Bất động sản REE không bán được cổ phiếu SGR, tiếp tục nắm giữ 21% vốn

Công ty TNHH Bất động sản REE báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã SGR-HOSE).

Theo đó, Bất động sản REE đăng ký bán ra 600.000 cổ phiếu SGR theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 8/12/2025 đến hết ngày 5/1/2026 nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, hết thời gian đăng ký, Bất động sản REE đã không bán được bất kỳ cổ phiếu SGR nào do giá giao dịch chưa đạt kỳ vọng. Do vậy, Bất động sản REE vẫn đang sở hữu gần 14,69 triệu cổ phiếu SGR, tương đương 21,02% vốn tại Saigonres.

Trước đó, từ ngày 31/10-28/11/2025, Bất động sản REE chỉ bán ra thành công 573.000 cổ phiếu SGR trong tổng số hơn 3,05 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán trước đó cũng với lý do giá giao dịch chưa đạt kỳ vọng.

Được biết, Bất động sản REE là công ty con do Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) sở hữu 100% vốn điều lệ. Hiện, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Bất động sản REE, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Saigonres.

Về kết quả kinh doanh, SGR ghi nhận doanh thu hợp nhất quý 4/2025 tăng 9% đạt 36,612 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 70% từ 41,5 tỷ xuống còn 12,5 tỷ đồng - trong khi đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 15% lên gần 44 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu tăng do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng; doanh thu tài chính tăng do tăng doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay và chậm thanh toán; chi phí tài chính giảm do chi phí lãi vay giảm; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do tăng lương và tăng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác...Lũy kế năm 2025, SGR báo lãi tăng mạnh từ hơn 60 tỷ lên gần 96 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu REE, REE đã thông qua việc ngày 27/2 tới đây sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2025. Theo đó, Công ty sẽ chia cổ tức 10% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 541,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cơ điện lạnh phải chi tương ứng khoảng 542 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 26/2, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 3/4.