Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

Bình Minh

22/09/2025, 13:26

Theo ông Dalio, tất cả các đồng tiền giấy chủ chốt đang mất đi sức hấp dẫn ở vị thế kênh lưu trữ giá trị, vì các chính phủ trên toàn cầu không thể hiện được quyết tâm hạn chế chi tiêu công và vay mượn...

Tỷ phú Ray Dalio - Ảnh: Bloomberg.
Tỷ phú Ray Dalio - Ảnh: Bloomberg.

Nhà quản lý quỹ Ray Dalio, nhà sáng lập công ty quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates cho rằng vàng và các loại tiền không phải là tiền giấy sẽ trở thành những kênh lưu trữ giá trị mạnh hơn, vì các đồng tiền chủ chốt đang đối mặt nhiều rủi ro mất giá trong bối cảnh nợ nần của các chính phủ trên toàn cầu tăng cao.

Phát biểu hôm 19/9 tại Diễn đàn Toàn cầu tương lai Trung Quốc (FutureChina Global Forum) 2025, ông Dalio cảnh báo tình trạng chi tiêu quá mức và khối nợ công ngày càng lớn của Chính phủ Mỹ đã trở nên “không bền vững”. Ông cũng nói nền kinh tế Mỹ đang có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng tài khóa lớn với khả năng đe dọa trật tự tiền tệ của nước này.

Theo nhận định của ông Dalio, tất cả các đồng tiền giấy chủ chốt đang mất đi sức hấp dẫn ở vị thế kênh lưu trữ giá trị, vì các chính phủ trên toàn cầu không thể hiện được quyết tâm hạn chế chi tiêu công và vay mượn. Chính vì điều này, vàng và các loại tiền không phải tiền giấy đang trở thành những kênh lưu trữ giá trị tốt hơn.

Hãng tin CNBC cho biết ông Dalio khuyến nghị nhà đầu tư đa dạng hóa tài sản của họ, với khoảng 10% giá trị danh mục nên được phân bổ vào vàng.

Ước tính Washington sẽ phải bán thêm 12 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ để trang trải 2 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách, trả 1 nghìn tỷ USD tiền lãi nợ cộng, và đảo nợ 9 nghìn tỷ USD trái phiếu đáo hạn.
Nhà quản lý quỹ Ray Dalio

Tại cùng phiên thảo luận với ông Dalio, ông Ng Kok Song - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch công ty quản lý đầu tư Avanda Investment Management - nói sự thiếu bền vững của nợ Mỹ “đã đạt tới một bước ngoặt. Chúng ta không thể biến đến khi nào thì khủng hoảng xảy đến”.

Nhà quản lý quỹ này nói thêm rằng rủi ro tài khóa không phải là vấn đề của riêng Mỹ, mà còn là vấn đề ở những quốc gia như Pháp, Nhật Bản và Trung Quốc.

Đồng USD đã mất giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt trong năm nay, thể hiện qua mức giảm hơn 10% của chỉ số Dollar Index. Tuy nhiên, các đồng tiền chủ chốt đó cũng mất giá so với vàng - ông Dalio nói, nhận định rằng vàng đã trở thành đồng tiền dự trữ lớn thứ hai toàn cầu.

Ông Dalio chỉ ra rằng sau nhiều năm chi tiêu quá tay, Chính phủ Mỹ đang gánh một khối nợ công lớn gấp 6 lần thu ngân sách hàng năm. Không đưa ra một khung thời gian cụ thể, ông ước tính Washington sẽ phải bán thêm 12 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ để trang trải 2 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách, trả 1 nghìn tỷ USD tiền lãi nợ cộng, và đảo nợ 9 nghìn tỷ USD trái phiếu đáo hạn.

“Nhưng thị trường tài chính thế giới không có nhu cầu lớn đến như vậy đối với trái phiếu kho bạc Mỹ, và việc phát hành nhiều như thế sẽ dẫn tới mất cân đối cung - cầu”, ông nói.

Vị tỷ phú cho biết thêm ông đã đề xuất các nghị sỹ ở Washington tìm cách giảm thâm hụt ngân sách về mức tương đương 3% tổng sản phẩm trong nước (GDP), nhưng các chính trị gia của cả hai đảng đều tỏ ra lưỡng lự. Theo dự báo, đạo luật chi tiêu và giảm thuế “to lớn và đẹp đẽ” của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ tăng thêm 3,4 nghìn tỷ USD trong vòng 1 thập kỷ tới.

Dù bi quan về vai trò đồng tiền dự trữ của USD, ông Dalio nói bạc xanh vẫn sẽ giữ vai trò một phương tiện thanh toán chủ lực của thế giới, bất chấp sự nổi lên của đồng nhân dân tệ Trung Quốc trong thanh toán thương mại toàn cầu.

1

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Thế giới

2

VN-Index có thể thủng 1600 điểm nhưng xác suất thấp, cơ hội vẫn còn ở cổ phiếu riêng lẻ

Chứng khoán

3

Thúc đẩy thương mại - đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và bang Washington

Tiêu điểm

4

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ I

Tiêu điểm

5

Hải Phòng tổ chức các chuyến tàu hỏa nối với Hải Dương (cũ)

Dân sinh

