Thứ Tư, 24/09/2025

Trang chủ Thế giới

Trung Quốc muốn giữ hộ vàng dự trữ của các nước khác

Điệp Vũ

24/09/2025, 11:12

Việc Trung Quốc muốn trở thành nơi giữ hộ vàng cho các quốc gia khác không chỉ đơn thuần là một chiến lược kinh doanh...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trung Quốc đang có những bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế của mình trên thị trường vàng toàn cầu, với mục tiêu trở thành nơi giữ hộ vàng dự trữ cho các quốc gia khác.

Theo tiết lộ của những nguồn tin cậy với hãng tin Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đang mời chào ngân hàng trung ương của những quốc gia thân thiện với Bắc Kinh sử dụng Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) làm nơi mua và cất giữ vàng dự trữ của các quốc gia đó. Những nỗ lực này đã diễn ra trong vài tháng qua và đã thu hút sự quan tâm từ ít nhất một quốc gia ở Đông Nam Á - nguồn tin cho hay.

Việc Trung Quốc muốn trở thành nơi giữ hộ vàng cho các quốc gia khác không chỉ đơn thuần là một chiến lược kinh doanh mà còn là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm tăng cường vai trò của Bắc Kinh trong hệ thống tài chính toàn cầu. Tăng cường hoạt động giao dịch vàng trong nước sẽ giúp Trung Quốc đẩy nhanh chiến dịch giảm thiểu sự phụ thuộc vào đồng USD và quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Trong bối cảnh các quốc gia đang gia tăng mua vàng như một biện pháp phòng ngừa trước những rủi ro địa chính trị gia tăng, PBOC đang nắm bắt cơ hội để cung cấp một nơi cất giữ cho tài sản được coi là quan trọng trong việc chống lại các cú sốc kinh tế này. Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương đã trở thành một trụ cột chính trong sự gia tăng giá trị của kim loại quý, và PBOC đã liên tục mua ròng vàng trong suốt 10 tháng qua.

Theo thông tin từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dự trữ vàng của Trung Quốc hiện tại đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng các ngân hàng trung ương nắm giữ vàng, với khối lượng đạt 2.302 tấn. Tuy nhiên, Trung Quốc đại lục là thị trường tiêu thụ vàng vật chất lớn nhất thế giới, cả về nữ trang và các sản phẩm vàng đầu tư như vàng miếng và tiền xu vàng.

Dù Trung Quốc đang có những động thái nhằm tăng cường vị thế trên thị trường vàng toàn cầu, giới phân tích cho rằng nước này có một chặng đường dài để đi nếu muốn cạnh tranh với những trung tâm giao dịch vàng lâu đời như Anh. Hầm vàng của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) hiện đang nắm giữ hơn 5.000 tấn vàng dự trữ của thế giới, trị giá gần 600 tỷ USD.

Giá vàng đã gần như tăng gấp đôi trong hai năm qua và giá vàng giao sau tại New York đã vượt mốc 3.800 USD/oz trong phiên ngày 23/9. Gần đây, giá vàng đã vượt qua mức kỷ lục điều chỉnh theo lạm phát được thiết lập vào năm 1980. Theo ngân hàng Goldman Sachs, giá vàng có thể đạt 5.000 USD/oz nếu chỉ 1% số lượng trái phiếu kho bạc Mỹ trong tay nhà đầu tư tư nhân được chuyển thành vàng.

Trung Quốc đã thực hiện một số bước đi để mở cửa thị trường vàng của mình. SGE đã ra mắt kho vàng ngoài đại lục đầu tiên và các hợp đồng tại Hồng Kông trong năm nay, nhằm tăng cường khối lượng giao dịch vàng bằng đồng nhân dân tệ. PBOC gần đây còn nới lỏng các hạn chế về nhập khẩu vàng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giao dịch.

Đối với các khách hàng tiềm năng, các kho vàng của Trung Quốc có thể là một lựa chọn hấp dẫn để xây dựng dự trữ và giúp họ tránh khỏi rủi ro bị cắt đứt khỏi các thị trường tài chính toàn cầu. Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đã gia tăng sau khi Mỹ và các đồng minh đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga vào năm 2022 sau khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine. Điều này đã khiến nhiều quốc gia nhận ra tầm quan trọng của việc có một nơi lưu trữ vàng an toàn và đáng tin cậy.

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

11:23, 22/09/2025

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

08:02, 22/09/2025

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Trung Quốc sẽ mua bao nhiêu vàng?

10:52, 09/09/2025

Trung Quốc sẽ mua bao nhiêu vàng?

