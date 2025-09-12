Người Mỹ uống cà phê ở mức giá cao chưa từng thấy

So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của mặt hàng cà phê tại Mỹ tăng 21%, mức tăng mạnh nhất từ năm 1997...
Giá cà phê bán lẻ ở Mỹ tăng mạnh nhất trong gần 3 thập kỷ trở lại đây, do thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Brazil - nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, và tình trạng khan hiếm cà phê trên toàn cầu.
Theo dữ liệu do Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 11/9, giá cà phê xay bán lẻ tại nước này lập kỷ lục 8,87 USD/pound vào tháng 8 vừa qua. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của mặt hàng cà phê tại Mỹ tăng 21%, mức tăng mạnh nhất từ năm 1997.
Giá cà phê toàn cầu đã tăng mạnh trong 1 năm trở lại đây do mất mùa ở các nước xuất khẩu cà phê lớn. Đối với Mỹ, các nhà rang xay cà phê ở nước này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cà phê nhập khẩu, nên giá cà phê ở Mỹ càng tăng mạnh sau khi ông Trump áp thuế quan 50% lên Brazil vào tháng 7 vừa qua.
Brazil là nước sản xuất lớn nhất thế giới cà phê arabica - loại cao cấp hơn cà phê robusta - và vốn là nguồn cung cấp khoảng 1/3 lượng cà phê arabica được tiêu thụ ở Mỹ hàng năm.
Nhập khẩu cà phê vào Mỹ từ Brazil đã giảm một nửa trong năm nay - theo dữ liệu của Vizion, một dịch vụ dữ liệu vận tải biển. Tốc độ giảm được đẩy mạnh trong tháng 8 vừa qua, khi xuất khẩu cà phê của Brazil giảm hơn 75% so với cùng kỳ 2024.
Cũng theo dữ liệu của Vizion được tờ báo Financial Times trích dẫn, nhập khẩu cà phê vào Mỹ từ các nhà cung cấp lớn khác như Việt Nam và Columbia không đủ bù đắp sự suy giảm nguồn hàng từ Brazil.
Lượng cà phê tồn trữ dồi dào đã giúp người tiêu dùng Mỹ tránh được một cú sốc giá cà phê nghiêm trọng hơn, nhưng “đến một lúc nào đó, nếu người Mỹ vẫn uống cà phê với tốc độ như thế, lượng dự trữ này cũng cạn” - theo nhà kinh tế cấp cao Thijs Geijer của ngân hàng ING.
“Sẽ phải có những lô hàng cà phê bổ sung, nhưng câu hỏi là cà phê đó sẽ đến từ đâu?” ông Geijer nói với Financial Times.
Giá cà phê giao sau trên thị trường quốc tế đang trong xu hướng tăng do biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng thời tiết bất thường ở Việt Nam và Brazil, hai nước trồng cà phê hàng đầu thế giới. Trong khi Brazil dẫn đầu về xuất khẩu cà phê arabica, Việt Nam là nước xuất khẩu lớn nhất cà phê robusta - loại thường dùng để sản xuất cà phê uống liền. Cà phê mất mùa ở Việt Nam và Brazil đã dẫn tới tình trạng thắt chặt nguồn cung cà phê toàn cầu.
Ngành công nghiệp thực phẩm của Mỹ đang vận động chính quyền Tổng thống Trump miễn thuế quan cho những sản phẩm không thể được nuôi trồng trong nước. Tuần trước, Nhà Trắng công bố một danh sách sản phẩm, bao gồm cà phê, có thể được hưởng mức thuế quan thấp hơn nếu Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với các nước xuất khẩu những mặt hàng này.
Theo chuyên gia Geijer, người tiêu dùng cà phê có thể còn chưa cảm nhận hết ảnh hưởng của thuế quan. Cà phê xuất khẩu từ cảng Santos của Brazil phải mất tới 20 ngày để cập cảng Mỹ, sau đó được rang xay rồi mới đưa ra thị trường để bán cho người tiêu dùng.
“Thậm chí tới lúc đó, giá cà phê tăng tới mức nào còn phụ thuộc vào việc cá nhà rang xay đẩy chi phí tăng thêm về phía người tiêu dùng như thế nào, một lần hay từ từ”, ông Geijer nói, cho rằng phải đến tháng 10-11, tác động của thuế quan đến giá cà phê bán lẻ ở Mỹ mới được thể hiện rõ.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, 2/3 người trưởng thành ở nước này uống cà phê hàng ngày.
