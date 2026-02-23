Thứ Hai, 23/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Bất động sản REE không bán được cổ phiếu SGR, tiếp tục nắm giữ 21% vốn

Hà Anh

23/02/2026, 09:00

Công ty TNHH Bất động sản REE báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã SGR-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu SGR trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SGR trên TradingView.

Theo đó, Bất động sản REE đăng ký bán ra 600.000 cổ phiếu SGR theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 8/12/2025 đến hết ngày 5/1/2026 nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, hết thời gian đăng ký, Bất động sản REE đã không bán được bất kỳ cổ phiếu SGR nào do giá giao dịch chưa đạt kỳ vọng. Do vậy, Bất động sản REE vẫn đang sở hữu gần 14,69 triệu cổ phiếu SGR, tương đương 21,02% vốn tại Saigonres.

Trước đó, từ ngày 31/10-28/11/2025, Bất động sản REE chỉ bán ra thành công 573.000 cổ phiếu SGR trong tổng số hơn 3,05 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán trước đó cũng với lý do giá giao dịch chưa đạt kỳ vọng.

Được biết, Bất động sản REE là công ty con do Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) sở hữu 100% vốn điều lệ. Hiện, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Bất động sản REE, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Saigonres.

Về kết quả kinh doanh, SGR ghi nhận doanh thu hợp nhất quý 4/2025 tăng 9% đạt 36,612 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 70% từ 41,5 tỷ xuống còn 12,5 tỷ đồng - trong khi đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 15% lên gần 44 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu tăng do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng; doanh thu tài chính tăng do tăng doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay và chậm thanh toán; chi phí tài chính giảm do chi phí lãi vay giảm; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do tăng lương và tăng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác...Lũy kế năm 2025, SGR báo lãi tăng mạnh từ hơn 60 tỷ lên gần 96 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu REE, REE đã thông qua việc ngày 27/2 tới đây sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2025. Theo đó, Công ty sẽ chia cổ tức 10% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 541,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cơ điện lạnh phải chi tương ứng khoảng 542 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 26/2, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 3/4.

Bất động sản REE đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu SGR

08:47, 26/06/2025

Chủ tịch SGR muốn chuyển nhượng 9,8 triệu cổ phiếu

16:12, 04/06/2025

Chủ tịch SGR chỉ mua gần 9,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ

09:12, 12/05/2025

Đọc thêm

Lãnh đạo VDS muốn giảm sở hữu cổ phiếu trước đại hội cổ đông

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 25/2/2026 đến ngày 26/3/2026.

Lỗ 5 năm liên tiếp, SCD lên kế hoạch chuyển nhượng nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3

Lỗ lũy kế của SCD tới 2025 là 350 tỷ đồng, gây áp lực năng nề lên vốn chủ sở hữu và điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho HĐQT công ty phải có những quyết định kịp thời nhằm cải thiện năng lực tài chính và khả năng tự chủ dòng tiền của công ty.

Phó Tổng giám đốc KDC muốn bán hết cổ phiếu

Ông Trần Quốc Nguyên - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 189.742 cổ phiếu KDC đang nắm giữ, từ ngày 25/2-24/3.

SIC đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu FPT

Hiện Đầu tư SCIC không sở hữu cổ phiếu FPT nào, nếu mua thành công số lượng đăng ký trên, SIC sẽ sở hữu 0,11% vốn của FPT.

VTP muốn huy động hơn 511 tỷ, mở rộng năng lực logistics

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Viettel Post phân bổ cho ba nhóm mục tiêu chính, bao gồm: Hơn 297 tỷ đồng (58,11%) được dành cho mảng dịch vụ chuyển phát, trong đó tập trung vào dự án đầu tư phương tiện vận tải năm 2025–2026 và đầu tư máy móc, thiết bị.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ - Iran sẽ tiếp tục đàm phán hạt nhân trong tuần này

Thế giới

2

Định hướng đột phá từ nghị quyết 79: SCIC “chuyển mình” thành Quỹ Đầu tư quốc gia

Đầu tư

3

Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có

Thế giới

4

Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran

Thế giới

5

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy