Nhóm quỹ Dragon Capital lại rời ghế cổ đông lớn tại MWG

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 1.840.200 cổ phiếu MWG và giảm sở hữu về 4,96% vốn điều lệ, không còn là cổ đông lớn tại MWG vào ngày 9/2/2026.

Nhóm quỹ Dragon Capital báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 1.840.200 cổ phiếu MWG và giảm sở hữu về 4,96% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại MWG vào ngày 9/2/2026.

Trong đó, 3 quỹ cùng bán ra 500.000 cổ phiếu MWG gồm Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited; Hanoi Investments Holdings Limited và Amersham Industries Limited. Còn lại, quỹ Norges Bank bán ra 300.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investments Trust (Equity) bán ra 40.200 cổ phiếu.

Trước đó, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cho biết đã mua 1,233 triệu cổ phiếu MWG trong phiên ngày 17/12 - trong đó, quỹ Amersham Industries Limited mua 250.000 cổ phiếu, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 300.000 cổ phiếu, quỹ Norges Bank mua 350.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 83.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 250.000 cổ phiếu.

Qua đó, nhóm quỹ Dragon Capital đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,9311% lên mức 5,02% và chính thức quay trở lại là cổ đông lớn của Thế giới di động kể từ ngày 19/12.

Năm 2025, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 156.166 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, mức cao kỷ lục và vượt khoảng 4% kế hoạch, cho thấy sức mua đang hồi phục rõ. Chuỗi ICT tiếp tục là trụ cột với 105,7 nghìn tỷ đồng doanh thu, tăng 18%, riêng quý 4 tăng mạnh 28% nhờ cao điểm cuối năm và tối ưu hệ thống giúp cải thiện biên lợi nhuận. BHX mang về gần 46,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ mở mới 798 cửa hàng, đẩy nhanh độ phủ đặc biệt ở miền Bắc dù doanh thu bình quân/cửa hàng giảm do mở rộng nhanh. Các mảng khác chuyển biến tích cực khi EraBlue tăng trưởng trên 70% và bắt đầu đóng góp lợi nhuận, còn An Khang và Avakids tập trung nâng hiệu quả từng điểm bán.

Do vậy, VCBS duy trì khuyến nghị "mua" với nâng giá mục tiêu 121.438 đồng/cổ phiếu, nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực của mảng ICT và chuỗi Bách Hóa Xanh bước vào giai đoạn thu lãi.

Năm 2026, HĐQT MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18% và 30% so với cùng kỳ.