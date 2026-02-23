Thứ Hai, 23/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Nhóm quỹ Dragon Capital lại rời ghế cổ đông lớn tại MWG

Hà Anh

23/02/2026, 09:06

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 1.840.200 cổ phiếu MWG và giảm sở hữu về 4,96% vốn điều lệ, không còn là cổ đông lớn tại MWG vào ngày 9/2/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu MWG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu MWG trên TradingView.

Nhóm quỹ Dragon Capital báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 1.840.200 cổ phiếu MWG và giảm sở hữu về 4,96% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại MWG vào ngày 9/2/2026.

Trong đó, 3 quỹ cùng bán ra 500.000 cổ phiếu MWG gồm Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited; Hanoi Investments Holdings Limited và Amersham Industries Limited. Còn lại, quỹ Norges Bank bán ra 300.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investments Trust (Equity) bán ra 40.200 cổ phiếu.

Trước đó, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cho biết đã mua 1,233 triệu cổ phiếu MWG trong phiên ngày 17/12 - trong đó, quỹ Amersham Industries Limited mua 250.000 cổ phiếu, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 300.000 cổ phiếu, quỹ Norges Bank mua 350.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 83.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 250.000 cổ phiếu.

Qua đó, nhóm quỹ Dragon Capital đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,9311% lên mức 5,02% và chính thức quay trở lại là cổ đông lớn của Thế giới di động kể từ ngày 19/12.

Năm 2025, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 156.166 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, mức cao kỷ lục và vượt khoảng 4% kế hoạch, cho thấy sức mua đang hồi phục rõ. Chuỗi ICT tiếp tục là trụ cột với 105,7 nghìn tỷ đồng doanh thu, tăng 18%, riêng quý 4 tăng mạnh 28% nhờ cao điểm cuối năm và tối ưu hệ thống giúp cải thiện biên lợi nhuận. BHX mang về gần 46,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ mở mới 798 cửa hàng, đẩy nhanh độ phủ đặc biệt ở miền Bắc dù doanh thu bình quân/cửa hàng giảm do mở rộng nhanh. Các mảng khác chuyển biến tích cực khi EraBlue tăng trưởng trên 70% và bắt đầu đóng góp lợi nhuận, còn An Khang và Avakids tập trung nâng hiệu quả từng điểm bán.

Do vậy, VCBS duy trì khuyến nghị "mua" với nâng giá mục tiêu 121.438 đồng/cổ phiếu, nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực của mảng ICT và chuỗi Bách Hóa Xanh bước vào giai đoạn thu lãi.

Năm 2026, HĐQT MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18% và 30% so với cùng kỳ.

63 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 9, nhiều quỹ kém do năm giữ FPT, MWG

07:46, 24/10/2025

63 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 9, nhiều quỹ kém do năm giữ FPT, MWG

Dragon Capital giảm sở hữu tại MWG xuống dưới 6%

16:34, 05/08/2025

6 tháng, MWG hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu năm

07:42, 28/07/2025

Từ khóa:

BHX chứng khoán Dragon Capital ICT MWG rời ghế cổ đông lớn

Đọc thêm

Bất động sản REE không bán được cổ phiếu SGR, tiếp tục nắm giữ 21% vốn

Công ty TNHH Bất động sản REE báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã SGR-HOSE).

Lãnh đạo VDS muốn giảm sở hữu cổ phiếu trước đại hội cổ đông

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 25/2/2026 đến ngày 26/3/2026.

Lỗ 5 năm liên tiếp, SCD lên kế hoạch chuyển nhượng nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3

Lỗ lũy kế của SCD tới 2025 là 350 tỷ đồng, gây áp lực năng nề lên vốn chủ sở hữu và điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho HĐQT công ty phải có những quyết định kịp thời nhằm cải thiện năng lực tài chính và khả năng tự chủ dòng tiền của công ty.

Phó Tổng giám đốc KDC muốn bán hết cổ phiếu

Ông Trần Quốc Nguyên - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 189.742 cổ phiếu KDC đang nắm giữ, từ ngày 25/2-24/3.

SIC đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu FPT

Hiện Đầu tư SCIC không sở hữu cổ phiếu FPT nào, nếu mua thành công số lượng đăng ký trên, SIC sẽ sở hữu 0,11% vốn của FPT.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ phiên khai xuân

Chứng khoán

2

Thủ tướng làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai các nghị quyết chiến lược

Tiêu điểm

3

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm

Tiêu điểm

4

Chủ động ứng phó ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán

Chuyển động xanh

5

Blog chứng khoán: Khởi đầu tốt, vạn sự thông?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy