên, dần trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật.

Ở thị trường ứng dụng gọi xe, Grab vẫn là nền tảng có độ phủ và tần suất sử dụng cao nhất, nhờ hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. Tuy nhiên, Xanh SM đang nổi lên như một đối trọng đáng gờm khi ghi nhận mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng mảng gọi xe ô tô, Xanh SM Taxi đã vượt GrabCar về mức độ sử dụng gần đây: 65% người dùng cho biết đã đi Xanh SM Taxi trong ba tháng qua, cao hơn mức 61% của GrabCar.

Theo Decision Lab, lợi thế của Xanh SM Taxi không đến từ khuyến mại dồn dập, mà nằm ở trải nghiệm – từ chất lượng xe, độ êm ái đến phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Nhờ đó, nền tảng này đạt mức hài lòng cao nhất phân khúc và dẫn đầu về chỉ số khuyến nghị ròng (NPS), thước đo khả năng khách hàng quay lại và giới thiệu dịch vụ.

Ở mảng xe máy, GrabBike vẫn duy trì vị thế dẫn đầu về tần suất sử dụng, trong khi Xanh SM Bike vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách.

Trong một thị trường từng bị chi phối bởi các nền tảng quốc tế, sự trỗi dậy của Xanh SM cho thấy doanh nghiệp nội địa hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng nếu chọn đúng chiến lược: lấy chất lượng dịch vụ và trải nghiệm làm đòn bẩy thay vì chỉ dựa vào quy mô.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, Shopee tiếp tục dẫn đầu về mức độ thâm nhập. Ngoại trừ sự phục hồi nhẹ của TikTok Shop, mức độ sử dụng tại nhiều nền tảng khác có xu hướng chững lại, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc và tái định hình.